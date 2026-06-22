Australia se incauta de 2,7 toneladas de cocaína, el mayor alijo de su historia

La Policía Federal de Australia (AFP, en inglés) incautó 2,7 toneladas de cocaína, el mayor decomiso de este tipo de drogas en el país, durante un operativo en el oeste de Sídney en el que dos jóvenes fueron detenidos, según informaron este lunes las autoridades.

El viernes pasado, en el suburbio de Londonderry, los agentes hallaron los estupefacientes al registrar contenedores de transporte con pisos falsos, bajo los cuales estaba la droga envuelta en paquetes plásticos enterrados en búnkeres, según explicó este lunes la AFP en una nota de prensa.

"De haber llegado a la comunidad, esta cantidad de cocaína habría tenido un valor estimado de unos 816 millones de dólares australianos (unos 500 millones de euros) y equivaldría a cerca de tres millones de dosis", destaca el escrito.

Los efectivos detuvieron a dos hombres de 21 y 25 años, quienes intentaron huir a pie del sitio antes de ser arrestados. Ambos comparecieron el sábado ante un tribunal de Nueva Gales del Sur (cuya capital es Sídney) y permanecerán detenidos hasta su próxima audiencia, prevista para el 13 de agosto.

Los jóvenes enfrentan la posibilidad de ser condenados a cadena perpetua, la máxima pena.

La Policía -prosigue la nota- alegará que la cocaína incautada fue importada a Australia a través de la zona costera de Midge Point, en el norte de Queensland, y transportada a Sídney por orden de un grupo de crimen organizado al que siguen investigando.

Sospechan además que un buque retenido en las Islas Salomón está involucrado en estas operaciones de narcotráfico, actuando como nave nodriza desde la cual salen pequeñas embarcaciones con cargamentos de drogas hacia Midge Point.

La AFP enmarcó este hallazgo dentro de la Operación Minjiang, lanzada en mayo, con la que hasta ahora ha incautado otros 178 kilogramos de cocaína y 142 de metanfetaminas y ha detenido a otras seis personas en distintos operativos.

Australia y Nueva Zelanda son los países con mayor consumo de cocaína per capita del mundo, según un informe de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) publicado en junio pasado.

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El organismo advirtió entonces que cada vez se utilizan más las islas del Pacífico como puntos de tránsito de la cocaína con destino a Australia y Nueva Zelanda, donde la ONU estima que el 3 % de las personas de entre 15 y 64 años consumieron cocaína en 2023.