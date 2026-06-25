Dawn Gifford, una vida dedicada a la paz de Washington al Empordà: "Las grandes historias pueden estar en cualquier lugar"

Dawn Gifford es bailarina, economista, exasesora en el Congreso de los Estados Unidos, cofundadora de PeaceJam y ahora directora del documental DANCE: Generations. La norteamericana establecida en Llançà desde hace nueve años repasa una trayectoria brillante que la ha llevado de Washington a los festivales internacionales.

Antes de ser economista, asesora política o cineasta, usted era bailarina. ¿Cómo pasa de aquel mundo a trabajar en Washington?

Primero fui bailarina. La danza fue mi primera pasión y continúa formando parte de quien soy. Quizá por eso he conectado tanto con el proyecto DANCE: Generations, un documental que une danza y memoria histórica. Entiendo qué significa amar la danza y seguir bailando toda la vida. Yo soy economista de formación. Tuve la oportunidad de ir a Washington DC para trabajar con un senador de mi estado. Tenía que ser una experiencia de tres meses, pero acabó convirtiéndose en trece años.

¿Qué responsabilidad asumió?

Trabajé en el Congreso de los Estados Unidos a un nivel muy alto. Me dieron cada vez más responsabilidades y acabé dirigiendo la oficina. Me encantaba mi trabajo y aprendí mucho durante aquellos años. Durante aquella etapa tuve la oportunidad de conocer al Dalai Lama. Descubrí una manera diferente de entender el liderazgo. Fue una experiencia muy profunda y me hizo replantearme muchas cosas.

El 14º Dalai Lama (segundo por la izquierda), con Dawn Engle (segunda por la derecha) y su marido, Ivan Suvanjieff (derecha). / PeaceJam Foundation / PeaceJam Foundation

¿Qué encontró en el Dalai Lama que no había visto en la política?

Otra manera de ejercer la influencia. Un liderazgo basado en la compasión, en el servicio a los demás y en la capacidad de inspirar. Aquella experiencia me llevó a implicarme en proyectos vinculados al Tíbet y a la construcción de la paz.

¿Es entonces cuando nace PeaceJam?

Sí. La idea fue de mi marido, Ivan Suvanjieff. Queríamos dar a los jóvenes la oportunidad de trabajar con Premios Nobel de la Paz y aprender a construir la paz en sus comunidades, en sus países y en su entorno. Cuando le propusieron la idea de que los ganadores del Premio Nobel de la Paz fueran mentores de los jóvenes para cambiar el mundo, pensó que era una iniciativa maravillosa. El Dalai Lama se convirtió en el primer ganador del Premio Nobel de la Paz en decir que sí al proyecto, instando a otros premios Nobel de la Paz a hacer lo mismo. La idea es muy simple: cada persona puede hacer alguna cosa, y juntos podemos hacer mucho. Sí, precisamente hemos celebrado el trigésimo aniversario. Es un proyecto que ha llegado a más de cuarenta países y a centenares de miles de jóvenes. Estoy muy orgullosa de lo que se ha conseguido. Hace años que ni yo soy la directora ni mi marido es el presidente. Pero la fundación continúa. Siempre habrá retos en el mundo y siempre habrá la necesidad de educar para la paz. Creo que PeaceJam continuará existiendo durante cien o doscientos años más. Siempre tendremos Nobeles de la Paz y siempre tendremos pobreza en el mundo.

¿Cómo funcionaba la relación con los Premios Nobel de la Paz?

Ellos forman parte de la dirección de la fundación. Cada Nobel tiene un voto y todos tienen la misma voz. Nuestro trabajo consistía en ayudarlos a conectar con los jóvenes de todo el mundo.

Usted y su marido también han sido nominados al Premio Nobel de la Paz. ¿Qué significó?

Fue un honor enorme. No lo ganamos, pero el simple hecho de que personas a las que admiro tanto consideraran que nuestro trabajo tenía valor ya fue extraordinario.

¿También empezó a producir documentales sobre algunos de estos Premios Nobel?

Sí. Uno de los proyectos de PeaceJam fue explicar sus vidas. Queríamos mostrar cómo eran realmente, cómo pensaban y qué les había llevado a dedicarse a la paz. Aquellos documentales nos dieron mucha experiencia.

¿Es allí donde descubre el cine?

Sí. Aprendí mucho sobre narrativa, sobre cómo escuchar a las personas y sobre cómo explicar historias. Pero DANCE: Generations es diferente. Es el primer proyecto en el que he hecho absolutamente de todo. He sido directora, guionista, cámara y videógrafa. Lo he hecho prácticamente sola. Todo está grabado con el móvil. Quería una relación muy íntima con las personas que participaban. Solo era yo con ellas. Sin grandes equipos, sin cámaras que intimidaran. Eso hace que la gente se abra mucho más.

