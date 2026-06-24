Fallo ferroviario
Una caída informática paraliza temporalmente los trenes en Alemania
El gigante ferroviario alemán Deutsche Bahn se vio obligado a paralizar sus servicios a nivel nacional durante más de dos horas debido a un fallo en su sistema de comunicación por radio
Redacción
Una caída informática ha dejado a Alemania casi sin trenes. El gigante ferroviario Deutsche Bahn anunció el martes por la noche que paralizaba sus servicios en todo el país debido a un fallo en el sistema.
La interrupción ferroviaria se alargó durante algo más de dos horas y media. "Nuestros expertos en informática trabajaron incansablemente para resolver el problema, y lo lograron. La interrupción se solucionó rápidamente y el servicio se está reanudando gradualmente", indicó la compañía a medianoche.
Aun así, la avería informática ha seguido ocasionando retrasos y cancelaciones tanto en los servicios de larga distancia como en los regionales que ofrece Deutsche Bahn.
Miles de pasajeros quedaron atrapados en las estaciones de concurridas ciudades como Berlín, Hamburgo o Hannover. La compañía pidió disculpas por la situación y repartió vales para taxis y hoteles, ofreciendo vías de transporte alternativas cuando fue posible, informan los medios alemanes.
Esta "grave" parálisis ferroviaria en Alemania se debió a un fallo en el sistema de radio con el que los maquinistas se comunican, por ejemplo, con la central de control. Según informaciones del canal ARD, las autoridades federales no barajan la hipótesis del sabotaje, mientras que sospechan que podría tratarse de una actualización defectuosa del sistema por parte de Deutsche Bahn.
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