Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Rusia amenaza a Ucrania con más ataques tras el masivo bombardeo contra Moscú

La UE enfría la vía rápida para la adhesión de Kiev y confirma contactos con Moscú

Los líderes de la Unión Europea (UE) enfriaron este jueves la posibilidad de una adhesión 'exprés' de Ucrania en la primera jornada de su cumbre de Bruselas, en la que también se confirmó la apertura de canales de contacto diplomático con el Kremlin.

Los mandatarios de los Veintisiete iniciaron una reunión de dos días con una agenda centrada en Ucrania, tras la apertura del primer bloque de las negociaciones formales para la adhesión de Ucrania el pasado lunes, y con un ambiente de optimismo gracias a la ausencia del expresidente húngaro, Víktor Orbán, quien venía siendo el principal obstáculo en dicho proceso.

"La unanimidad es algo extraordinario", afirmó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien participó en una primera sesión de las reuniones y confió en que los 'clústeres' restantes puedan abrirse "durante el verano", tras el respaldo unánime de los Veintisiete una vez levantado el veto que mantenía Orbán tras su derrota electoral el pasado abril.