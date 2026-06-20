Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería NacionalTarragonaOla de calorOperación salida Sant JoanCáncerPlus UltraCrimen petancaCoeficiente intelectualFerran TorresBTSUcrania
instagramlinkedin

Caribe

Cuba denuncia que EEUU ejerce un "bloqueo total" al país, "similar a uno de tipo militar"

El Gobierno denuncia que los Estados Unidos "chantajean" a los países con los que tienen acuerdos de cooperación

Olga Gómez y Félix Cifuentes, de la organización cubana Alfa 66, junto a Osvaldo Hernández, de Vigilia Mambisa ,sostienen una bandera de Cuba este lunes, en el Parque Lummus en Miami (Estados Unidos). Piden al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que permita enviar ayuda. EFE/ Alberto Boal. CONCENTRACION

Olga Gómez y Félix Cifuentes, de la organización cubana Alfa 66, junto a Osvaldo Hernández, de Vigilia Mambisa ,sostienen una bandera de Cuba este lunes, en el Parque Lummus en Miami (Estados Unidos). Piden al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que permita enviar ayuda. EFE/ Alberto Boal. CONCENTRACION / Alberto Boal / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

La Habana
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, denunció este sábado que EE.UU. ejerce un "bloqueo total" al país caribeño, "similar a uno de tipo militar" al referirse al asedio petrolero iniciado por Washington desde enero y a las sanciones reforzadas contra empresas que mantengan negocios con el Estado isleño. Rodríguez señaló en redes sociales que Estados Unidos mantiene un "plan de asfixia económica contra Cuba" que "incluye que empresas extranjeras no vendan piezas ni tecnologías para las termoeléctricas cubanas" e "impide que cualquier compañía en el mundo venda petróleo" a la isla.

Además, dijo, "sanciona a CUPET", la petrolera estatal cubana que se dedica a la extracción, refinamiento y producción de crudo en la isla y que, según Washington, incluye activos clave que fueron "expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses". El presidente de EE. UU., Donald Trump, estableció el pasado 1 de mayo una Orden Ejecutiva mediante la cual amenaza con sanciones a entidades extranjeras que operen en sectores vitales de energía, defensa, minería y servicios financieros en la nación caribeña. Además, incluye la prohibición de entrada al territorio estadounidense a personas extranjeras que hayan mantenido o mantengan relaciones con entidades gubernamentales cubanas, estén implicados en violaciones de derechos humanos o en actos de corrupción.

Motivo de ello, la minera canadiense Sherritt, con la mayor inversión extranjera en la isla, suspendió de manera inmediata su participación directa en la extracción de níquel; y las mayores operadoras hoteleras internacionales como las españolas Meliá e Iberostar, la canadiense Blue Diamond y la indonesia Archipiélago dejaron de operar instalaciones en la nación caribeña. En este sentido, el ministro de Exteriores cubano dijo que el "diseño" de las medidas estadounidenses "persigue en detalle el desarrollo" de la economía de la isla y "la procedencia de todos sus fondos".

Chantajes y amenazas

Además, prosiguió Rodríguez, EE.UU. "chantajea y amenaza a los Estados que soberanamente mantienen acuerdos de cooperación con Cuba en materia de salud". En los últimos meses, los Gobiernos de Honduras, Guatemala, Jamaica, Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Guyana, y Trinidad y Tobago anunciaron el fin de su cooperación médica con la isla o reformaron sus términos, debido a la presión de EE.UU.

Noticias relacionadas

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., con apagones de casi 40 horas seguidas en la Habana y hasta 72 horas continuas en el resto del país, y que ha profundizado la profunda crisis económica que arrastraba la isla hacía seis años. La economía estatal está casi en su totalidad paralizada y se estima que se va a contraer al menos un 6,5 % este ejercicio, a lo que habría que sumar una caída acumulada de más del 15 % entre 2020 y 2025. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Un ataque con drones de Ucrania contra Rusia causa un incendio en una refinería en Moscú
  2. Guerra en Oriente Medio, en directo: Trump asegura haber alcanzado un acuerdo de paz con Irán que podría firmarse este fin de semana
  3. El acuerdo entre Irán y EEUU desata una avalancha de críticas contra Netanyahu en Israel a pocos meses de las elecciones
  4. Ucrania lanza su mayor ataque con drones contra Moscú en dos años
  5. Rescate financiero, reapertura de Ormuz y el final de la guerra en el Líbano: los detalles del acuerdo de paz entre Irán y EEUU, en 5 claves
  6. Un muerto y decenas de heridos tras la colisión de dos trenes en Reino Unido
  7. España reforzará a la OTAN con tres aviones cisterna, ocho cazas y una fragata ante el recorte de EEUU en Europa
  8. Trump dice que Meloni le 'suplicó' que se hicieran una foto juntos en el G7 de Evian

Cuba denuncia que EEUU ejerce un "bloqueo total" al país, "similar a uno de tipo militar"

Cuba denuncia que EEUU ejerce un "bloqueo total" al país, "similar a uno de tipo militar"

Meloni responde a Trump: "Mi popularidad no es asunto tuyo, sugiero que te centres en la tuya"

Meloni responde a Trump: "Mi popularidad no es asunto tuyo, sugiero que te centres en la tuya"

La urgencia por resolver la crisis en Ormuz amenaza con dejar sin resolver la cuestión nuclear iraní

La urgencia por resolver la crisis en Ormuz amenaza con dejar sin resolver la cuestión nuclear iraní

Irán cierra de nuevo el estrecho de Ormuz en represalia por la continuación de los ataques israelíes en Líbano

Irán cierra de nuevo el estrecho de Ormuz en represalia por la continuación de los ataques israelíes en Líbano

Abelardo de la Espriella, un 'Tigre' forjado al calor de las redes sociales que está a un paso de gobernar Colombia

Iván Cepeda, el senador y activista de los derechos humanos que busca en desventaja seguir el legado de Petro

Así ha sido el brutal incendio en un hotel de República Dominicana

Así ha sido el brutal incendio en un hotel de República Dominicana

Trump desvela el nuevo Air Force One, un Boeing de lujo con los colores de la bandera y donado por Catar

Trump desvela el nuevo Air Force One, un Boeing de lujo con los colores de la bandera y donado por Catar