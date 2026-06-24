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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Putin acusa a los países de la OTAN de prepararse para una guerra contra Rusia
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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Rusia acusa a EEUU de desviarse de su rol de "mediador imparcial" en la guerra de Ucrania
Rusia consideró este martes que Estados Unidos ya no pretende ser un "mediador imparcial" en sus esfuerzos por poner fin a la guerra de Ucrania, que se encuentra en su quinto año.
Las conversaciones apadrinadas por Estados Unidos para poner fin al conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial están congeladas.
Washington ha girado su atención hacia Oriente Medio, donde el 28 de febrero emprendió junto con Israel una ofensiva contra Irán, con quien ahora negocia un acuerdo de paz.
Ucrania insiste en que gracias a sus drones ha recuperado terreno en el frente
Según las autoridades de Kiev, el Ejército ucraniano ha recuperado en lo que va de año en el sur del país más de 600 kilómetros cuadrados de territorio gracias al uso a gran escala de drones y a las bajas masivas rusas provocadas por esos aparatos no tripulados. Kiev aseguró este mes que en mayo, por primera vez desde octubre de 2023, recuperó más terreno en el frente del que perdió ante Rusia. Pese a esta mejora de la situación para Kiev, Rusia sigue ganando terreno poco a poco en Donetsk, si bien a un precio muy alto en bajas.
Putin dice estar abierto a negociaciones con Ucrania pese a los masivos ataques aéreos
El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló este martes que Rusia está dispuesta a continuar las negociaciones de paz con Ucrania a pesar de los masivos ataques con drones e incluso misiles que se han intensificado en las últimas semanas. El líder ruso señaló, durante una reunión con el Gobierno, que Ucrania al atacar Rusia trata de crearse condiciones favorables en caso de reanudarse las negociaciones para la paz. "Rusia está dispuesta a entablar conversaciones de paz con Ucrania sobre la base de los acuerdos de Estambul (Turquía)", reiteró Putin, refiriéndose al proceso de 2022, cuando "fueron rubricados por la delegación ucraniana en aquel momento, lo que significa que todo les convenía". También, según él, debe basarse "sobre las modalidades discutidas en Anchorage (Alaska) y, sobre todo, sobre la realidad en el terreno". "Y también sobre los principios que expuse hace un par de años durante mi discurso en el Ministerio de Exteriores", añadió.
Rusia intensifica los ataques en el este de Ucrania y ya ha infiltrado soldados en Limán
Rusia ha intensificado sus ataques en distintos ejes del frente oriental de Ucrania y ha logrado infiltrar pequeños grupos de soldados en el feudo ucraniano de Limán, en el norte de la región de Donetsk, según informaron este martes un portavoz militar ucraniano y el canal militar DeepState. "En todas las áreas de las que respondemos ha habido una fuerte reactivación" de las operaciones rusas, dijo en declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform el portavoz del Grupo de Fuerzas Conjuntas del Ejército ucraniano, Víktor Tregúbov, que citó la propia Limán y la vecina Kúpiansk, en la región limítrofe de Járkov, entre los ejes en los que se ha incrementado la intensidad. Ese grupo de fuerzas es la estructura que cubre el frente oriental de Ucrania. Por lo que respecta a Limán, el canal ucraniano de Telegram DeepState da cuenta de la presencia en el este del municipio de pequeños grupos de soldados rusos, que han conseguido infiltrarse aprovechando la superioridad numérica de su Ejército y la poca densidad de las líneas defensivas ucranianas.
Zaporiyia sufre el mayor nivel de ataques de la guerra
Rusia lleva a cabo desde el pasado fin de semana una campaña masiva de ataques aéreos contra puentes, flotas de camiones, gasolineras y otros objetivos de la logística ucraniana en Zaporiyia, una urbe del sureste de Ucrania situada a unas pocas decenas de kilómetros del frente y que es clave para los suministros y el movimiento de tropas de las fuerzas de Kiev en el sur de Ucrania.
