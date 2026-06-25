Sismo en Sudamérica
En imágenes | Dos devastadores terremotos sacuden Venezuela
Terremoto en Venezuela, hoy en directo: última hora del seísmo, fallecidos, heridos y desaparecidos
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Dos potentes terremotos casi consecutivos sacudieron este miércoles Venezuela (madrugada del jueves en España) causando víctimas mortales e ingentes daños materiales, en medio de la destrucción de edificios y escenas de pánico en Caracas y otras partes del país, según reportes oficiales.
Un primer sismo de magnitud 7,2 tuvo su epicentro 21 km al oeste de Morón a las 18.04 horas y fue seguido casi un minuto después por otro más fuerte de magnitud 7,5 a unos kilómetros de distancia, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en X. Los terremotos se sintieron hasta Colombia.
Las imágenes que llegan desde el país sudamericano son devastadoras, como se puede apreciar en esta fotogalería.
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