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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Rusia amenaza a Ucrania con más ataques tras el masivo bombardeo contra Moscú
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
La UE enfría la vía rápida para la adhesión de Kiev y confirma contactos con Moscú
Los líderes de la Unión Europea (UE) enfriaron este jueves la posibilidad de una adhesión 'exprés' de Ucrania en la primera jornada de su cumbre de Bruselas, en la que también se confirmó la apertura de canales de contacto diplomático con el Kremlin.
Los mandatarios de los Veintisiete iniciaron una reunión de dos días con una agenda centrada en Ucrania, tras la apertura del primer bloque de las negociaciones formales para la adhesión de Ucrania el pasado lunes, y con un ambiente de optimismo gracias a la ausencia del expresidente húngaro, Víktor Orbán, quien venía siendo el principal obstáculo en dicho proceso.
"La unanimidad es algo extraordinario", afirmó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien participó en una primera sesión de las reuniones y confió en que los 'clústeres' restantes puedan abrirse "durante el verano", tras el respaldo unánime de los Veintisiete una vez levantado el veto que mantenía Orbán tras su derrota electoral el pasado abril.
Macron espera que Trump presione a Putin para que regrese a la "mesa de negociaciones"
El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que espera que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ejerza "más presión" sobre la Rusia de Vladímir Putin para "traerla de vuelta a la mesa de negociaciones" para "construir una paz duradera con un acuerdo territorial que sea aceptable" por Kiev y Moscú. "Este diálogo es más importante que nunca; Rusia no está preparada para ello, pero los Estados Unidos vuelven a comprometerse", ahondó este jueves el presidente francés, en una entrevista al canal France 2.
La UE enfría las negociaciones con Rusia pese a los supuestos contactos de Costa
Los líderes europeos cerraron filas este jueves a su llegada a la cumbre del Consejo Europeo en torno a una posición común: no hay condiciones para negociar con Rusia mientras Moscú no muestre una voluntad real de paz. Lo hicieron tras conocerse supuestos contactos entre asesores del presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el Kremlin, según publicó el medio Bloomberg el miércoles. Para los líderes europeos, "esa no es la pregunta del momento", según valoró el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, quien insistió en que la prioridad es fortalecer a Ucrania en el campo de batalla.
Von der Leyen asegura que Ucrania recupera terreno en el frente
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este jueves que "las cosas están cambiando" en Ucrania, que "está resistiendo en el frente, incluso recuperando territorio en algunos puntos". Von der Leyen hizo estas declaraciones a su llegada a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE junto al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y al del Consejo Europeo, António Costa. "Rusia está levantando de nuevo un telón de acero, pero ahora es un telón de acero digital sobre su propio pueblo", añadió Von der Leyen, en referencia al cierre de internet y el bloqueo de Telegram por parte del Kremlin.
La OTAN prepara para la cumbre de Ankara un refuerzo europeo por el repliegue de EEUU
Los ministros de Defensa de la OTAN acordaron este jueves dar un nuevo impulso a la cooperación militar transatlántica de cara a la cumbre de líderes de julio en Ankara, en una nueva era de la Alianza en la que se prevé más protagonismo de los aliados europeos por la decisión de EE.UU. de retirar la disponibilidad de algunos activos estratégicos en caso de conflicto. "La OTAN es, y siempre será, una alianza transatlántica, pero necesitamos una Europa más fuerte y una OTAN más fuerte mediante un aumento del gasto y la producción en materia de defensa", indicó en una rueda de prensa posterior a la reunión el secretario general de la Alianza, Mark Rutte.
Tusk se muestra optimista por "acogida favorable" de EEUU de una base militar en Polonia
El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, se manifestó este jueves optimista tras la "acogida favorable" de EE.UU. a la propuesta de Varsovia de establecer una base militar permanente en territorio polaco, ya que cambiaría radicalmente la sensación de seguridad en la región. A su llegada a la cumbre del Consejo Europeo, Tusk dijo haber "leído con gran satisfacción" la carta del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, sobre la potencial base permanente de EEUU en Polonia.
Zelenski urge a la OTAN una "cooperación más estrecha" para reforzar al "principal Ejército de Europa"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reclamado este jueves a los Estados miembro de la OTAN una cooperación "más estrecha" con Kiev en materia de defensa, al tiempo que ha defendido que el Ejército ucraniano es hoy "el principal Ejército de Europa" capaz de disuadir y resistir una agresión a gran escala, por lo que ha pedido garantizar su financiación y fortalecimiento a largo plazo. Durante una intervención pública en la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania que se celebra este jueves en la sede de la Alianza Atlántica, en Bruselas, también ha instado a los aliados a acelerar sus contribuciones militares y evitar que nuevas entregas de armamento se retrasen hasta la cumbre de la OTAN de Ankara, prevista para julio, al insistir en que Rusia mantiene sus ataques diarios y que cada día se pierden vidas.
EEUU anuncia una reevaluación de su despliegue militar en Europa
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este jueves en la OTAN una reevaluación de la presencia militar estadounidense en Europa, en medio de las presiones de Washington para que sus aliados asuman su propia defensa. "Será una evaluación real. Estará diseñada para garantizar que la OTAN avance con rapidez e irreversiblemente hacia un liderazgo europeo, asumiendo la responsabilidad principal en la defensa de Europa", declaró Hegseth en una reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas.
Alemania aporta a Ucrania otros 400 millones para misiles para sistemas Patriot
El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, anunció este jueves una nueva ayuda de 400 millones de dólares para la defensa de Ucrania frente a Rusia, que incluye misiles para los sistemas de defensa aérea Patriot. En declaraciones a los medios alemanes en Bruselas, donde participa en una reunión de ministros de Defensa de la OTAN, el titular germano señaló que Alemania contribuirá con otros 200 millones de dólares al programa PURL, mediante el cual Ucrania -con ayuda financiera de sus socios- compra desde 2025 a Estados Unidos armas, especialmente misiles para los sistemas Patriot.
El ministro de Exteriores de Ucrania insta a los ciudadanos rusos a presionar a Putin para acabar la guerra
El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha instado este jueves a los ciudadanos rusos a presionar al presidente, Vladimir Putin, para que ponga fin a la guerra, tras referirse a la oleada de drones lanzados por Ucrania contra la capital rusa, Moscú. "Una de las preguntas más frecuentes que se hacen los moscovitas esta mañana es: '¿Qué está pasando?'. Yo puedo responder. Vuestro país ha iniciado una guerra de agresión contra el nuestro. Lleva años matando a nuestra gente", ha afirmado el ministro ucraniano en un mensaje en redes sociales.
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