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Seísmo devastador

Mapa del lugar del terremoto de Venezuela

DIRECTO | Terremotos en Venezuela, en directo : última hora del sismo, muertos, heridos y desaparecidos

Imagen difundida por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) donde se ve el epicentro del terremoto de Venezuela.

Imagen difundida por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) donde se ve el epicentro del terremoto de Venezuela. / USGS / EFE

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El devastador doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter ocurrido en el norte de Venezuela ha afectado especialmente a toda la zona en torno a la sierra de Aroa, en el noroeste del país, y ha sido seguido por una veintena de réplicas que han sacudido varios estados, incluido el distrito de Caracas.

El epicentro ha sido situado en el noroeste del municipio de Montalbán, en el estado de Carabobo, en el centro del país. El temblor ha alcanzado también a la capital, Caracas, localizada a unos 300 kilómetros del epicentro.

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Mapa de ubicación del terremoto en Venezuela.

La zona más afectada es La Guaira, en el estado de Vargas, colindante con Caracas. El seísmo se ha sentido en poblaciones importantes, como Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda y la propia Caracas.

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