¿Cómo llega a Llançà y cómo una persona con una trayectoria internacional acaba explicando la historia de un grupo de danza local?

Hace nueve años decidimos trasladar nuestra vida al Empordà y, buscando una localidad que estuviera cerca del mar y de la montaña, encontramos en el mapa Llançà. Amo la vida aquí y en Llançà he encontrado una comunidad que, a través de la danza, habla de memoria, de amistad y de dignidad humana. Las grandes historias pueden estar en cualquier lugar. Yo no puedo crear un documental o una película si no siento mucho amor y respeto por las personas o por la historia que explico. Y estas mujeres me llegaron al corazón.

¿Qué la cautivó del proyecto?

Al principio solo era un homenaje a la madre de la profesora de danza, Liliane Augé. Pero durante el proceso descubrimos otra historia. Aquel viaje que las bailarinas hacían a Francia era el mismo que habían hecho muchos niños refugiados de la Guerra Civil que habían pasado por Can Marly antes de ser trasladados a la isla de Oléron. Todo el mundo empezó a preguntarse qué había pasado con aquellos niños. Y después la pregunta se amplió: ¿qué había pasado con nuestras familias? ¿Qué había pasado durante la guerra? Empezaron a aparecer recuerdos e historias que durante muchos años habían quedado en silencio.

¿El documental establece paralelismos con la actualidad?

Es inevitable. Seguimos viendo guerras, refugiados y niños que sufren. Cuando veo algunas cosas que pasan en el mundo pienso que necesitamos escuchar estas historias más que nunca. Porque nos recuerdan qué pasa cuando la sociedad olvida. Es horrible repetir las guerras, la discriminación o los discursos que dividen a las personas.

¿Qué cree que ha conectado con los festivales internacionales? Ya ha sido premiado en Milán y Nueva York. ¿Se lo esperaba? ¿Qué representan estos premios?

Es la humanidad de la historia. Estamos en un momento en el que la inteligencia artificial está muy presente y este es un documental pequeño, sencillo y hecho con un móvil, pero habla de cosas universales. Habla de la vida. Tiene momentos divertidos, momentos dolorosos, amistad, sabiduría, emoción... Es como la vida misma. Sabía que había algo especial en esta historia. Antes incluso de acabar el montaje ya empecé a contactar con festivales. Es una película pequeña, pero muy sincera. Confirman que una historia local puede emocionar a personas de cualquier lugar del mundo. Eso es muy bonito. El documental se podrá ver nuevamente en Llançà en el mes de agosto y septiembre.

Del Congreso de los Estados Unidos a trabajar con el Dalai Lama.

Antes de que Dawn Gifford Engle se embarcara en sus proyectos de paz, fue la mujer más joven que había sido nombrada jefa de gabinete de un senador de los Estados Unidos. Su vida daría un giro cuando se reunió por primera vez con el Dalai Lama durante la Campaña Internacional por el Tíbet en Dharamsala, India, hace más de treinta años, para redactar algunas de las primeras leyes de defensa de los derechos humanos en el Tíbet para el Congreso de los Estados Unidos. En 1996, junto con su marido, Ivan Suvanjieff, cofundó la PeaceJam Foundation, una organización internacional que tiene como objetivo "crear jóvenes líderes comprometidos con un cambio positivo en ellos mismos, sus comunidades y el mundo a través de la inspiración de los premios Nobel de la Paz que transmiten el espíritu, las habilidades y la sabiduría que encarnan". Hasta ahora, más de un millón de jóvenes de 40 países de todo el mundo han participado en el programa curricular PeaceJam, que dura un año.

Un logro notable de Dawn Gifford e Ivan Suvanjieff fue su campaña "Mil millones de actos por la paz". La campaña pedía la creación de mil millones de proyectos de alta calidad diseñados para abordar 10 áreas problemáticas a las que se enfrenta la humanidad para 2019. Esto les valió la nominación al Premio Nobel de la Paz 2015 por parte de seis premios Nobel de la Paz.

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También es codirectora de varios documentales, como PEACEJAM, y coautora del libro PeaceJam: A Billion Simple Acts of Peace, publicado por Penguin en 2008. También ha dirigido los documentales Mayan Renaissance, Desmond Tutu: Children of the Light, Adolfo Perez Esquivel: Rivers of Hope, Rigoberta Menchú: Daughter of the Maya y Oscar Arias: Without A Shot Fired, Betty Williams: Contagious Courage, The Dalai Lama: Scientist y Shirin Ebadi: Until We Are Free.