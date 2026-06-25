Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Propuesta de fuerte compromiso de financiación para Kiev en la cumbre de la OTAN

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El ataque de Rusia sobre Ucrania, en imágenes.

El ataque de Rusia sobre Ucrania, en imágenes. / SERGEY DOLZHENKO / EFE

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Eduardo López Alonso

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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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