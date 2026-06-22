Guerra de Irán | Irán interrumpe las negociaciones con Estados Unidos en Suiza tras las amenazas de Trump

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Araqchí dice que se han logrado "avances importantes" para terminar la "guerra en Líbano El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, quien participa en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Suiza, dijo este lunes que se han logrado "avances importantes" para terminar la "guerra en Líbano". "La incansable mediación de Pakistán y Catar ha logrado avances importantes para poner fin a la guerra en Líbano", escribió en X el jefe de la diplomacia de Teherán. Araqchí publicó el comentario poco después de que los Ministerios de Exteriores de Catar y Pakistán, mediadores en las conversaciones, divulgaran un comunicado también en X tras la ronda de conversaciones mantenida el domingo en Suiza.

Irán y EEUU concluyen la primera ronda de negociaciones con "avances alentadores", según los países mediadores Pakistán y Qatar, países mediadores en las negociaciones abiertas entre Estados Unidos y Qatar en la localidad suiza de Burgenstock, han afirmado en la madrugada de este lunes que la primera sesión "se ha desarrollado en un ambiente positivo" y ha resultado en "avances alentadores". "La primera sesión de conversaciones de alto nivel en el marco del Memorando de Entendimiento de Islamabad ha concluido", han indicado Islamabad y Doha en un comunicado conjunto en el que han subrayado que la cumbre "se ha desarrollado en un ambiente positivo y constructivo" y que "se han logrado avances alentadores", entre los que han destacado "la creación de un mecanismo para futuras conversaciones técnicas".

Trump arremete contra Meloni por no implicarse más en la guerra de Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter este domingo contra Italia y su primera ministra, Giorgia Meloni, al asegurar que no se han implicado en la guerra que Washington inició contra Irán el pasado 28 de febrero. "Después de gastar billones de dólares en la OTAN, Italia -y su primera ministra- ni siquiera considerarían involucrarse con la República Islámica de Irán y su gravísima amenaza nuclear. Durante décadas los hemos defendido, pero a la hora de la verdad no están ahí para defendernos a nosotros ni al resto del mundo", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Netanyahu aleja rumores de salida de Líbano: "Saben perfectamente lo que haría EEUU" El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, alejó este domingo por la noche los rumores sobre una posible retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) del territorio que ocupan de forma ilegal actualmente en el sur de Líbano. "¿Qué haría Estados Unidos? ¿Dirían que no hay nada que hacer? ¿Pararían el fuego? (...) No, saben perfectamente lo que haría Estados Unidos. Cruzarían la frontera, crearían una zona de seguridad, eliminarían a los terroristas y protegerían a la población hasta que la amenaza desapareciera (...) Eso es precisamente lo que estamos haciendo", afirmó Netanyahu durante su intervención en una conferencia organizada por Jewish News Syndicate (Sindicato de Noticias Judías) en Jerusalén.

Irán interrumpe las negociaciones con Estados Unidos en Suiza tras las amenazas de Trump Irán ha interrumpido este domingo las conversaciones con Estados Unidos en Suiza tras las nuevas amenazas lanzadas por el presidente estadounidense Donald Trump contra la República Islámica, informó la agencia IRNA. “La delegación de la República Islámica de Irán abandonó el lugar de las negociaciones” reportó el medio oficial del Gobierno iraní explicando que la decisión responde a las amenazas de Trump en medio de las negociaciones que mantenían las partes este domingo en Bürgenstock (Suiza).

El presidente del Parlamento de Irán descarta las amenazas de EEUU y asegura estar preparado para responder El presidente del Parlamento iraní y jefe negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha restado importancia a las amenazas de Estados Unidos y ha afirmado que Teherán está preparado para responder si fuera necesario. "¿No se preguntan a sí mismos que, si sus amenazas hubieran tenido algún efecto, no habrían llegado al punto de desesperación en el que se encuentran hoy? No tenemos en cuenta las amenazas estadounidenses", escribió Ghalibaf en X. "Será mejor que tengan cuidado con sus declaraciones; nuestras fuerzas armadas están preparadas para responder de otra manera. Digan lo que digan, seremos nosotros quienes actuemos".

Netanyahu insiste en que mantendrá las fuerzas israelíes en Líbano "el tiempo que sea necesario" El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha subrayado este domingo que las Fuerzas Armadas israelíes seguirán en sus posiciones en el sur de Líbano "el tiempo que sea necesario". "Seguimos firmes con nuestros intereses vitales. Hemos logrado granes avances y no vamos a renunciar a ellos. Vamos a seguir en la 'zona de seguridad' del sur de Líbano el tiempo que sea necesario", ha afirmado Netanyahu en declaraciones públicas.

El secretario de Energía de EEUU dice que el tráfico por Ormuz es como antes de la guerra El secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, aseguró este domingo que el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz se mantiene en cifras parecidas a las que había antes de que comenzara la guerra con Irán, el pasado 28 de febrero. Wrigth afirmó en una entrevista en la cadena estadounidense Fox que "en las últimas 24 horas, 67 barcos atravesaron el estrecho de Ormuz. El día anterior habían sido 55; por tanto, en lo que respecta al petróleo y sus derivados, las cifras son prácticamente iguales a las que teníamos antes del conflicto".

La cifra de muertos en Líbano alcanza los 4.106 por ataques israelíes desde marzo La cifra de muertos por la ofensiva israelí en el Líbano alcanzó los 4.106 y 12.153 los heridos, después de dos jornadas sangrientas donde algo más de un centenar de personas han fallecido por los ataques de Israel. Así lo indicó en un escueto comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, perteneciente al Ministerio de Salud Pública, que actualizó el balance acumulado hasta las 14.00 hora local (11.00 GMT) de este domingo, reproducido por la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.