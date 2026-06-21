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Estado de excepción en Ecuador

Un muerto y seis heridos en Ecuador por sicarios de 16 años mientras seguían el Mundial

Al promediar la mitad del partido, los dos sicarios irrumpieron en el lugar disparando un arma de fuego con la intención presuntamente de matar a uno de los asistentes

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado un nuevo estado de excepción para enfrentar a las mafias, causantes de la peor crisis de violencia criminal del país.

Aficionados de Ecuador esperan para ingresar al estadio Arrowhead este sábado, para el partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026 entre Ecuador y Curazao en Kansas City (Estados Unidos).

Aficionados de Ecuador esperan para ingresar al estadio Arrowhead este sábado, para el partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026 entre Ecuador y Curazao en Kansas City (Estados Unidos). / EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

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EFE

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Un muerto y seis heridos, entre ellos un colombiano, dejó este sábado un ataque con dos sicarios de 16 años en Ecuador, quienes dispararon a un grupo de gente que seguía frente a una pantalla gigante instalada en la calle el partido del Mundial de 2026 entre la selección ecuatoriana y la de Curazao, según informaron las autoridades locales.

El hecho ocurrió en torno a las 20.00 hora local (1.00 GMT del sábado 21 de junio) en el centro de la ciudad de Ibarra, capital de la norteña provincia andina de Imbabura, situada al norte de la capital, Quito.

Al promediar la mitad del partido, los dos sicarios irrumpieron en el lugar disparando un arma de fuego con la intención presuntamente de matar a uno de los asistentes, según señaló en una rueda de prensa el teniente coronel de la Policía Ismael Varas.

La víctima mortal es una adolescente de 16 años, y entre los heridos figura un hombre en estado grave con una herida en el abdomen, mientras en estado crítico está la concejala Mery Congo, con una herida en el cráneo.

El ciudadano colombiano que se encuentra entre los heridos, de 47 años, presenta heridas en rostro y tórax, pero su condición es estable, de acuerdo al reporte ofrecido por las autoridades.

Tras cometer el ataque, los dos sicarios se dieron a la fuga, pero uno de ellos, el autor de los disparos, logró ser detenido a dos bloques de la escena del crimen, mientras que su acompañante consiguió escapar pero se encuentra "plenamente identificado", según indicó Varas.

El portavoz de la Policía también señaló que los dos atacantes tienen 16 años, lo que confirma la tendencia de las bandas criminales que operan en Ecuador de reclutar a menores de edad para cometer acciones sanguinarias, al recibir penas menores si son atrapados.

El mismo fenómeno se vio esta semana en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, cuando dos sicarios de 15 y 16 años mataron a tiros a un cabecilla criminal dentro del aeropuerto de esa ciudad, en una acción donde dejaron al menos otras tres personas heridas.

Nuevo estado de excepción

Desde inicios de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado al país en "conflicto armado interno" contra el crimen organizado y ha decretado sucesivos estados de excepción para enfrentar a estas mafias, causantes de la peor crisis de violencia criminal del país.

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Con ello ha movilizado a miles de policías y militares a los sectores más violentos, lo que no impidió que en 2025 se registrara un récord de 9.281 asesinatos, que equivale a una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, uno de los índices más altos de Latinoamérica.

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