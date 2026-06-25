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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Propuesta de fuerte compromiso de financiación para Kiev en la cumbre de la OTAN
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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Restos de un dron ucraniano provocan un incendio en un depósito de combustible ruso
Un incendio se desató en un depósito de combustible en Krasnodar, en el sur de Rusia, tras ser alcanzado por los restos de un dron ucraniano derribado, anunciaron este jueves las autoridades locales.
"A raíz de la caída de restos de un dron, se produjo un incendio en el depósito de petróleo de Poltavskaia. Los servicios de emergencia y de intervención ya están trabajando en el lugar", escribió en las redes sociales el jefe del distrito de Krasnorarmeiski, en la región de Krasnodar, Alexander Kharitonov.
El ejército ucraniano ataca casi cada semana refinerías, oleoductos y depósitos de petróleo en Rusia, con el objetivo de privar a Moscú de los ingresos derivados de la venta de hidrocarburos, que sirven, entre otras cosas, para financiar su campaña bélica en Ucrania desde 2022.
Compromiso en Europa a ganar peso en la OTAN, ante críticas de Trump
Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido y Polonia se comprometieron este miércoles a reforzar el pilar europeo de la OTAN ante las constantes críticas del presidente de EEUU, Donald Trump, una promesa que quieren reiterar en la cumbre de la Alianza Atlántica en julio en Ankara, donde también quieren fortalecer su apoyo a Ucrania frente a la agresión rusa. En una comparecencia conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; y el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, el canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró que las cinco naciones quieren "renovar la Alianza y fortalecer su pilar europeo".
Mueren dos empleados de una ONG noruega en un bombardeo ruso en Ucrania
Dos empleados ucranianos de la oenegé noruega especializada en desminado Norsk Folkehjelp murieron en un bombardeo ruso en la región de Jersón, en el sur, donde también se reportaron cuatro heridos, informaron las autoridades locales este miércoles. "Seis miembros de nuestro personal se vieron afectados: uno de ellos perdió la vida" y los otros cinco están heridos, uno de ellos "en estado crítico", dijo en un primer momento a la AFP Bujar Hoxha, jefe de la misión de Norsk Folkenhjelp en Ucrania. Pero más tarde, el jefe de la administración militar regional, Oleksander Prokudin, indicó que un segundo empleado había muerto, a causa de las heridas. "Los doctores lucharon desesperadamente por salvarle la vida a ese hombre de 25 años, pero sus heridas eran demasiado graves", declaró Prokudin en Telegram. El primer fallecido tenía 24 años y ambos eran especialistas en desminado, según la misma fuente. El ataque tuvo lugar en Novopetrivka, un pueblo a unos 40 km de la línea del frente, agregó.
Propuesta de fuerte compromiso de financiación para Kiev en la cumbre de la OTAN
El canciller alemán, Friedrich Merz, planteó este miércoles en Berlín una propuesta para que la OTAN ofrezca un fuerte compromiso de financiación para Ucrania en su próxima cumbre que acogerá Ankara en julio para que sirva de señal de apoyo a Kiev frente a Rusia. "Queremos enviar en Ankara una señal clara de apoyo a Ucrania. El Gobierno propone que, como aliados europeos de la OTAN, ofrezcamos a Kiev un firme compromiso de financiación", dijo Merz en una comparecencia tras una reunión en la Cancillería con sus homólogos de Italia, Polonia, el Reino Unido y el presidente de Francia. Según Merz, ese compromiso mandaría el claro mensaje a Rusia de que "Ucrania se mantiene fuerte y que el apoyo de Europa no decae". Macron señaló que en estos momentos los europeos y estadounidenses "vuelven a acercarse", también en lo relativo a la disposición de EEUU a aumentar la presión sobre Rusia. El primer ministro saliente del Reino Unido, Keir Starmer, puso por su parte de relieve que Rusia da signos de debilitamiento frente a Ucrania, algo que debería animar a presionar más Moscú. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, suscribió el apoyo de su país a "una paz justa y duradera" en la guerra de Rusia contra Ucrania, "en un contexto que requiere, ante todo, garantías de seguridad eficaces para el país agredido". El primer ministro polaco, Donald Tusk, recordó que su país acogerá el jueves y el viernes en Gdansk otra edición de la Conferencia para la Reconstrucción de Ucrania, y destacó la necesidad de mostrar "unidad" en la comunicad transatlántica, pues de ello depende, según él, "el futuro" de Ucrania, Europa y del mundo occidental.
Un opositor ruso es condenado a siete años de cárcel por criticar la guerra en Ucrania
Un miembro del partido opositor ruso Yábloko, Maxime Kruglov, fue condenado el miércoles a siete años de prisión por publicaciones en redes sociales en las que criticaba la guerra en Ucrania. Kruglov, de 39 años, se encontraba en prisión preventiva desde octubre 2025, acusado de difundir "información falsa" sobre el ejército ruso a partir de publicaciones realizadas en 2022. Este exdiputado del Parlamento de Moscú y dirigente de Yábloko fue condenado a siete años de cárcel en una colonia penitenciaria de "régimen ordinario", anunció su partido. El presidente de la formación, Nikolái Ribakov, denunció en Telegram "una evidente represalia de las autoridades contra un opositor político". Tras el inicio de una ofensiva a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, Rusia intensificó la represión contra disidentes y opositores, aprobando estrictas leyes de censura militar y condenas a penas de prisión. Los miembros de Yábloko, el único partido que sigue siendo legal en Rusia y que se opone públicamente a la guerra en Ucrania, se enfrentan a numerosos procesos judiciales. En su sitio internet, el partido afirma que once de sus integrantes han sido procesados penalmente por denunciar la guerra y algunos de ellos condenados a varios años de cárcel.
