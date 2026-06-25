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Graciela Peréz, testimonio de los terremotos en Venezuela: "No nos atrevemos a pernoctar en las viviendas"

Los seísmos han afectando gravemente a edificios en Caracas y sus propietarios se preocupan por su estabilidad

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Lucía Feijoo Viera

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Malena B. Ríos

Barcelona
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"Son las tres de la mañana y los vecinos seguimos en la calle. No nos atrevemos a pernoctar en las viviendas", declara Graciela Pérez, una venezolana cuya vivienda en Caracas ha sido gravemente dañada por los terremotos que han afectado al país. Las paredes y las escaleras de su edificio "se resquebrajaron todas", explica en una entrevista para RAC1.

Graciela relata cómo estaba en su casa, junto a su hijo y su hermano, cuando sonó una alerta de terremoto. Entonces, se levantaron para salir del edificio y el suelo comenzó a temblar, tanto que le costó insertar la llave en la cerradura de la reja. Desde entonces, los tres se encuentran en la calle, junto a otros vecinos, que solamente se atreven a volver a las viviendas a coger algún objeto necesario. "De hecho, hay vecinos que están durmiendo en sus vehículos", añade.

Réplicas de los terremotos

"Recientemente hubo otra réplica", relata, que ha obligado a bajar a aquellos que habían vuelto a sus casas. Añade además que estos nuevos temblores les hacen estar en un "estado de ansiedad", a pesar de los intentos de alegrar el ambiente. Pero, según Graciela, su otro mayor temor es la incógnita de la habitabilidad de sus viviendas, ya que afirma no haber recibido asistencia por el momento, más allá de los comunicados oficiales de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

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Las otras comunicaciones que reciben Graciela y su familia son por parte de amigos y conocidos, a través de redes sociales. "Toda la información gira en torno a La Guaira", destaca, sobre la ciudad cuyo estado ha sido descrito por Rodríguez como de "devastación absoluta". "Los derrumbes han sido de gran magnitud, hay pérdidas de vida". Graciela también menciona grandes daños en otras zonas de Caracas, como Altamira, San Bernardino y El Paraíso.

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