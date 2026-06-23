Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora

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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Las tensiones históricas empañan el impulso de reconstrucción de Ucrania en Polonia
Los agravios históricos amenazan con descarrilar una conferencia anual sobre la reconstrucción de Ucrania en Polonia y con dañar los vínculos con uno de los aliados europeos más importantes del país devastado por la guerra.
La reunión de dos días, que comienza el jueves en el puerto polaco de Gdansk, en el norte del país, tenía como objetivo inicial ayudar a las empresas polacas a conseguir contratos para reconstruir Ucrania cuando termine finalmente la invasión rusa.
Pero ahora el encuentro trata tanto de salvar los lazos bilaterales como de hablar de negocios, después de que el presidente polaco, Karol Nawrocki, decidiera retirar a Volodímir Zelenski la máxima condecoración estatal del país pocos días antes de la conferencia.
Nawrocki citó la decisión de Ucrania de poner a una unidad militar el nombre de sus combatientes nacionalistas, que mataron a unos 100.000 hombres polacos, mujeres y niños durante la Segunda Guerra Mundial. El presidente ucraniano afirmó que actuaba a petición de los soldados como comandante en jefe del país.
En respuesta, Zelenski, varios altos cargos y tres expresidentes también dijeron que devolverían las condecoraciones que habían recibido anteriormente de Polonia, lo que evidencia hasta qué punto se han deteriorado las relaciones entre Kyiv y uno de sus apoyos más firmes desde que empezó la guerra hace más de cuatro años.
La polémica llega en un momento en que Ucrania se muestra más segura en el campo de batalla, con ataques con drones que golpean zonas profundas de Rusia y empiezan a afectar a la vida cotidiana en grandes ciudades, incluida Moscú. Al mismo tiempo, las conversaciones de paz lideradas por EE.UU. están estancadas, sin señales de que Vladímir Putin esté dispuesto a aceptar un alto el fuego.
Al menos dos heridos en un ataque con drones a un carguero turco en el mar Negro
Al menos dos marineros turcos resultaron heridos este lunes durante un ataque con drones aéreos contra un carguero de propiedad turca y bandera panameña frente a la costa de Ucrania en el mar Negro, informó el Gobierno de Turquía.
El carguero fue alcanzado por aeronaves no tripulados en el mar abierto ante la costa de Chornomorsk, un importante puerto ucraniano a unos 20 kilómetros al sur de Odesa, señala un comunicado del Ministerio de Exteriores.
La ONU denuncia el récord de víctimas civiles en Ucrania y el repunte en Rusia
El subsecretario general de la ONU para Europa, Asia Central y las Américas, Khaled Khiari, denunció este lunes el récord de víctimas civiles alcanzado en Ucrania y el repunte registrado en Rusia en los últimos días. "El mes pasado, al menos 274 civiles perdieron la vida y 1.763 resultaron heridos en Ucrania. Se trata de la cifra mensual más alta de muertos y heridos desde abril de 2022", declaró Khiari en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la guerra. Hace semanas que la ONU viene alertando del empeoramiento de la situación en Ucrania: en la anterior sesión de este órgano sobre el conflicto, la subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary DiCarlo, alertó que el conflicto entraba en la fase más letal. "También nos preocupa el creciente impacto de la guerra sobre la población civil en Rusia", afirmó hoy por su parte Khiari.
Rusia reconoce cinco muertos en el ataque ucraniano contra una fábrica en Vorónezh
Al menos cinco personas han muerto este lunes en un ataque perpetrado por el Ejército ucraniano contra una fábrica en Vorónezh, en el centro de Rusia, han denunciado las autoridades locales. "Cinco personas han muerto como consecuencia del ataque con misiles contra la ciudad. Varias decenas de ciudadanos buscaron atención médica, pero la mayoría ya han sido dados de alta tras recibir tratamiento", ha indicado el gobernador de Voronezh, Alexander Gusev, en sus redes sociales. El dirigente ha confirmado además la extinción del incendio provocado en la fábrica, si bien al menos una decena de edificios residenciales han sufrido daños, incluidas seis viviendas, y medio centenar de vehículos. Gusev ha señalado además que las familias de los fallecidos serán indemnizadas con un monto valorado en un millón de rublos (unos 11.700 euros) mientras que los heridos graves recibirán cada uno 300.000 rublos (3.500 euros).
Autoridades prorrusas de Donetsk denuncian un ataque ucraniano a un autobús de pasajeros
Las autoridades prorrusas de la región ucraniana de Donetsk denunciaron este lunes un ataque ucraniano a un autobús de pasajeros que causó 13 heridos. "El número de habitantes de Górlovka heridos en el ataque asciende a 13 personas", escribió el alcalde de la localidad, Iván Prijodko, en sus redes sociales. Poco antes, Prijodko había informado por el mismo medio sobre 12 heridos en el suceso. Las autoridades de Donetsk registran en los últimos días una intensificación de los ataques ucranianos, muchos de los cuales se realizan en Górlovka, una ciudad de más de 200.000 habitantes y controlada por Rusia desde 2014. A principios de junio, otro ataque contra un autobús en la región de Donetsk causó ocho muertos y 11 heridos.