Alemania cancela el proyecto de seis fragatas F126 por retrasos y aumento de costes
El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, justificó este miércoles la decisión de cancelar el pedido de seis fragatas modelo F126 por unos 18.000 millones de euros pues, según dijo, prefiere "un final duro que una situación de incertidumbre" debido a los importantes retrasos que arrastraba el proyecto. "Prefiero un final duro a una situación de incertidumbre prolongada; no nos lo podemos permitir, ni económicamente ni en términos de tiempo", dijo Pistorius en unas declaraciones a la prensa tras participar en una reunión de la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja del Parlamento o Bundestag. Antes, el Ministerio de Defensa explicó en un comunicado que la empresa Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), que inicialmente había sido designada como contratista principal, "no logró cumplir los plazos ni los límites presupuestarios acordados". Las acciones de la compañía armamentística alemana Rheinmetall se han desplomado un 18,65% en la Bolsa de Fráncfort en una de las mayores caídas intradía de la firma de defensa, después de que el Gobierno de Alemania anunciara este miércoles la cancelación de un proyecto multimillonario del que Rheinmetall aspiraba a ser su mayor contratista.
El alcalde de Moscú informa de 15 drones derribados en las inmediaciones de la capital
El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó este miércoles de 15 drones ucranianos derribados en las inmediaciones de la capital rusa durante la última jornada. El regidor de la urbe, donde viven más de 13 millones de personas, aseguró que especialistas de los servicios de emergencia trabajan en los lugares de la caída de fragmentos. Ucrania ha intensificado en las últimas semanas sus ataques contra la capital rusa, siendo el mayor de ellos el del jueves pasado, cuando Moscú fue atacada por cerca de dos centenares de drones enemigos. En el sureste de la ciudad los drones lograron impactar contra una refinería, que, según medios extranjeros, no podrá reanudar sus operaciones hasta dentro de medio año. Además, como consecuencia de ese ataque masivo, en los aeropuertos capitalinos fueron aplazados y cancelados más de 550 vuelos.
Bruselas prevé emitir hasta 80.000 millones en bonos de la UE en el segundo semestre del año
La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que prevé emitir hasta 80.000 millones de euros en bonos de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2026, lo que elevará a 180.000 millones el volumen total de deuda comunitaria previsto para el conjunto del año. Los fondos captados en los mercados de capitales servirán para financiar distintos programas europeos respaldados por endeudamiento común, entre ellos los desembolsos a los Estados miembro en el marco de 'NextGenerationEU', la ayuda a Ucrania, incluido el nuevo préstamo de apoyo al país, y el instrumento 'SAFE' para reforzar la adquisición de capacidades de defensa, tal y como ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado. Bruselas seguirá recurriendo a su estrategia de financiación unificada, en vigor desde 2023, que le permite captar recursos en los mercados mediante una única marca de bonos europeos, en lugar de lanzar emisiones específicas para cada programa, para lo que combinará instrumentos de deuda a largo y corto plazo con el fin de financiar las distintas políticas de la UE respaldadas por endeudamiento común.
Aerolíneas rusas se quejan de situación crítica de falta de combustible, según medio local
La aerolínea rusa Azimuth, que opera en el suroeste del país, ha alertado de la situación crítica que atraviesa la aviación nacional por la falta de combustible para el sector, lo que ha provocado un desplome en la rentabilidad económica de los vuelos, informó este miércoles el canal de Telegram Aviatorshina. "Los vuelos pierden toda su viabilidad económica", reza un comunicado emitido por Azimuth y replicado por el medio especializado en aviación civil rusa. La aerolínea regional solicitó a la Asociación de Operadores de Transporte Aéreo que contacte con el Ministerio de Energía para que tomen medidas y estabilicen la situación de déficit de hidrocarburos originada por los constantes ataques ucranianos contra redes logísticas e infraestructura petrolera rusa. Debido a la escasez, los precios subieron por encima de un 17 %. Por ejemplo, en Majachkalá, el precio del queroseno ha aumentado un 64 %, alcanzando los 157.000 rublos (casi 2.100 dólares) por tonelada sin IVA, señalan.
El Brent baja cerca de un 5% y cae a los 73 dólares
El precio del barril de Brent de entrega en agosto de 2026, el de referencia en Europa, cotiza este miércoles en los 73 dólares estadounidenses, lo que supone un descenso cercano al 5% con respecto al cierre de ayer martes (77,08 dólares). En la sesión de hoy, tras abrir a la baja en los 76,54 dólares, el barril marcó su mínimo diario en los 73,22 y su máximo en los 77 dólares. De esta manera, el precio del Brent baja un 7% en la última semana. Con ello, el barril sube cerca de un 20% con respecto a los 61,92 dólares de cierre de 2025, año en que registró un descenso del 17%, el tercero consecutivo tras las caídas del 3% del 2024 y del 6% de 2023, tras subir un 5% en 2022, cuando se inició la guerra en Ucrania.
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