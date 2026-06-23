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Guerra de Irán | EEUU autoriza la venta de petróleo iraní durante dos meses ante el avance de las negociaciones
Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes
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El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.
Israel retirará reservistas de la frontera con Líbano
A partir del próximo domingo, Israel liberará del servicio militar a los pelotones de defensa compuestos por reservistas que permanecen desplegados en las comunidades del norte fronterizas con el Líbano, a la luz de la evolución del alto el fuego, confirmó el Ejército de Israel.
"De acuerdo con la evaluación operativa y tras una serie de debates sobre el tema, se ha decidido reducir la estructura de efectivos de los pelotones de defensa en todas las comunidades situadas a lo largo de la línea de conflicto de la frontera norte", recoge el comunicado compartido por las fuerzas armadas.
Los soldados reservistas que componen estos pelotones terminarán su servicio la próxima semana, comenzando el domingo, tras haber sido llamados a filas en el marco de la guerra con Irán, que el 2 de marzo se extendió a un enfrentamiento en Líbano con el grupo chií Hizbulá.
El Ejército de Israel aseguró que "revisará periódicamente" la situación con el objetivo de tomar futuras decisiones respecto al despliegue de fuerzas en el marco del conflicto.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel mantienen su compromiso de defender las comunidades situadas a lo largo de la frontera norte y siguen actuando con este fin mediante las fuerzas desplegadas en las comunidades, a lo largo de la frontera y en puntos estratégicos de la zona de seguridad del sur del Líbano", puntualiza.
Israel retirará reservistas de la frontera con Líbano
A partir del próximo domingo, Israel liberará del servicio militar a los pelotones de defensa compuestos por reservistas que permanecen desplegados en las comunidades del norte fronterizas con el Líbano, a la luz de la evolución del alto el fuego, confirmó el Ejército de Israel.
"De acuerdo con la evaluación operativa y tras una serie de debates sobre el tema, se ha decidido reducir la estructura de efectivos de los pelotones de defensa en todas las comunidades situadas a lo largo de la línea de conflicto de la frontera norte", recoge el comunicado compartido por las fuerzas armadas.
Los soldados reservistas que componen estos pelotones terminarán su servicio la próxima semana, comenzando el domingo, tras haber sido llamados a filas en el marco de la guerra con Irán, que el 2 de marzo se extendió a un enfrentamiento en Líbano con el grupo chií Hizbulá.
El Ejército de Israel aseguró que "revisará periódicamente" la situación con el objetivo de tomar futuras decisiones respecto al despliegue de fuerzas en el marco del conflicto.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel mantienen su compromiso de defender las comunidades situadas a lo largo de la frontera norte y siguen actuando con este fin mediante las fuerzas desplegadas en las comunidades, a lo largo de la frontera y en puntos estratégicos de la zona de seguridad del sur del Líbano", puntualiza.
China pide mantener los diálogos de paz entre EE.UU. e Irán a pesar de posibles retrocesos
El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, instó a mantener las negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán a pesar de los posibles retrocesos, durante una reunión con el jefe de seguridad de Egipto, Youssef Alaa El-Deen, en la India.
"El Memorando de Entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán —en el que se comprometieron a respetar la soberanía y la integridad territorial mutuas, a abstenerse de emprender acciones militares y a evitar injerencias en los asuntos internos del otro— envió una señal positiva al mundo que debe ser defendida y aplicada conjuntamente", afirmó Wang, de acuerdo con un comunicado de este martes del Ministerio de Exteriores de China.
El canciller pidió mantener los diálogos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, a pesar de que es "poco probable" que el proceso transcurra sin retrocesos.
Irán anuncia el fin de las conversaciones técnicas con Estados Unidos y el paso a la siguiente fase
Irán anuncia el fin de las conversaciones técnicas con Estados Unidos en Suiza y el paso a la siguiente fase.
El brent cae más de un 3% y baja de 78 dólares tras autorizar EEUU la venta de crudo iraní
El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto bajó este lunes más de un 3 %, hasta situarse ligeramente por debajo de los 78 dólares, después de que Estados Unidos autorizase por 60 días la venta de petróleo producido por Irán. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió exactamente un 3,31 %, hasta marcar 77,90 dólares al término de la jornada de negociación en el mercado de futuros de Londres, una caída de 2,67 dólares con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 80,57 dólares. El brent inició la semana a la baja después de conocerse que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este lunes una licencia general que autoriza por 60 días la venta de crudo iraní, tras avances en las "productivas" conversaciones de paz en Suiza y el compromiso de Teherán de garantizar el tráfico por el estrecho de Ormuz. Esto permitirá a Irán vender, transportar e importar crudo, productos petroquímicos y otros derivados de su petróleo hasta el 21 de agosto, pese a que las sanciones económicas contra el país siguen vigentes.