Zelenski da ultimátum a Lukashenko: una semana para retirar equipo que guía drones rusos
Ucrania ha advertido a Bielorrusia en contra de aumentar su implicación en la guerra con un ultimátum del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski a su homólogo bielorruso, Alexandr Lukashenko, para que desmantele, bajo amenaza de ataque, el equipo que, según Kiev, guía los drones rusos. Minsk tiene menos de una semana para retirar los equipos de retransmisión que ayudan a Rusia a atacar las regiones del norte de Ucrania, según una serie de advertencias sin precedentes formuladas por Zelenski en tres ocasiones entre el viernes y el domingo. El presidente ucraniano explicó que cuatro estaciones repetidoras situadas en las regiones bielorrusas de Brest y Gomel, cerca de la frontera entre ambos países, permiten los ataques con drones rusos contra los óblast (provincias) ucranianos de Volín, Zhitómir y Rivne, que causan víctimas y daños en las infraestructuras.
Rusia considera que Starmer "no será recordado por nada destacable"
El Kremlin ha valorado que el primer ministro británico, Keir Starmer, "no será recordado por nada destacable", tras conocer este lunes su dimisión después de meses siendo cuestionado dentro también de su propio partido. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha señalado este lunes que Starmer "no se ha distinguido en absoluto" por haber querido establecer una nueva dinámica entre Londres y Moscú. "Siempre ha sido partidario de mantener estas relaciones en el nivel cero en el que nos encontramos actualmente", ha dicho. En ese sentido, ha subrayado que "no será recordado por nada destacable". Asimismo, ha puesto en duda que las cosas vayan a mejorar con su salida de Downing Street, ya que "es poco probable que alguien en la escena política de Reino Unido tenga una postura diferente sobre nuestras relaciones bilaterales".
Rusia denuncia varios heridos críticos en el ataque ucraniano contra una fábrica en Vorónezh
Las autoridades de Rusia han denunciado este lunes un ataque ucraniano contra una fábrica en Vorónezh, en el centro del país, que deja varios heridos críticos. "Las fuerzas de defensa antiaérea de guardia detectaron y destruyeron varios objetivos aéreos de alta velocidad en el espacio aéreo de Vorónezh", ha señalado el gobernador de esta región, lexander Gusev, en sus redes sociales, tras confirmar tres víctimas, una de ellas graves, balance que luego ha actualizado para indicar que había varias personas heridas de gravedad, sin precisar cifras. "Se sigue inspeccionando el recinto de la planta. Se está determinando el número de víctimas", ha dicho, tras anunciar el "estado de emergencia" en la zona.
Ucrania informa de un ataque a una fábrica rusa de componentes para misiles de crucero
Las fuerzas ucranianas alcanzaron durante esta madrugada en un ataque con misiles una planta que produce semiconductores y otros componentes electrónicos para misiles de crucero Iskander y Kh-101 en la ciudad de Vorónezh de la Federación Rusa, según dijo en un comunicado el Estado Mayor de Ucrania. "La fábrica es un elemento crucial del complejo militar-industrial ruso", dice la nota, que especifica que los componentes que salen de la planta se utilizan en misiles Iskander y Kh-101. En esa misma planta se fabrican además partes electrónicas para los sistemas antiaéreos Pantsir-S1. El ataque ucraniano fue llevado a cabo con "misiles de crucero de alta precisión lanzados desde el aire", dijo el Estado Mayor, que no dijo el tipo exacto de armamento utilizado. Canales de Telegram rusos habían informado previamente del impacto de al menos un misil Storm Shadow -un tipo de armamento facilitado por el Reino Unido a Ucrania- contra la fábrica de Vorónezh, capital de la región fronteriza con Ucrania que lleva ese mismo nombre.
Zelenski agradece a Starmer su compromiso con Ucrania y desea a Reino Unido "todo el éxito" en su nueva etapa
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha agradecido este lunes al primer ministro británico, Keir Starmer, su compromiso con Ucrania, unas horas después de que este anunciara su dimisión tras meses siendo cuestionado, y ha deseado a Reino Unido "todo el éxito" en la búsqueda de sus "objetivos nacionales". "Keir, gracias por toda nuestra cooperación, tu apoyo y las decisiones conjuntas que han ayudado a hacer que nuestra Europa y nuestra protección de la vida sean más fuertes. Reino Unido ha sido, es y seguirá siendo uno de los líderes del mundo", ha ensalzado el presidente ucraniano en un mensaje en redes sociales. "Gracias por estar siempre en contacto, siempre comprometido y siempre esforzándote por hacer lo necesario y lo que realmente ayudará", ha escrito Zelenski, quien ha remarcado que en Ucrania siempre se ha valorado "profundamente" el papel que ha venido desempeñando Reino Unido estos años de conflicto.
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