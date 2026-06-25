¿Dónde está La Guaira? Así es la 'zona cero' del doble terremoto de Venezuela

El estado de La Guaira, en el norte de Venezuela, se presagia como la 'zona cero' del doble terremoto que ha sacudido el país este jueves. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha afirmado qe La Guaira se ha convertido en una "zona de desastre" después de los temblores de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en el centro de la nación.

La Guaira es una ciudad costera situada a solo 30 kilómetros de Caracas, capital del estado homónimo y principal puerto marítimo de Venezuela. Aunque la parroquia administrativa de La Guaira cuenta con unos 25.700 habitantes, aunque el total del área urbana llega a 400.000, ya que la ciudad forma una conurbación con localidades vecinas como Maiquetía —también afectada por los sismos—, Catia La Mar y Macuto.

Mapa de ubicación del terremoto en Venezuela.

Además, La Guaira es uno de los principales destinos de playa para los habitantes de Caracas por su cercanía a la capital, y alberga el principal aeropuerto internacional del país, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Por el momento, no hay un balance oficial de víctimas en esta localización.

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Rodríguez ha alertado de que "el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira", donde hay "decenas de edificios colapsados". "Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre".