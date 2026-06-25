Sin noticias de la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela

La incertidumbre por las consecuencias del terremoto que ha sacudido Venezuela alcanza también a la comunidad canaria residente en el país. Entre los nombres incorporados a los listados ciudadanos de búsqueda figura el de Isabel Jara, conocida como Chavela, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela y una de las voces más reconocibles de la comunidad isleña en el país.

Jara, descendiente de canarios, vive en la novena planta del edificio Costa Brava, en La Guaira, una de las zonas afectadas por el seísmo, y el inmueble ha quedado reducido a escombros. Desde que se produjo la emergencia, no ha respondido a las llamadas realizadas por personas de su entorno ni tampoco a los intentos de contacto efectuados desde el propio Gobierno de Canarias, según las fuentes consultadas. Esa falta de comunicación ha encendido la preocupación entre allegados y representantes de la comunidad canaria en Venezuela, aunque por ahora no existe confirmación oficial de que se encuentre desaparecida.

venezuelatebusca.com

El Ejecutivo autonómico mantiene la cautela. Fuentes del Gobierno de Canarias insisten en que no pueden confirmar formalmente la desaparición de Jara, al no disponer de una comunicación oficial que lo acredite. Sin embargo, su nombre y sus datos personales aparecen recogidos en la web venezuelatebusca.com, una plataforma ciudadana creada para centralizar la búsqueda de personas con las que sus familiares o conocidos no han logrado contactar tras el terremoto.

Ese portal acumula, hasta el momento, más de 22.000 registros de personas no localizadas y alrededor de 900 casos ya resueltos. La inclusión de Jara en esa base de datos no supone una confirmación oficial de desaparición, pero sí refleja que alguien de su entorno ha reportado la imposibilidad de comunicarse con ella en las horas posteriores al seísmo.

Una figura de referencia

La situación ha generado especial inquietud en Canarias por el papel institucional y social que Isabel Jara ha desempeñado durante años en Venezuela. Chavela, como se la conoce dentro de la colonia canaria, ha sido una figura de referencia para muchos residentes isleños y descendientes de canarios en el país, especialmente en tareas de acompañamiento, interlocución y atención a la diáspora.

La dificultad para establecer comunicaciones con algunas zonas afectadas complica, además, la verificación de los datos. En este contexto, las autoridades canarias tratan de contrastar la información disponible y mantener el contacto con las redes de apoyo de la comunidad canaria en Venezuela. De momento, el mensaje oficial es de prudencia: no hay confirmación sobre su paradero, pero tampoco se ha logrado contactar con ella.

El caso de Jara se suma así a la larga lista de familias y allegados que buscan noticias de personas con las que perdieron comunicación tras el terremoto. Mientras avanzan las labores de localización y se actualizan los registros ciudadanos, la comunidad canaria permanece pendiente de cualquier información que permita saber si Chavela se encuentra a salvo.

Su papel público fue reforzado recientemente con la victoria de Coalición Canaria en las elecciones al Consejo de Residentes Españoles (CRE) en Venezuela, celebradas en mayo La lista encabezada por Jara obtuvo la mayoría absoluta en este órgano consultivo del Consulado de España al pasar de seis consejeros a ocho de los 15 asientos disponibles. Con una participación de 8.668 electores —la más alta registrada hasta la fecha para el CRE, pese a un censo superior a los 136.000 españoles—, Coalición Canaria Venezuela logró alrededor del 54,70% de los votos en unos comicios a los que concurrieron cinco candidaturas.