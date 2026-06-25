Guerra de Irán | Trump asegura que Irán accede a "todo" lo que él quiere

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Irán acusa a la OTAN de "complicidad" en la guerra que se libra en su contra El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghai, acusó el jueves a la OTAN de "complicidad" en la "guerra de agresión ilegal" lanzada contra Irán por Estados Unidos e Israel. Baghai respondía así a las declaraciones del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Fox News, quien afirmó que "500 aviones estadounidenses despegaron de bases estadounidenses en Italia" para apoyar la operación militar israelí-estadounidense "Furia Épica", lanzada contra Irán el 28 de febrero.

Trump asegura que Irán accede a "todo" lo que él quiere El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este miércoles en que las autoridades de Irán están accediendo a "todo" lo que quiere, a menos de una semana de que los dos países celebren conversaciones a nivel técnico y en medio de las discrepancias entre Washignton y Teherán sobre cuestiones como el cobro de peajes en el estrecho de Ormuz o las inspecciones nucleares. "La guerra va muy bien. Como sabéis, estamos ganando por goleada. Irán está haciendo concesiones muy importantes. Ya veremos qué pasa, pero ha sido muy, muy, muy contundente. Irán está aceptando todo lo que quiero, y no les queda más remedio", ha señalado en declaraciones a la prensa al término de un encuentro con senadores republicanos. "De lo contrario, simplemente volveremos y haremos lo que tengamos que hacer", ha amenazado nuevamente el inquilino de la Casa Blanca.

Trump asegura que Irán "se está portando muy bien" porque hace "todo" lo que él le pide El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Irán "se está portando muy bien" y consideró que el gobierno de los ayatolás está haciendo "todo" lo que él les pide en el marco de las negociaciones para poner fin a la guerra. "Irán se está portando muy bien. Están aceptando todo lo que yo quiero", aseguró el mandatario a la salida de una comida con senadores republicanos en el Capitolio. En plenas negociaciones de paz con Irán, Trump no dudó en matizar estas palabras y aseguró que las autoridades iraníes "tienen que hacerlo (aceptar la propuesta de Estados Unidos)" ya que, de lo contrario, Washington podría volver a bombardear la república islámica. Este mensaje llega después de que horas antes hubiera advertido de que pondría fin "de inmediato" a las negociaciones de paz si Teherán cobra peajes en el estrecho de Ormuz. "Irán ha informado a EE.UU. que, pese a los reportes malintencionados de las noticias falsas que dicen lo contrario, no se están cobrando peajes, costos de seguro ni ningún otro tipo de cargo sobre los buques que transitan por el estrecho de Ormuz. Si esta información fuera falsa, ¡las negociaciones terminarían de inmediato!", dijo Trump en su red Truth Social.

La inspección independiente de las instalaciones nucleares de Irán, clave en las negociaciones La disputa sobre las inspecciones de la agencia nuclear de la ONU en las instalaciones atómicas iraníes atacadas durante la guerra amenaza con convertirse en uno de los principales escollos en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, que tienen previsto reanudar las conversaciones técnicas la próxima semana.

Activistas de la Flotilla para Gaza denuncian un presunto abuso "cruel" y "sádico" "Cruel, sádico e inhumano" son las palabras empleadas por uno de los seis activistas propalestinos con los que habló la AFP para describir los abusos que afirman haber sufrido durante la interceptación por las autoridades israelíes de una Flotilla para Gaza. Las condenas internacionales se han multiplicado desde mayo por el trato dispensado a 430 activistas. Francia e Italia han abierto investigaciones judiciales por tortura y crímenes de guerra para intentar determinar las responsabilidades. Australia también investigará los hechos. Las autoridades israelíes rechazan estas acusaciones.

