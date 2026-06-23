Guerra de Irán | EEUU autoriza la venta de petróleo iraní durante dos meses ante el avance de las negociaciones

Israel retirará reservistas de la frontera con Líbano

A partir del próximo domingo, Israel liberará del servicio militar a los pelotones de defensa compuestos por reservistas que permanecen desplegados en las comunidades del norte fronterizas con el Líbano, a la luz de la evolución del alto el fuego, confirmó el Ejército de Israel.

"De acuerdo con la evaluación operativa y tras una serie de debates sobre el tema, se ha decidido reducir la estructura de efectivos de los pelotones de defensa en todas las comunidades situadas a lo largo de la línea de conflicto de la frontera norte", recoge el comunicado compartido por las fuerzas armadas.

Los soldados reservistas que componen estos pelotones terminarán su servicio la próxima semana, comenzando el domingo, tras haber sido llamados a filas en el marco de la guerra con Irán, que el 2 de marzo se extendió a un enfrentamiento en Líbano con el grupo chií Hizbulá.

El Ejército de Israel aseguró que "revisará periódicamente" la situación con el objetivo de tomar futuras decisiones respecto al despliegue de fuerzas en el marco del conflicto.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel mantienen su compromiso de defender las comunidades situadas a lo largo de la frontera norte y siguen actuando con este fin mediante las fuerzas desplegadas en las comunidades, a lo largo de la frontera y en puntos estratégicos de la zona de seguridad del sur del Líbano", puntualiza.