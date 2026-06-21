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Guerra de Ucrania

Ucrania lanza un ataque masivo que deja al menos cuatro muertos y 28 heridos en la península de Kerch, Crimea

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha descrito los ataques como una represalia dirigida específicamente contra la infraestructura rusa en Crimea

DIRECTO | Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora

Foto de archivo del puente de Crimea, que conecta la Rusia continental con la península de Crimea a través del estrecho de Kerch

Foto de archivo del puente de Crimea, que conecta la Rusia continental con la península de Crimea a través del estrecho de Kerch / EFE/EPA/STRINGER

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Europa Press

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Al menos cuatro personas han muerto y 28 han resultado heridas en un ataque masivo de drones ucranianos contra la península de Kerch, en Crimea, contra "la logística militar, la industria petrolera y la defensa aérea" de Rusia, según han informado las autoridades locales rusas y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

El gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, ha confirmado el balance provisional de víctimas, entre ellas civiles, por un ataque que ha provocado cortes eléctricos, suspensión de transportes y un corte de nueve horas en el puente de Crimea durante una noche testigo del derribo de 483 drones ucranianos no solo en Crimea, sino también en las regiones rusas de Astracán, Bélgorod, Briansk, Oriol, Rostov o Krasnodar.

Catorce víctimas han sido hospitalizadas, entre ellas dos niños que están en estado grave, según ha informado el portavoz del Ministerio de Sanidad ruso, Alexei Kuznetsov, en declaraciones recogidas por la agencia TASS.

Infraestructura rusa en Crimea

En redes sociales, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha descrito los ataques como una represalia dirigida específicamente contra la infraestructura rusa en Crimea, bajo administración rusa desde 2014.

Los ataques, ha añadido Zelenski, han alcanzado instalaciones a ambos lados del Puente de Crimea, logística marítima utilizada para transportar petróleo en la región de Krasnodar y un depósito de petróleo "en la Kerch temporalmente ocupada".

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"Además, se lograron ataques exitosos contra instalaciones de logística militar, junto con cuatro estaciones de radar pertenecientes a sistemas S-400 y dos sistemas Pantsir", ha añadido Zelenski.

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