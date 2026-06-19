Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de calorIsak AndicZapateroTeletrabajoTráfico - Operación salidaAndy BurnhamAchraf HakimiIncendiosTiempo Sant JoanMetro Sant JoanIker CasillasLaura EscanesMaxi Iglesias
instagramlinkedin

Guerra en Oriente Próximo

Israel y Hezbolá acuerdan un alto el fuego inmediato en el Líbano

El sur del Líbano continúa siendo objetivo de los ataques israelíes una hora más tarde de que entrara en vigor la tregua con drones, fuego de artillería y bombardeos

Imagen de archivo de un ataque de Israel contra Líbano.

Imagen de archivo de un ataque de Israel contra Líbano. / Europa Press/Contacto/Sally Hayden

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Andrea López-Tomàs

Andrea López-Tomàs

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Buenas noticias para el Líbano. Tras una sangrienta jornada, Israel y Hezbolá han acordado un alto el fuego que ha entrado en vigor a las 15.00 hora peninsular española. El anuncio ha llegado a través de una fuente oficial estadounidense a la agencia Reuters. "Entendemos que, tras el intercambio de disparos ocurrido hoy temprano, Israel y Hezbolá se encuentran ahora en un alto el fuego", ha dicho, a la vez que ha añadido que los negociadores de Estados Unidos y Qatar elaboraron el acuerdo con la ayuda de Irán. Un alto funcionario israelí ha confirmado que la tregua se ha alcanzado y que ya está en vigor

"Si Hezbolá ataca, Israel responderá. Seguiremos frustrando las amenazas contra Israel", ha añadido, señalando que Israel mantendrá sus fuerzas en el sur del Líbano. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha declarado al medio estadounidense Axios que podrá impedir que Israel ataque al Líbano. "Yo soy el jefe", dijo, y subrayó que Israel "me respeta mucho" y "hará lo que yo diga". "Si no fuera por mí, Israel no existiría hoy", insistió. Además, el mandatario estadounidense también ha comentado que su relación con el primer ministro israelí Binyamín Netanyahu es "buena, pero tenemos que mantenerlo un poco cuerdo". Netanyahu ha dado su "aprobación total" a la reanudación del alto el fuego en el Líbano, según declaró un funcionario estadounidense al periodista de Axios, Barak Ravid.

Sirenas y ataques

Sobre el terreno, sin embargo, la situación es otra. El sur del Líbano continúa siendo objetivo de los ataques israelíes una hora más tarde de que entrara en vigor la tregua. Los drones, el fuego de artillería y los bombardeos han seguido arrasando esta zona del país de los cedros sometida a la violencia israelí desde hace casi tres años. "Respetaremos el alto el fuego si Israel lo respeta", ha declarado al medio Al Arabiya el diputado de Hezbolá, Ibrahim Mouassoui, añadiendo que el grupo "se reserva el derecho a responder" a cualquier ataque israelí. En el norte del país hebreo, se han activado las sirenas cerca de la frontera con el Líbano en la localidad de Zarit por la sospecha de infiltración mediante drones, pero Hezbolá no ha reivindicado ningún ataque.

Noticias relacionadas

Horas antes de que las delegaciones estadounidense e iraní se reunieran en Suiza para oficializar el memorando de entendimiento entre ambas potencias, el Ejército israelí ha renovado su ofensiva contra el Líbano. Los ataques aéreos han provocado sólo desde la medianoche hasta esta tarde un total de 47 víctimas mortales y 97 heridos, de acuerdo a las cifras del ministerio de Salud libanés. En el bando israelí, ha habido cuatro bajas de soldados muertos en un ataque de Hezbolá. La nueva agresión contra el país de los cedros ha provocado la cancelación de las negociaciones entre Washington y Teherán en Suiza, ya que el fin de los combates en el Líbano es una condición del equipo iraní para llegar a un acuerdo de paz.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Un ataque con drones de Ucrania contra Rusia causa un incendio en una refinería en Moscú
  2. El Reino Unido investiga el lanzamiento de disparos de advertencia de una fragata rusa contra un yate en el canal de la Mancha
  3. Guerra en Oriente Medio, en directo: Trump anuncia que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra
  4. Prisión provisional para tres de los detenidos por la muerte de la joven lanzada sin cuerda de puenting en Brasil
  5. Tres detenidos por la muerte de la joven de 21 años lanzada sin cuerda en un puenting en Brasil
  6. Ucrania lanza su mayor ataque con drones contra Moscú en dos años
  7. Rescate financiero, reapertura de Ormuz y el final de la guerra en el Líbano: los detalles del acuerdo de paz entre Irán y EEUU, en 5 claves
  8. España reforzará a la OTAN con tres aviones cisterna, ocho cazas y una fragata ante el recorte de EEUU en Europa

Israel y Hezbolá acuerdan un alto el fuego inmediato en el Líbano

Israel y Hezbolá acuerdan un alto el fuego inmediato en el Líbano

Andy Burnham logra un escaño en el Parlamento británico y se postula para relevar de Starmer como primer ministro

Andy Burnham logra un escaño en el Parlamento británico y se postula para relevar de Starmer como primer ministro

Guerra Ucrania - Rusia, en directo | El Kremlin advierte a Ucrania de que su situación en el frente será catastrófica

Guerra Ucrania - Rusia, en directo | El Kremlin advierte a Ucrania de que su situación en el frente será catastrófica

Los ataques de Israel en el Líbano provocan la cancelación de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Suiza

Los ataques de Israel en el Líbano provocan la cancelación de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Suiza

Directo | Irán acusa a Israel de buscar una "guerra permanente"

Directo | Irán acusa a Israel de buscar una "guerra permanente"

Trump dice que Meloni le rogó que se hicieran una foto juntos en el G7 y la italiana le replica: "Ni yo ni Italia suplicamos nunca"

Trump dice que Meloni le rogó que se hicieran una foto juntos en el G7 y la italiana le replica: "Ni yo ni Italia suplicamos nunca"

Venezuela da un paso significativo hacia su transición política a instancias de EEUU, pero excluye a María Corina Machado

Venezuela da un paso significativo hacia su transición política a instancias de EEUU, pero excluye a María Corina Machado

¿Dónde está la presidenta del Banco Central de Rusia? La larga ausencia de Elvira Nabiúlina desata una oleada de rumores

¿Dónde está la presidenta del Banco Central de Rusia? La larga ausencia de Elvira Nabiúlina desata una oleada de rumores