Guerra de Irán | El vicepresidente de EEUU llega a Suiza para las negociaciones con Teherán

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Vance llega a Suiza para las negociaciones con Irán El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, ha aterrizado ya en Suiza para las negociaciones con Irán sobre la implementación de un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Oriente Medio. Vance ha llegado junto con su esposa a las 5.59 hora local (misma hora en España) a la base aérea de Emmen, cerca de Lucerna, en el centro de Suiza, según su portavoz.

Trump afirma que no habrá peajes en el estrecho de Ormuz Trump afirma que no habrá peajes en el estrecho de Ormuz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que no se cobrarán peajes en el estrecho de Ormuz durante los 60 días que dure el alto el fuego. "No habrá peajes una vez transcurrido el periodo de 60 días, salvo que sean impuestos por y para Estados Unidos si el acuerdo no llega a completarse, como compensación por los servicios prestados como ángel de la guarda de los países de Oriente Próximo y para el reembolso de costes pasados, presentes y futuros", expresó en una publicación en su red social Truth Social.

Un muerto y once heridos en dos ataques israelíes con drones en Gaza Una persona resultó muerta y otras once heridas en dos ataques israelíes con drones efectuados este sábado en otros tantos lugares de la Franja de Gaza, informaron fuentes sanitarias gazatíes. Uno de los ataques, en el que falleció una persona y otras siete resultaron heridas, tuvo lugar en la zona de Mawasi (Jan Yunis, sur de la Franja), informaron a EFE fuentes médicas del Hospital Nasser.

Pakistán dice que las negociaciones técnicas entre Irán y EEUU comienzan mañana en Suiza El Gobierno de Pakistán confirmó este sábado que las conversaciones a nivel técnico para negociar el acuerdo marco de paz entre Estados Unidos e Irán comenzarán el domingo en el complejo suizo de Bürgenstock. "Como continuación a la firma del Memorándum de Entendimiento de Islamabad, el 21 de junio de 2026 se celebrarán conversaciones a nivel técnico en Bürgenstock, Suiza", confirmó en un comunicado el Ministerio de Exteriores paquistaní.

Hizbulá acusa a Israel de violar hoy hasta en 180 ocasiones la tregua en el Líbano El grupo chií libanés Hizbulá acusó a Israel de violar la tregua, en vigor desde ayer en el Líbano, hasta en 180 ocasiones durante la jornada de este sábado, lo que provocó una veintena de muertos, entre ellos un soldado libanés. "El número de violaciones y ataques desde esta mañana asciende al menos a 180", dijo en un comunicado la oficina de prensa de la formación armada en su canal oficial de Telegram, y tildó de "mentiras" lo que Israel ha difundido sobre "las supuestas violaciones de Hizbulá, en un intento por justificar su continua agresión contra el Líbano y las masacres que comete contra civiles".

La cúpula negociadora iraní viaja a Suiza para su primer encuentro con EEUU tras la firma del preacuerdo El principal negociador iraní y presidente del Parlamento del país, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, han partido este sábado con destino a Bürgenstock, Suiza, para mantener mañana con la delegación estadounidense el primer contacto de nivel tras la firma esta semana del preacuerdo para poner fin a la guerra. Qalibaf y Araqchi "forman parte de la delegación de nuestro país" desplazada a Suiza, ha informado la televisión pública iraní IRIB, lo que confirma una representación de alto nivel por parte iraní en una información hecha pública poco después del anuncio del cierre del estrecho de Ormuz por Teherán ante el "incumplimiento" del primer punto del memorándum de entendimiento suscrito por ambos países.

María Mondéjar Irán vuelve a bloquear la principal ruta energética del Golfo en represalia por los ataques israelíes en el Líbano La vuelta a la normalidad en Ormuz ha durado poco. El Ejército iraní ha anunciado un nuevo cierre del estrecho tras denunciar a Estados Unidos por "flagrante incumplimiento" de los términos del acuerdo preliminar de paz pactado esta semana al haber sido incapaces de impedir la continuación de la ofensiva israelí en Líbano. Aun así, las negociaciones técnicas del preacuerdo de paz se retomarán esta semana en Suiza, según ha confirmado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica. Lea el artículo completo aquí.

Irene Benedicto La urgencia por resolver la crisis en Ormuz amenaza con dejar sin resolver la cuestión nuclear iraní La urgencia por reabrir el estrecho de Ormuz puede tener un coste para la paz en Irán. "[Estados Unidos] promete que este es el final del conflicto, pero no ha resuelto nada. Los problemas que llevaron a las hostilidades siguen ahí", advierte John Erath, director del Centro para el Control de Armas y la No Proliferación (CNAP), en Washington D. C. "Cualquier acuerdo potencial tiene que abordar la cuestión nuclear. De lo contrario, podríamos estar otra vez en la misma situación dentro de uno o dos años", añade, en una entrevista con EL PERIÓDICO. Lea aquí el artículo completo.

Ministro de Pakistán viaja a Irán para impulsar negociación con EEUU tras cumbre cancelada El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, partirá este sábado hacia Teherán en plena crisis negociadora para seguir con el proceso de paz entre Estados Unidos e Irán, tras la ruptura de la cita diplomática en Suiza por los ataques al Líbano. "El ministro Mohsin Naqvi viajará hacia allí en cualquier momento, pronto", afirmó a EFE una fuente oficial del Ministerio del Interior paquistaní bajo condición de anonimato. La agencia estatal de noticias iraní IRNA confirmó que el desplazamiento diplomático se producirá con el objetivo de realizar un estricto seguimiento y evaluar de primera mano las negociaciones abiertas entre Irán y la administración estadounidense. La cita en Teherán sucede apenas dos días después de la firma del acuerdo de paz el pasado miércoles, bajo la mediación directa del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a las hostilidades en la región. Las negociaciones de alto nivel estaban previstas para el viernes en Bürgenstock (Suiza), donde las delegaciones mediadoras de Pakistán y Catar iban a iniciar la primera ronda de conversaciones de paz junto a altos representantes de Washington, incluido el vicepresidente estadounidense, JD Vance.