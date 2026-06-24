Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Putin acusa a los países de la OTAN de prepararse para una guerra contra Rusia

Putin acusa a los países de la OTAN de prepararse para una guerra contra Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha acusado este martes a los aliados de la OTAN de estar preparándose de una guerra contra Rusia, asegurando que la amenaza que representa para Moscú obliga a tomar una serie de medidas que luego, a su juicio, los países occidentales proyectan como una agresión. "Mientras que antes los países de la OTAN se limitaban a apoyar al régimen de Kiev, que llegó al poder mediante un golpe de Estado armado ilegal, ahora hablan abiertamente de prepararse para una guerra contra nosotros y de aumentar sus presupuestos militares ofensivos", ha criticado el mandatario ruso en un discurso ante graduados militares, recogido por la agencia rusa TASS. Putin ha señalado a este grupo de países por, a su juicio, usar pretextos falsos para elevar su gasto militar. "El patrón de actuación del llamado Occidente pseudodemocrático es muy sencillo: primero, crean amenazas para nuestro país, obligándonos a tomar las medidas necesarias para nuestra autodefensa y protección, y luego, de inmediato, nos acusan de todos los pecados mortales para justificar sus políticas y acciones agresivas contra Rusia", ha asegurado. El dirigente ruso ha incidido así en que el riesgo de conflicto "aumenta considerablemente en varias regiones del mundo", también en el continente europeo.