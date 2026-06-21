Carlos III será el primer rey británico en hacer pública su declaración de impuestos

El rey Carlos III se convertirá en el primer monarca británico en hacer pública su declaración de impuestos para fomentar la transparencia en torno a las finanzas de la familia real, informó este sábado un portavoz del palacio de Buckingham.

"Si bien esta es la primera vez que un monarca comparte esta información fiscal personal, recordarán que Su Majestad ya la había publicado cuando era príncipe de Gales", añadió el portavoz.

La decisión ha sido tomada por expreso deseo del rey, "como parte de las adaptaciones implementadas desde su ascenso al trono" el 8 de septiembre de 2022, añadió el portavoz. "Nuestro objetivo es explicar todos los aspectos de las finanzas reales de una manera que mejore aún más la claridad y la accesibilidad", declaró el portavoz.

El Ducado de Lancaster

Se estima que los ingresos privados del jefe de Estado podrían incluir los procedentes de inversiones o ganancias comerciales, fondos generados por sus propiedades privadas de Balmoral (Escocia) y Sandringham (Inglaterra), y ahorros personales.

Además, el Ducado de Lancaster (noroeste inglés) -una cartera privada de terrenos, inversiones, propiedades de oficinas y comercios- también proporciona al rey un ingreso anual que, en el periodo fiscal 2024/2025, ascendió a 26,8 millones de libras (30,82 millones de euros).

Ese ducado fue diseñado para brindar al monarca de turno una fuente de ingresos, históricamente conocida como Bolsa Privada, utilizada tanto para gastos oficiales como privados y para cubrir los gastos de otros miembros de la familia real británica.

Se espera que en los próximos días se publique la información fiscal personal del rey correspondiente el ejercicio 2024-25, junto con otros informes sobre las finanzas reales.

Sus detalles fiscales para 2025-26 se publicarán el próximo año, una vez finalizada la auditoría.

En tanto, su hijo mayor, el príncipe Guillermo, recibe ingresos del Ducado de Cornualles (suroeste inglés), unas tierras hereditarias que son arrendadas y le proporciona fondos al heredero a la corona.

El príncipe de Gales paga el impuesto sobre esos ingresos, pero no divulga su cantidad.

Tras el escándalo de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey, porque apenas pagaba por la mansión en la que vivía en Windsor, al oeste de Londres, varios parlamentarios exigieron mayor transparencia en las finanzas de la familia real.

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La declaración de impuestos del rey se publicará junto con los detalles de la llamada Subvención Soberana, una financiación pública anual de la Casa Real que cubre gastos para pagar al personal, mantener los edificios reales y los viajes en actos oficiales.