Los países árabes piden fin de "injerencia en sus asuntos" tras el acuerdo entre Irán y EEUU
Los ministros de Exteriores árabes, en una reunión convocada por la Liga Árabe en la capital jordana, mostraron este lunes "su satisfacción" con la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, pero advirtieron de que esto "requiere el fin de la injerencia en los asuntos internos" de los países árabes. El ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, en declaraciones posteriores a la reunión, aseguró que "los Estados árabes rechazan la injerencia en sus asuntos internos y condenan los ataques iraníes contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)", así como subrayan "la necesidad de prevenir tales ataques y de trabajar conjuntamente". El responsable jordano insistió en que los países árabes "buscan relaciones positivas y constructivas con Irán, pero esto requiere el fin de la injerencia, el respeto a su soberanía y la adhesión al derecho internacional y a los principios de buena vecindad". Asimismo, subrayó que es fundamental "abordar las causas profundas de las tensiones regionales con claridad y seriedad, de manera que se fortalezca la seguridad y la estabilidad en la región".
JD Vance avisa que los fondos congelados de Irán no se liberarán si no hay más avances
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este lunes que los fondos congelados a Irán no se liberarán a menos que siga habiendo avances en la negociación abierta en Suiza entre los dos países para intentar poner fin a la guerra que comenzó el pasado 28 de febrero. "Los fondos no se descongelarán a menos que sigamos observando avances, lo cual será, sin duda, un aspecto clave de la negociación en los próximos días", explicó el vicepresidente a la prensa antes de tomar el vuelo de vuelta a Washington desde Suiza, donde participó en las conversaciones del fin de semana. El vicepresidente estadounidense negó haberse sentido "menospreciado" por los iraníes durante las conversaciones en Ginebra, después de que se difundiera un vídeo en el que el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, entra y sale de la sala sin saludar a Vance.
Trump asegura que Irán "aceptará" inspecciones nucleares como parte del acuerdo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que las autoridades de Irán accederán a someterse a inspecciones "exhaustivas" de armas nucleares, como parte del acuerdo preliminar firmado por Washington y Teherán la semana pasada para cesar las hostilidades y reabrir el paso de Ormuz que debe llevar a negociaciones con el plazo de 60 días para un acuerdo final más amplio que contenga también compromisos en materia nuclear. "Todo el mundo es plenamente consciente de que Irán aceptará someterse a inspecciones exhaustivas de sus armas con el fin de garantizar la 'honestidad nuclear' a largo plazo", ha declarado en un escueto mensaje en sus redes sociales. Su mensaje llega después de que el 'número dos' de la Casa Blanca, JD Vance, haya destacado entre los "avances" logrados en los contactos con Irán celebrados en Suiza, que el país asiático permitirá el regreso de las inspecciones nucleares del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), por primera vez desde el ataque del pasado 28 de febrero, en unos trabajos que ha sugerido que serán inmediatos.
Israel intensifica los ataques en Cisjordania aprovechando la atención en la tregua de EEUU e Irán
Mientras el mundo se centra en un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, las fuerzas israelíes han intensificado sus ataques en la Cisjordania ocupada, según informa Wafa. Las fuerzas israelíes atacaron la localidad de Turmus Ayya, al noreste de Ramallah, y allanaron un café y un taller de carpintería. Un hombre fue detenido y posteriormente puesto en libertad. Un grupo de colonos israelíes agredió a varios palestinos cerca de la aldea de Atara, al norte de Ramala. Según los informes, los colonos golpearon a los palestinos, los ataron y los retuvieron hasta que llegaron las fuerzas israelíes. Las fuerzas israelíes detuvieron a un niño en Silwan, en la Jerusalén Este ocupada. En preparación para un campamento militar planeado en Jenin, las fuerzas israelíes excavaron un terreno agrícola. El propietario, Mansour Qabha, afirmó que las fuerzas se apoderaron de la propiedad, que comparte con varios miembros de su familia, a pesar de que poseían documentos oficiales de registro de tierras que acreditaban la propiedad.
La ONU celebra "el primer día" sin proyectiles en el sur del Líbano desde inicio de guerra
La ONU celebró este lunes que se hayan detenido los intercambios de proyectiles entre Israel y el grupo chií Hizbulá en el sur del Líbano por primera vez desde que se extendió a ese país el conflicto en Oriente Medio, el pasado 2 de marzo. Así lo explicó Stéphane Dujarric, el portavoz del secretario general de la ONU, en su rueda de prensa diaria en la que celebró que la Fuerza Provisional del organismo en el Líbano (UNIFIL) lleve horas sin registrar lanzamientos de proyectiles en el sur del país. Según explicó, este domingo fue "el primer día, desde la reanudación de las hostilidades el 2 de marzo en el Líbano, en el que los efectivos de UNIFIL no detectaron ninguna trayectoria ni observaron ninguna interceptación" en el sur del Líbano.