Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Propuesta de fuerte compromiso de financiación para Kiev en la cumbre de la OTAN

Propuesta de fuerte compromiso de financiación para Kiev en la cumbre de la OTAN

El canciller alemán, Friedrich Merz, planteó este miércoles en Berlín una propuesta para que la OTAN ofrezca un fuerte compromiso de financiación para Ucrania en su próxima cumbre que acogerá Ankara en julio para que sirva de señal de apoyo a Kiev frente a Rusia. "Queremos enviar en Ankara una señal clara de apoyo a Ucrania. El Gobierno propone que, como aliados europeos de la OTAN, ofrezcamos a Kiev un firme compromiso de financiación", dijo Merz en una comparecencia tras una reunión en la Cancillería con sus homólogos de Italia, Polonia, el Reino Unido y el presidente de Francia. Según Merz, ese compromiso mandaría el claro mensaje a Rusia de que "Ucrania se mantiene fuerte y que el apoyo de Europa no decae". Macron señaló que en estos momentos los europeos y estadounidenses "vuelven a acercarse", también en lo relativo a la disposición de EEUU a aumentar la presión sobre Rusia. El primer ministro saliente del Reino Unido, Keir Starmer, puso por su parte de relieve que Rusia da signos de debilitamiento frente a Ucrania, algo que debería animar a presionar más Moscú. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, suscribió el apoyo de su país a "una paz justa y duradera" en la guerra de Rusia contra Ucrania, "en un contexto que requiere, ante todo, garantías de seguridad eficaces para el país agredido". El primer ministro polaco, Donald Tusk, recordó que su país acogerá el jueves y el viernes en Gdansk otra edición de la Conferencia para la Reconstrucción de Ucrania, y destacó la necesidad de mostrar "unidad" en la comunicad transatlántica, pues de ello depende, según él, "el futuro" de Ucrania, Europa y del mundo occidental.