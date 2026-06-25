Los vídeos del terremoto de Venezuela que muestran la destrucción en el país: del aeropuerto de Maiquetia al rescate de mascotas

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Víctor Vargas Llamas

Agencias

Barcelona
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Los dos terremotos que sacudieron este miércoles el centro de Venezuela y que han dejado al menos 32 muertos y 700 heridos son los más graves en el país desde el registrado en 1997 en el estado de Sucre, que causó 73 muertos y cientos de heridos.

Treinta años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas uno de los peores seísmos en la historia de Venezuela, en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Las redes sociales enseguida se han llenado de imágenes grabadas en el lugar de los hechos, que han sido compartidas por afectados, conocidos y usuarios impactados por la devastación que muestran: edificios y viviendas destruidos, rescates de personas y animales, movilización ciudadana y escenarios irreconocibles solo horas antes del desastre.

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A continuación recogemos alguno de estos vídeos.

El descenso de un edificio en el momento del terremoto

El aeropuerto de Maequitia

Pánico en el centro comercial

Una mujer con problemas de movilidad

El rescate de un perro

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