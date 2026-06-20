El crimen de la petanca: detenido un jugador de 81 años por matar a otro al lanzarle una bola de metal

La policía francesa ha detenido a un hombre de 81 años acusado de matar a otro de 68 años arrojándole una bola de petanca a la cara. El homicidio ocurrió durante una disputa por el uso de una pista de juego entre dos equipos de la localidad costera de Mimizan, en el departamento galo de Las Landas, al suroeste del país.

El presunto agresor y la víctima se enzarzaron en una discusión que derivó en una pelea en que llegaron a las manos. Según han informado medios internacionales como la BBC o el 'Daily Mail', existía una "enorme rivalidad" entre ambos contendientes y el encontronazo comenzó cuando miembros de un club de petanca solicitaron jugar en una cancha con sombra. Lo reclamaron para sobrellevar mejor las altas temperaturas que se registran en la zona estos días, por encima de los 30 grados.

Testigos de los hechos aseguran que el supuesto agresor agarró una bola de petanca -que suelen fabricarse con acero inoxidable- y la lanzó al rostro de su oponente. El agredido sufrió un paro cardíaco. Los equipos de emergencias trataron de reanimarlo pero falleció en el lugar donde ocurrió el altercado.

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Los investigadores tratan de aclarar si el impacto del boliche provocó la muerte del hombre. La fiscalía de Mont-de-Marsan ha abierto unas pesquisas sobre los hechos.