En imágenes | Dos devastadores terremotos sacuden Venezuela

Dos potentes terremotos casi consecutivos sacudieron este miércoles Venezuela (madrugada del jueves en España) causando víctimas mortales e ingentes daños materiales, en medio de la destrucción de edificios y escenas de pánico en Caracas y otras partes del país, según reportes oficiales.

Un primer sismo de magnitud 7,2 tuvo su epicentro 21 km al oeste de Morón a las 18.04 horas y fue seguido casi un minuto después por otro más fuerte de magnitud 7,5 a unos kilómetros de distancia, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en X. Los terremotos se sintieron hasta Colombia.

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Las imágenes que llegan desde el país sudamericano son devastadoras, como se puede apreciar en esta fotogalería.