Las iglesias de madera, joyas del patrimonio ucraniano, amenazadas por los ataques rusos
Las tserkvas o iglesias de madera de Ucrania, joyas de la arquitectura popular e inscritas hace más de una década en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, están amenazadas por los ataques aéreos rusos en medio de los bombardeos sistemáticos contra el patrimonio cultural del país. Durante siglos, los altos árboles formaron una barrera natural alrededor de la Iglesia de San Jorge en Drogóbich del siglo XVII para protegerla de los rayos. Hoy cuenta con un moderno sistema contra incendios instalado en su interior y una estación de bomberos situada a apenas 200 metros. Sin embargo, durante los frecuentes ataques aéreos rusos contra este centro industrial de la región occidental ucraniana de Leópolis, el personal apenas puede hacer otra cosa que rezar para que este histórico edificio de madera, que ya ha sobrevivido a múltiples conflictos, incluidas las dos guerras mundiales, permanezca en pie.
La Eurocámara señala a Rusia como la principal amenaza externa a la democracia europea
El Parlamento Europeo apuntó este martes a Rusia como "la principal amenaza externa para la integridad democrática de Europa" en un "panorama de amenazas cada vez más complejo y en evolución" para el que urgió a la Unión Europea a equiparse con medidas contra la injerencia extranjera, las amenazas híbridas y la desinformación. Los eurodiputados lanzaron la voz de alarma en el informe final de la Comisión Especial sobre el Escudo Europeo de la Democracia, que salió adelante con 20 votos a favor, 9 en contra y dos abstenciones, y recoge una miríada de recomendaciones sobre la manipulación e interferencias de terceros países, las infraestructuras críticas o la resiliencia digital, entre otros frentes. El informe arranca dibujando un panorama "caracterizado por la manipulación de información y la injerencia por parte de agentes extranjeros, ataques híbridos y campañas de desinformación a cargo de agentes malintencionados de terceros países", acciones que "fomentan la división, disminuyen la confianza pública en las instituciones y aprovechan las vulnerabilidades sociales".
Putín: "Rusia llegará donde tenga que llegar"
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha asegurado este miércoles que el Ejército ruso ha tomado "prácticamente el control" de Konstantinovka, en la región ocupada de Donetsk, zona que ahora registra los mayores combates. Y, tras denunciar la falta de interés del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en lograr la paz en el este de Ucrania, ha redoblado su llamamiento a continuar con la guerra incidiendo en que "Rusia llegará a donde tenga que llegar".
Putin acusa a los países de la OTAN de prepararse para una guerra contra Rusia
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha acusado este martes a los aliados de la OTAN de estar preparándose de una guerra contra Rusia, asegurando que la amenaza que representa para Moscú obliga a tomar una serie de medidas que luego, a su juicio, los países occidentales proyectan como una agresión. "Mientras que antes los países de la OTAN se limitaban a apoyar al régimen de Kiev, que llegó al poder mediante un golpe de Estado armado ilegal, ahora hablan abiertamente de prepararse para una guerra contra nosotros y de aumentar sus presupuestos militares ofensivos", ha criticado el mandatario ruso en un discurso ante graduados militares, recogido por la agencia rusa TASS. Putin ha señalado a este grupo de países por, a su juicio, usar pretextos falsos para elevar su gasto militar. "El patrón de actuación del llamado Occidente pseudodemocrático es muy sencillo: primero, crean amenazas para nuestro país, obligándonos a tomar las medidas necesarias para nuestra autodefensa y protección, y luego, de inmediato, nos acusan de todos los pecados mortales para justificar sus políticas y acciones agresivas contra Rusia", ha asegurado. El dirigente ruso ha incidido así en que el riesgo de conflicto "aumenta considerablemente en varias regiones del mundo", también en el continente europeo.
Polonia afirma que no avivará la tensión con Ucrania y apuesta por dejar atrás "el trauma del pasado"
El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha explicado este martes que a su país, atendiendo a sus intereses de seguridad, no le conviene enturbiar la relación con Ucrania y ha apostado por dejar atrás aquellas construidas en "el trauma del pasado", tras la reciente disputa por sus interpretaciones de la memoria histórica. "Teniendo en cuenta la seguridad estratégica y los intereses de Polonia, y estoy convencido de que lo mismo se aplica en Ucrania, (....) no contribuiré de ninguna manera a avivar esta tensión", ha declarado Tusk al inicio de la reunión del gabinete, después de que le fuera retirada al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, la Orden del Águila Blanca, la máxima condecoración del Estado polaco. Zelenski fue despojado de esta insignia por orden del presidente polaco, Karol Nawrocki, después de que aceptara nombrar a una unidad del Ejército ucraniano con la denominación 'Héroes del UPA', en alusión a una milicia ultranacionalista señalada en Polonia por cometer masacres durante la II Guerra Mundial.
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