Rubio promete no socavar la seguridad de sus aliados del Golfo en negociaciones con Irán El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, prometió este miércoles que Washington "no socavará la seguridad" de sus aliados del golfo Pérsico, donde se encuentra de gira desde ayer, en medio de las negociaciones con Irán tras el acuerdo para poner fin a la guerra. "No vamos a hacer nada que socave la seguridad de nuestros aliados, nuestros aliados de larga data en la región. Creo que nuestros socios creen en ello cuando lo decimos", señaló Rubio en declaraciones a la prensa desde Kuwait recogidas por su Departamento. El secretario de Estado estadounidense inició el martes una visita a los países del Golfo que termina mañana, jueves, e incluye a Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait y Baréin, en busca de tranquilizar a estos países sobre el desarrollo de las conversaciones con Irán. "Vamos a estar completamente alineados con nuestros socios en el Golfo. Por eso, nos reuniremos con todos ellos mañana", dijo Rubio en referencia a su encuentro previsto este jueves con el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en Baréin.

Suben a 19 los muertos en ataques israelíes contra el Líbano en las últimas 24 horas El número de personas fallecidas en las últimas 24 horas en el Líbano por los ataques israelíes ascendió a 19 tras las recientes acciones del Ejército de Israel contra diferentes localizaciones en el sur del país, informó este miércoles el Ministerio de Salud Pública libanés. El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del citado ministerio, informó en un comunicado que el balance total acumulado tras casi cuatro meses de conflicto eleva a 4.211 las personas fallecidas y a 12.173 las que resultaron heridas. Mientras, los equipos de rescate continúan recuperando cadáveres de debajo de los escombros y registrando los fallecimientos por los ataques israelíes contra diferentes localidades del Líbano. En esta jornada, al menos dos personas murieron después de que un dron israelí atacara el vehículo en el que viajaban por la carretera de Tallat al Dabsha, próxima a la localidad de Nabatieh, en el sur del Líbano, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

Tomará "semanas" evacuar a los marineros de Ormuz (jefe de agencia de la ONU) La evacuación de los 11.000 marineros atrapados en la región del Golfo Pérsico tras el cierre del estrecho de Ormuz debería tardar "unas semanas", estimó el miércoles el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), el panameño Arsenio Domínguez, en una entrevista con la AFP. Preparada desde hace tiempo por esta agencia de la ONU encargada de la seguridad marítima, la operación debe permitir que los 600 barcos inmovilizados desde el inicio de la guerra puedan finalmente salir de la región. "Algunos buques transitaron ayer (martes) por la tarde por el estrecho de Ormuz, justo después del anuncio", precisó Domínguez. "Se trata de un proceso progresivo. Con un poco de suerte, la siguiente fase será alcanzar alrededor de 50 barcos por día, pero todavía necesitaremos unas semanas antes de poder completar realmente la evacuación de todos los marineros", añadió. El plan de la OMI prevé contactar individualmente con cada barco para dar instrucciones de salida, en coordinación con las autoridades costeras. La operación en curso no prevé ningún dispositivo de escolta ni apoyo militar, insistió el secretario general de la OMI.

Italia responde a Rutte que no autorizó a EEUU el uso de las bases para lanzar ataques contra Irán El Ministerio de Defensa italiano ha replicado este miércoles al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que no autorizó a Estados Unidos el uso de las bases norteamericanas en territorio de Italia para lanzar ataques contra Irán, incidiendo en que Roma "no concedió la autorización" a operaciones que excedían aquellas de "carácter técnico y logístico", después de unas declaraciones de Rutte en las que señaló que Italia, así como Rumanía, permitió vuelos durante la operación militar. "Con el fin de evitar polémicas inútiles y tendenciosas, (...) Italia y el propio Ministerio de Defensa han actuado siempre en pleno respeto de la Constitución, de los tratados internacionales, de las directrices del Parlamento y de los acuerdos que regulan la presencia y el uso de las bases aliadas en el territorio nacional, sin autorizar ni permitir actividades que excedan lo previsto por la normativa vigente", ha respondido en un comunicado a unas declaraciones que precisamente buscaban reivindicar a Roma como un buen aliado de Washington.