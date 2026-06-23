Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora

Las tensiones históricas empañan el impulso de reconstrucción de Ucrania en Polonia

Los agravios históricos amenazan con descarrilar una conferencia anual sobre la reconstrucción de Ucrania en Polonia y con dañar los vínculos con uno de los aliados europeos más importantes del país devastado por la guerra.

La reunión de dos días, que comienza el jueves en el puerto polaco de Gdansk, en el norte del país, tenía como objetivo inicial ayudar a las empresas polacas a conseguir contratos para reconstruir Ucrania cuando termine finalmente la invasión rusa.

Pero ahora el encuentro trata tanto de salvar los lazos bilaterales como de hablar de negocios, después de que el presidente polaco, Karol Nawrocki, decidiera retirar a Volodímir Zelenski la máxima condecoración estatal del país pocos días antes de la conferencia.

Nawrocki citó la decisión de Ucrania de poner a una unidad militar el nombre de sus combatientes nacionalistas, que mataron a unos 100.000 hombres polacos, mujeres y niños durante la Segunda Guerra Mundial. El presidente ucraniano afirmó que actuaba a petición de los soldados como comandante en jefe del país.

En respuesta, Zelenski, varios altos cargos y tres expresidentes también dijeron que devolverían las condecoraciones que habían recibido anteriormente de Polonia, lo que evidencia hasta qué punto se han deteriorado las relaciones entre Kyiv y uno de sus apoyos más firmes desde que empezó la guerra hace más de cuatro años.

La polémica llega en un momento en que Ucrania se muestra más segura en el campo de batalla, con ataques con drones que golpean zonas profundas de Rusia y empiezan a afectar a la vida cotidiana en grandes ciudades, incluida Moscú. Al mismo tiempo, las conversaciones de paz lideradas por EE.UU. están estancadas, sin señales de que Vladímir Putin esté dispuesto a aceptar un alto el fuego.