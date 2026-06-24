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Petro sugiere anular las elecciones en Colombia que ganó de la Espirella por "injerencia" de Trump

El presidente colombiano considera que el apoyo declarado de Donald Trump a su sucesor electo, Abelardo de la Espriella, constituye una injerencia extranjera que debería invalidar el resultado de los comicios según el derecho internacional

Petro exige a Trump que le diga dónde está el activista Beto Coral, detenido el martes

Petro exige a Trump que le diga dónde está el activista Beto Coral, detenido el martes / Archivo

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EFE

Bogotá
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El presidente colombiano, Gustavo Petro, planteó este martes una tesis de que las elecciones en las que resultó elegido su sucesor, ganadas por el ultraderechista Abelardo de la Espriella, según el conteo preliminar, deberían anularse por la "injerencia" de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

"Las elecciones en Colombia deberían ser nulas por ingerencia (sic) extranjera según nuestra constitución y el derecho internacional con confesión pública y expresa del presidente de los EEUU", expresó Petro en un extenso mensaje de 4.125 palabras publicado en un hilo en X.

Según el preconteo, y a falta de los resultados oficiales definitivos, De la Espriella se impuso en la segunda vuelta con el 49,66% de los votos, frente al 48,7 %del candidato izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el partido de Petro.

En ese sentido, el mandatario estadounidense calificó el lunes a De la Espriella como "un buen hombre" y afirmó que es "un honor" para él que haya ganado tras haberle expresado públicamente su apoyo.

"Cuando alguien como yo le cae bien a una persona, esa persona me gusta. Es muy sencillo, es una fórmula simple", señaló Trump al explicar su respaldo y agregó: "Ganó una elección en Colombia que, no sé, sorprendió a algunos porque estaba un poco más rezagado, pero ganó con facilidad anoche".

"La intervención directa del presidente Donald Trump anula las elecciones en Colombia, si atendemos los tratados internacionales que cobijan las naciones, incluida la ONU y la OEA (Organización de Estados Americanos)", señaló Petro al respecto.

Sin embargo, el mandatario colombiano, en su enigmático mensaje, señaló: "admiro de Donald Trump, admiro sobre todo la fuerza de mantener en cada estadounidense la idea de la libertad y por eso le regaló un mechón de su pelo Washington a Bolívar, mechón que llevó en su pecho hasta su muerte".

Petro señaló que Colombia quedó partida por la mitad tras las elecciones y señaló: "empezará el empalme (transición) y mi retirada y quizás la resistencia pacífica".

De la Espriella, por su parte, pidió el domingo a Petro y Cepeda que respeten el resultado de las elecciones y se abstengan de promover movilizaciones o actos de violencia mientras avanza el escrutinio oficial.

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El ultraderechista, que obtuvo 12,9 millones de votos frente a los 12,7 millones de Cepeda, sostuvo que fue elegido"bajo el mismo sistema que hace cuatro años eligió a quien hoy es el inquilino de la Casa de Nariño", sede del Gobierno colombiano, y aseguró que desconocer el resultado equivaldría a desafiar a millones de votantes.

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