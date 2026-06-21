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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | El Kremlin responde a Ucrania que pronto su situación en el frente será catastrófica
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Mueren cuatro personas en ataque ucraniano con drones contra la península de Crimea
Al menos cuatro personas murieron este domingo y cerca de una treintena resultaron heridas en un ataque ucraniano con drones contra la anexionada península de Crimea, informaron las autoridades locales.
"Lamentablemente, como resultado de los ataques de drones enemigos contra la península de Kerch (parte más oriental de Crimea), hay víctimas entre la población civil. Según la información de la que disponemos en estos momentos, cuatro personas han muerto y 28 han resultado heridas", escribió Serguéi Axiónov, líder crimeo, en las redes sociales.
Añadió que los servicios de emergencia se han personado en el lugar del ataque, donde se encuentra también el puente de 18 kilómetros que une Crimea con la Rusia continental.
Un muerto en bombardeos de drones rusos contra barcos civiles en el mar Negro
Drones rusos atacaron dos barcos civiles en el mar Negro el jueves por la noche, y causaron un muerto y cinco heridos, anunciaron las autoridades ucranianas este viernes.
"A raíz de un ataque con drones rusos contra navíos civiles en el mar Negro, murió un tripulante de un barco con bandera panameña y otros dos marineros fueron heridos, uno de ellos de gravedad", afirmó en Telegram el vice primer ministro ucraniano, Oleksi Kuleba.
Tres marineros de otra embarcación, que llevaba bandera de San Cristóbal y Nieves, también resultaron levemente heridos, agregó el responsable.
Los bombardeos ocurrieron cuando ambos barcos "partían de puertos" ucranianos, precisó el gobernador de la región de Odesa, Oleg Kiper. Tras el ataque, "retomaron su viaje", precisó.
La región de Odesa y sus infraestructuras portuarias son blanco frecuente de Rusia desde que empezó su invasión a gran escala de Ucrania, en febrero de 2022.
Esta invasión se ha convertido en el peor conflicto armado en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, y ha dejado miles de muertos en ambos bandos.
Un muerto por bombardeo ruso en la ciudad ucraniana de Járkov
Al menos una persona murió y nueve resultaron heridas este sábado en un bombardeo ruso sobre la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, informaron las autoridades locales.
"Tras un bombardeo aéreo enemigo con bombas guiadas, se reportó un impacto en un barrio residencial", escribió en la plataforma de mensajería Telegram el alcalde de Járkov, Igor Terekhov.
"Lamentablemente, durante las operaciones de búsqueda y rescate, se encontró el cuerpo de una persona fallecida bajo los escombros del edificio destruido", agregó posteriormente.
Al menos nueve personas resultaron lesionadas en este ataque nocturno, señaló por su parte el jefe de la administración militar de Járkov, Oleg Sinegubov.
Por parte de Rusia, el Ministerio de Defensa informó que durante la noche se derribaron 187 drones ucranianos sobre el país, incluso en la región de Moscú.
Beatriz Ríos
Europa defiende mantener abiertos los contactos con Moscú
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha ordenado abrir una vía diplomática con el Kremlin de cara a unas posibles negociaciones de paz: "No podemos depender de otros para mandar mensajes a Rusia". Lo explica nuestra corresponsal en Bruselas, Beatriz Ríos, en este artículo.
Macron pide que la UE esté presente en las conversaciones de paz sobre Ucrania
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha afirmado que los países europeos deben estar presentes en las conversaciones de paz con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania.
"Siempre hemos apoyado la idea de que, cuando se celebren las conversaciones, los europeos deben estar presentes, porque esto atañe a los intereses de Europa", ha dicho el líder galo al cierre de la cumbre de la Unión Europea en Bruselas..
La UE trata de restablecer su comunicación con Rusia
La Unión Europea se ha puesto en contacto con el Kremlin para tratar de abrir una vía de comunicación diplomática, según han explicado fuentes internas al medio británico Independent. Con ello, Bruselas busca no quedarse al margen de las posibles negociaciones entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra iniciada por Moscú en febrero de 2022.
Rusia rechaza el "ultimátum" de Europa sobre Ucrania
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha asegurado que la última propuesta de la Unión Europea para que Rusia entable conversaciones de paz con Ucrania equivale a un "ultimátum". Con ello, Moscú advierte que la "confianza no puede restablecerse, ni el diálogo puede reanudarse" si las negociaciones se basan en las exigencias previas europeas.
Ucrania abre a sus socios el acceso a la tecnología militar rusa del armamento capturado
El Ministerio ucraniano de Defensa anunció este viernes que pondrá a disposición de sus socios a través de una plataforma de acceso abierto las tecnologías militares del armamento ruso hallado o capturado en el país invadido, a fin de facilitar el conocimiento sobre los secretos bélicos de Rusia. Indicó que, desde el inicio de la guerra a gran escala en 2022, militares ucranianos, instituciones científicas y centros de investigación han estudiado el equipo capturado para analizar sus componentes, soluciones tecnológicas y puntos débiles.
Líder checo lamenta indecisión UE frente a Rusia y propone mediación de Alemania y Francia
El primer ministro checo, Andrej Babis, lamentó este viernes en Bruselas la indecisión de la UE para acordar un formato de negociación con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania, y propuso para ello el llamado "formato de Normandía", en el que participarían Alemania y Francia. Babis, que lidera una coalición de Gobierno crítica con Ucrania, afirmó además que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, "no puede negociar sin Europa, que es la que paga todo".
El 65 % de los ucranianos respaldan la adhesión a la UE
El 65 % de los ucranianos y el 58 % de los moldavos respaldan la adhesión de Kiev y Chisináu a la Unión Europea (UE), según una encuesta publicada este viernes por la Comisión Europea, tras la apertura formal este lunes del primer clúster -bloque temático- de negociaciones con ambos países.
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