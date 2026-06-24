"Un éxito rotundo": Estados Unidos celebra su primer ensayo con el sistema antimisiles 'Cúpula Dorada'

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha asegurado este miércoles que el primer ensayo del sistema antimisiles conocido como 'Cúpula Dorada' ha sido "un rotundo éxito" y ha destacado que la iniciativa "es real, poderosa y avanza según lo previsto".

Hegseth ha señalado en un mensaje en redes sociales que la prueba ha sido llevada a cabo en las últimas horas, antes de reseñar que ha podido presenciarla en persona y destacar el desempeño del sistema Dynamic Defense Autonomous Defeat (DDAD), diseñado para interceptar amenazas aéreas de forma autónoma a través de tecnología de energía dirigida.

"Se aprovechó la energía dirigida de vanguardia y el sistema DDAD activó, apuntó y eliminó de forma impecable y autónoma una multitud de amenazas entrantes", ha ensalzado. "Esta prueba se ejecutó según lo previsto y neutralizó dinámicamente todas las amenazas", ha puntualizado.

"Pude presenciar cómo nuestros combatientes de élite integraban tecnología de última generación para detener drones y misiles de crucero", ha relatado Hegseth, quien ha agregado además que los contratistas "compiten, colaboran y triunfan", lo que supone "materializar las prioridades" del presidente de EEUU, Donald Trump.

La Cúpula de Hierro de Israel intercepta un misil iraní en la zona de la bahía de Haifa. / ATEF SAFADI / EFE

Por otra parte, ha hecho hincapié en que "este hito histórico fue posible gracias a la Big Beautiful Bill -una ley aprobada en junio de 2025 que supuso una gran rebaja de impuestos y un aumento del gasto militar y la vigilancia de la inmigración-, que proporciona la financiación necesaria para desarrollar el escudo definitivo para proteger a EEUU".

"Trump está haciendo realidad la visión de la Iniciativa de Defensa Estratégica (IDE) del (ex) presidente (Roland) Reagan", ha dicho. "Con la 'Cúpula Dorada', el Departamento de Guerra --nombre no oficial del Departamento de Defensa-- defenderá nuestra patria con más fuerza que nunca", ha zanjado Hegseth.

El presidente estadounidense anunció en mayo de 2025 un programa de 175.000 millones de dólares (alrededor de 155.000 millones de euros) para la creación de un escudo antimisiles denominado 'Cúpula Dorada', similar a la 'Cúpula de Hierro' que tiene Israel, al tiempo que apuntó que "debería estar plenamente operativo antes" de que termine su mandato en 2029.

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"Lo tendremos listo en unos tres años. Una vez construido, el podrá interceptar misiles, incluso si se lanzan desde el otro lado del mundo o desde el espacio. Y tendremos el mejor sistema jamás construido", prometió, al tiempo que puso al frente del programa -que tenía un presupuesto inicial de 25.000 millones de dólares (unos 22.100 millones de euros)- al general de la Fuerza Espacial Michael Guetlein.