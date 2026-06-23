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Comicios en el país sudamericano

La misión de observadores de la UE destaca la "transparencia" y "eficacia" de las elecciones presidenciales en Colombia

Según la misión, la contienda "transcurrió de forma pacífica y bien organizada, sin que se registrasen incidentes reseñables".

Misión electoral de la UE advierte que en Colombia persiste omisión de gastos electorales

Misión electoral de la UE advierte que en Colombia persiste omisión de gastos electorales

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Abel Gilbert

Abel Gilbert

Buenos Aires
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La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE/UE) aseguró este martes que Registraduría, encargada de organizar la contienda presidencial, que, según el pre conteo, ha favorecido a Abelardo de la Espriella, ha trabajado "de manera transparente y eficaz y con gran independencia, a pesar de los retos logísticos y de seguridad en ciertas zonas del país".

El jefe de la misión y vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, sostuvo que, pese a la marcada polarización política, la jornada del pasado domingo "transcurrió de forma pacífica y bien organizada, sin que se registrasen incidentes reseñables".

La misión estuvo presente en 30 departamentos con cerca de 150 observadores procedentes de 24 países de la Unión Europea, además de Noruega, Suiza y Canadá.

González Pons destacó que los funcionarios de la registraduría se desempeñaron con "profesionalidad, neutralidad e independencia". El sistema de gestión de resultados "demostró una vez más ser fiable y eficaz, en línea con las normas internacionales sobre transparencia, integridad y trazabilidad del voto". Iván Cepeda, el candidato de izquierdas, ha impugnado 3300 mesas de votación. Las autoridades electorales no se han pronunciado todavía al respecto porque recién ha comenzado el escrutinio final que debe validar la victoria del ultraderechista.

"Las primeras fases del escrutinio, bajo la dirección de jueces y notarios de la República, se han llevado a cabo en presencia de los equipos jurídicos y representantes de los candidatos. Hasta el momento, los resultados del escrutinio confirman los del pre conteo", señaló no obstante González Pons.

La MOE UE permanecerá en Colombia hasta mediados de julio para seguir observando el escrutinio final.

En este contexto, La Registraduría Nacional confirmó que ya concluyó el escrutinio a nivel municipal y sus números son equivalentes a los del pre conteo.

Los observadores europeos detectaron que unos 320.000 jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad durante los cuatro meses previos a la elección no pudieron votar debido a las normas que suspenden nuevas inscripciones en el censo electoral durante ese periodo. Alertaron a la vez sobre el creciente uso de herramientas de inteligencia artificial en la propaganda política y denunciaron la existencia de campañas de desinformación impulsadas desde entornos no identificados. "La tecnología también se usó para la desinformación generalizada y la difusión de montajes ultrarrealistas de ambos candidatos, aunque con mayor frecuencia a favor de De la Espriella", según González Pons.

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El problema del financiamiento

La MOE UE dio cuenta a su vez de los aspectos opacos en el financiamiento de las campañas. "Se hacen gastos que no se declaran y el control del gasto en campañas electorales es uno de los problemas que debe resolver la legislación colombiana y hasta la fecha no se ha resuelto", dijo el jefe de la misión. Ese mismo señalamiento había sido hecho por el equipo de Cepeda en relación con los recursos desplegados por la ultraderecha.

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