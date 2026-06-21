Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | El Kremlin responde a Ucrania que pronto su situación en el frente será catastrófica

Un muerto en bombardeos de drones rusos contra barcos civiles en el mar Negro

Drones rusos atacaron dos barcos civiles en el mar Negro el jueves por la noche, y causaron un muerto y cinco heridos, anunciaron las autoridades ucranianas este viernes.

"A raíz de un ataque con drones rusos contra navíos civiles en el mar Negro, murió un tripulante de un barco con bandera panameña y otros dos marineros fueron heridos, uno de ellos de gravedad", afirmó en Telegram el vice primer ministro ucraniano, Oleksi Kuleba.

Tres marineros de otra embarcación, que llevaba bandera de San Cristóbal y Nieves, también resultaron levemente heridos, agregó el responsable.

Los bombardeos ocurrieron cuando ambos barcos "partían de puertos" ucranianos, precisó el gobernador de la región de Odesa, Oleg Kiper. Tras el ataque, "retomaron su viaje", precisó.

La región de Odesa y sus infraestructuras portuarias son blanco frecuente de Rusia desde que empezó su invasión a gran escala de Ucrania, en febrero de 2022.

Esta invasión se ha convertido en el peor conflicto armado en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, y ha dejado miles de muertos en ambos bandos.