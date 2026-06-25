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Sismo en Sudamérica

En imágenes | Dos devastadores terremotos sacuden Venezuela

Terremoto en Venezuela, hoy en directo: última hora del seísmo, fallecidos, heridos y desaparecidos

Dos potentes terremotos sacuden Venezuela

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Dos potentes terremotos sacuden Venezuela / RAYNER PEÑA / EFE

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Dos potentes terremotos casi consecutivos sacudieron este miércoles Venezuela (madrugada del jueves en España) causando víctimas mortales e ingentes daños materiales, en medio de la destrucción de edificios y escenas de pánico en Caracas y otras partes del país, según reportes oficiales.

Un primer sismo de magnitud 7,2 tuvo su epicentro 21 km al oeste de Morón a las 18.04 horas y fue seguido casi un minuto después por otro más fuerte de magnitud 7,5 a unos kilómetros de distancia, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en X. Los terremotos se sintieron hasta Colombia.

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Las imágenes que llegan desde el país sudamericano son devastadoras, como se puede apreciar en esta fotogalería.

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