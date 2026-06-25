Feliciano De Santis, presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos (SVG): "Es posible que ocurran réplicas con una magnitud cercana a 5"

Tras el doble terremoto, de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, que ha sacudido a varias regiones de Venezuela la madrugada del miércoles al jueves, la comunidad científica teme que puedan producirse réplicas en las próximas horas.

El presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos (SVG), Feliciano De Santis, ha afirmado que podrían producirse nuevos seísmos de magnitudes cercanas a cinco, según recoge el medio venezolano 'El Universal'. Luego, podrían producirse también otros temblores de menor intensidad, un efecto común después de terremotos de gran magnitud.

"Todos tenemos que ser solidarios y muy patriotas en este momento para ayudar al que lo necesite", añadió en declaraciones para el citado medio.

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El balance de víctimas por el "doblete sísimico, nombre que recibe este fenómeno en que se libera tal cantidad de energía que un terremoto precede a otro con apenas segundos de diferencia –en este caso, 39 fueron los segundos que separaron al primero del segundo–, asciende por el momento a 32 muertos y más de 700 heridos.