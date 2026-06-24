Guerra de Irán | Trump advierte de que si Irán no acepta inspectores de la OIEA romperá las negociaciones

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Trump critica al Senado de EEUU por votar a favor de detener la guerra en Irán Trump critica al Senado de EEUU por votar a favor de detener la guerra en Irán: "Es una votación mal programada e inútil"

Trump dice que Irán acepta inspecciones nucleares del "más alto nivel" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que Irán aceptó "plena y completamente" permitir que los inspectores nucleares regresen al país, y que la Marina estadounidense ya no bloqueará el estrecho de Ormuz. "Irán ha aceptado plena y completamente inspecciones nucleares del más alto nivel durante un largo período de tiempo (¡¡¡Infinito!!!). Esto garantizará la 'Honestidad Nuclear'", publicó Trump en su plataforma Truth Social, donde agregó que las negociaciones bilaterales "van bien". "Sobre la base de esta y otras concesiones importantes que está haciendo Irán, he acordado permitir que el estrecho de Ormuz permanezca ABIERTO, sin ningún otro bloqueo naval", añadió.

El Senado de EEUU vota por primera vez a favor de detener la guerra de Irán El Senado de Estados Unidos votó este martes por primera vez a favor de poner fin a la guerra contra Irán, en lo que supone una varapalo político para el presidente estadounidense, Donald Trump. La votación, que se resolvió por 50 votos a favor frente a 48 en contra, ratifica la decisión que ya aprobó la Cámara de Representantes a principios de junio en contra del conflicto en Oriente Medio, que empezó el pasado 28 de febrero.

Israel advierte del "desastre" de las conversaciones con Líbano para acabar con Hezbolá El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, ha advertido este martes del "desastre" y de la posibilidad de que las conversaciones con Líbano "se descarrilen", en una nueva ronda de auspiciada por Washington --la quinta desde marzo-- al considerar que no se está eliminando la influencia de Hezbolá y de Irán en Líbano. "Estamos en un auténtico desastre. Hace cuatro rondas, todos subimos al mismo tren. Nos sentamos en el mismo vagón y partimos hacia el mismo destino (...) con un objetivo muy claro: una paz integral entre nuestros países -un Líbano libre de Irán, libre de su influencia maligna; el desmantelamiento de Hezbolá; y la paz y la seguridad tanto para Líbano como para Israel", ha declarado durante un encuentro del que se han hecho eco medios como 'The Times of Israel' e Ynet.

Trump advierte de que si Irán no acepta inspectores de la OIEA romperá las negociaciones El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en que Irán ha aceptado la presencia de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en sus centrales nucleares y señaló que cree que Teherán "se equivoca" por negar públicamente que lo haya hecho. "Están equivocados, están equivocados, saben que están equivocados", declaró el republicano a la prensa durante una visita a Pensilvania. Trump aseguró, además, que está confirmado "al 100%" que Irán aceptará la presencia de los inspectores y advirtió de que, de no ser así, las negociaciones se romperían "ahora mismo". Según el mandatario, la visita de los inspectores se producirá "en el momento oportuno", aunque precisó que no hay "prisa".

El crudo brent baja un 1,05 %, hasta 77,08 dólares, ante perspectiva de aumento de oferta El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto bajó este martes un 1,05 %, hasta los 77,08 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, ante la perspectiva optimista del mercado de un aumento de la oferta de crudo tras la desescalada bélica en Oriente Medio. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió exactamente 0,82 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 77,90 dólares.

Trump insiste en inspecciones nucleares en Irán a organizar "en el momento oportuno" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este martes en que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) llevará a cabo inspecciones nucleares en Irán como parte del acuerdo, apuntando a que estas tendrán lugar "en el momento oportuno". Los iraníes "se equivocan, saben que se equivocan". "Nos lo dijeron internamente y y lo tenemos comprobado al cien por cien. Si tuvieran razón, cancelaría las reuniones ahora mismo", ha señalado en declaraciones a la prensa desde Pensilvania, al ser interrogado por el desmentido del Gobierno de Irán ante estas afirmaciones. El inquilino de la Casa Blanca, preguntado por las supuestas visitas de inspectores del OIEA en Irán, ha indicado que estas tendrán lugar "en el momento oportuno". "No hay prisa, pero estarán sobre el terreno en el momento oportuno", ha agregado.

El presidente del Parlamento libanés afirma que el acuerdo de 2024 es clave para mantener el alto el fuego El presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, en una conversación telefónica con el presidente francés Emmanuel Macron, afirmó que el acuerdo de tregua de noviembre de 2024 entre Hezbolá e Israel ofrece una "oportunidad propicia" para estabilizar el alto el fuego vigente, incluyendo mecanismos para supervisar y abordar cualquier violación, según informa la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (NNA). Durante un período de más de un año después del "alto el fuego" de noviembre de 2024, antes de que se reanudaran las hostilidades el 2 de marzo de 2026, Israel continuó llevando a cabo ataques intermitentes de menor intensidad contra el Líbano que causaron cientos de muertos. Berri, un influyente político chiíta que en ocasiones ha desempeñado el papel de intermediario entre Hezbolá y la comunidad internacional, hizo hincapié en la consolidación del alto el fuego, la retirada de Israel a las fronteras internacionales, el despliegue del ejército libanés y el regreso de los residentes antes de la reconstrucción. Macron hizo hincapié en "la importancia del Líbano y la necesidad de prestar atención a su estabilidad y soberanía", añadió la agencia NNA.

Rubio aclara que ningún país puede cobrar peajes en aguas internacionales después de que Trump lo sugiriera El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado este martes que "ningún país" puede cobrar peajes por navegar por una ruta navegable internacional, después de que el presidente Donald Trump sugiriera la posibilidad de hacerlo en el estrecho de Ormuz si no se lograba una acuerdo con Irán. "Ningún país tiene permitido cobrar peajes ni tasas en una vía navegable internacional. Así lo establece el Derecho Internacional. Así son las cosas en todas las vías navegables internacionales y así es como esperamos que sea aquí", ha declarado tras aterrizar en Abu Dabi, como parte de su gira por países del golfo Pérsico.