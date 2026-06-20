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Guerra en Oriente Medio, en directo | Irán y EEUU reactivan sus negociaciones mientras Hezbolá acusa a Israel de violar su alto el fuego
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El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.
Al menos cinco muertos en ataques israelíes contra el sur del Líbano, pese a nueva tregua
Al menos cinco personas murieron este sábado por ataques israelíes contra el sur del Líbano, informaron medios oficiales libaneses, pese a la nueva tregua en vigor desde ayer, viernes, entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá.
La población de Arab Salim fue la más castigada, con dos ataques aéreos lanzados por "aviones de guerra israelíes" a las 6.30 hora local (3.30 GMT) en los que murieron al menos tres personas, de acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.
Asimismo, un dron israelí atacó la población de Deir al Zahrani y mató a una persona, y otro vehículo aéreo no tripulado de Israel acabó con la vida de otra persona en la localidad de Doueir, según la ANN.
Ninguna de las personas fallecidas fueron identificadas por el medio estatal.
De acuerdo con medios israelíes y de Estados Unidos -que actúa como mediador-, este viernes entró en vigor un alto el fuego entre las dos partes en conflicto en el Líbano, pese a que el acuerdo entre Washington y Teherán firmado digitalmente el miércoles ya contemplaba el cese de hostilidades en el frente libanés.
Israel incumple el alto el fuego, según Al Jazeera
Israel estaría incumpliendo el acuerdo de alto el fuego con Hezbolá en vigor desde primera hora de esta tarde. Según Al Jazeera, las fuerzas israelíes habrían bombardeado diversas zonas en el sur del Líbano.
La información publicada por el canal catarí contradice las afirmaciones del embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, que ha asegurado que su país "mantiene su firme compromiso con un alto el fuego inmediato". "Si Hezbolá respeta el acuerdo y cesa las hostilidades, se encontrará con la paz", ha señalado como condición en un mensaje compartido en X.
Noruega propone prohibir el comercio con los asentamientos israelíes
Noruega ha iniciado una consulta pública sobre un proyecto de ley que prohibiría el comercio con los asentamientos de Israel en los territorios palestinos ocupados, que violan el derecho internacional. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha anunciado que la consulta se extenderá hasta el 19 de septiembre y que, de aprobarse, vetaría importaciones, exportaciones y la compra de propiedades, servicios relacionados con su construcción o la adquisición de empresas con sede en ellos.
EEUU y el Líbano abordan las agresiones de Israel pese al alto el fuego
El presidente del Líbano, Joseph Aoun, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, han hablado este viernes en una llamada telefónica que ha servido para abordar las agresiones del ejército de Israel contra el sur libanés, que se han mantenido activas a pesar del acuerdo de alto el fuego con Hezbolá teóricamente en vigor desde las 16 horas.
Rubio ha reafirmado el apoyo de EEUU al país árabe y su compromiso con la seguridad y la estabilidad de la región, informa el canal Al Jazeera.
Trump pidió a Israel que aceptase el alto el fuego con Hezbolá
El presidente estadounidense Donald Trump ha asegurado al canal NBC News que habló con el primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, y le pidió expresamente que aceptara un alto el fuego con Hezbolá. Aunque ambas partes han sellado un acuerdo, los ataques continúan, explica en este artículo nuestra corresponsal en la región, Andrea López-Tomás.
EEUU deberá garantizar que Israel cumple el acuerdo de paz, advierte Irán
El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, ha explicado al canal Al Jazeera que Estados Unidos debe asegurar que Israel cumple los términos del memorando de entendimiento entre Teherán y Washington. "Estamos listos para avanzar paso a paso si la otra parte demuestra la misma seriedad" ha señalado el diplomático.
Pakistán y Arabia Saudí, comprometidos con el acuerdo de paz
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha agradecido al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, su apoyo a los esfuerzos de paz entre EEUU e Irán. "Acordamos que la próxima fase de negociaciones debe seguir guiándose por un firme compromiso con el diálogo, la diplomacia y la vigilancia ante cualquier intento de socavar el proceso de paz", ha afirmado.
Andrea López-Tomàs
El acuerdo de paz desestabiliza a Netanyahu a pocos meses de las elecciones en Israel
El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán ha desencadenado una ola de críticas contra el primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, que puede dañar su figura a pocos meses de las elecciones. Nuestra corresponsal en la región, Andrea López-Tomás, lo analiza en este artículo.
Irán destaca "el compromiso y la responsabilidad de Estados Unidos para poner fin a la guerra"
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha destacado el "compromiso y la responsabilidad de Estados Unidos para poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano". Lo ha hecho durante una conversación telefónica con el viceprimer ministro y ministro de Defensa de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar.
Hezbolá mantiene su compromiso de rechazar la ocupación de Israel
El secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, ha asegurado que el grupo político y paramilitar del Líbano mantiene su compromiso con la resistencia y la liberación de los territorios palestinos ocupados por el ejército israelí. "Cada paso que damos para rechazar la ocupación cuenta como una victoria para nosotros, y que cuando el enemigo nos enfrenta con armas, nosotros le respondemos con armas", ha remarcado durante un acto celebrado en el sur de Beirut poco después de la entrada en vigor de un alto el fuego entre Israel y Hezbolá.
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