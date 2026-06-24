El fenómeno fan del 'oshikatsu' muestra su millonario negocio en la mayor feria de Japón

El 'oshikatsu', la devoción absoluta por una celebridad, se ha convertido en una industria millonaria en Japón, donde desde este miércoles comenzó una feria nacional que sitúa al fan en el centro de un fenómeno que también abre el debate sobre el consumismo extremo.

Camisetas y cristales serigrafiados, muñecos, mochilas o pequeños templos en miniatura dedicados a todo tipo de celebridades de la cultura pop nipona (reales o ficticias) son algunos de los curiosos objetos disponibles en una feria que congrega a más de 130 expositores.

El 'Oshikatsu Expo', enmarcado dentro del 'Lifestyle Week Tokyo', es la mayor cita del país dedicada al fenómeno en auge 'oshi', las celebridades relacionadas con la cultura 'idol' japonesa.

Se trata de "una forma de demostrar el amor hacia las celebridades, y muchas veces surge la lógica de que no gastar dinero equivale a que te falta compromiso o amor hacia ellas", explicó a EFE Ryo Hirose, investigador del Instituto NLI y experto en cultura del consumo.

Amor con precio

Querer a una celebridad tiene un precio en Japón y, ya sea a través de los conciertos, el merchandising, o los sorteos exclusivos, los aficionados tienen mil formas de 'demostrar su amor' por ellos aunque haya que pagar unos cuantos euros.

"Para muchos, estos objetos pueden dar sentido a la vida, y es fácil que se forme la percepción de que el gasto en sí mismo conduce a la felicidad", explicó el experto, que también advirtió del peligro si no se sabe poner límites a este consumo.

Se trata de objetos sin una aparente "contraprestación tangible" que suponen una recompensa más que suficiente, según Hirose.

"Tener un 'oshi' es algo bueno para la salud mental porque mantiene tu motivación y hace que no te sientas sola", resumió Reiko, una mujer de 32 años cuyo 'oshi' es el cantante Taiga Kyomoto, del grupo japonés SixTones.

Se considera una consumidora "suave" dentro del sector. Tiene un muñeco de su 'idol' al que de vez en cuando le compra conjuntos, y a veces va a las tiendas junto a su compañera de trabajo en busca de nuevos objetos.

El 'oshikatsu', la devoción absoluta por una celebridad, se ha convertido en una industria millonaria en Japón, donde desde este miércoles comenzó una feria nacional que sitúa al fan en el centro de un fenómeno que también abre el debate sobre el consumismo extremo.EFE/ Pilar Bernal Zamora / Pilar Bernal Zamora / EFE

"Mi amiga se compró seis álbumes iguales solo para sentir que estaba aportando más al trabajo de su ídolo", recordó Reiko, en una práctica que en este sector no sorprende a nadie.

Una industria millonaria

Este fanatismo por las celebridades generó el año pasado cerca de 4,1 billones de yenes (unos 22.297 millones de euros), según una encuesta realizada este enero por Oshikatsu Soken, centro de investigación especializado en el gasto del sector fan.

De media, cada persona gastó cerca de 210.000 yenes anuales (unos 1.140 euros) en objetos y experiencias relacionados con sus celebridades favoritas, según la citada encuesta. Se trata además de una afición en auge, con uno de cada cuatro japoneses afirmando seguir este fenómeno.

Fan hasta el desgaste

Pero, el fanatismo también desgasta, y comprar de forma impulsiva para demostrar ese apoyo incondicional genera, según Hirose, un "círculo vicioso" que hace que el consumo aumente sin un techo claro.

El problema empeora cuando llega la comparación y las redes sociales, donde millones de fans exhiben lo que compran, y entonces, "la psicología de 'no quedarse atrás' se vuelve una competición" por ver quién contribuye, subrayó el investigador.

Una lucha que las empresas conocen bien, y que siguen explotando con sorteos, colecciones casi imposibles de completar o ediciones limitadas para los fans, que ven como su sueldo no sube y las opciones se van acumulando.

"Se saltan comidas o ahorran a diario para aumentar el gasto en estos productos", explicó el experto, que relató como a veces esos medios derivan incluso en trabajos en negro o la prostitución. "Existe la idea de que, como ese objeto les da satisfacción emocional, es inevitable sacrificar algo de sí mismas a cambio", advirtió.

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Todo ello puede convertirse en una carga para quienes quieren seguir a esa persona, y puede acabar en el conocido 'oshitsukare', el cansancio por apoyar a tu favorito. Una tendencia de desgaste ante un fan sobrepasado por un mercado infinito.