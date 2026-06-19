Guerra en Oriente Medio, en directo | EEUU levanta el bloqueo a los puertos de Irán

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

EEUU levanta el bloqueo a todo el tránsito marítimo de Irán en el estrecho de Ormuz Las Fuerzas Armadas estadounidenses levantaron este jueves el bloqueo a todos los buques comerciales con destino y origen en Irán tras la firma del acuerdo del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra, afirmó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que avisó que mantendrá los "grandes buques" en la zona.

EEUU pospone por logística el viaje de Vance a Suiza para reunirse con Irán La Casa Blanca afirmó este jueves que la delegación estadounidense, encabeza por el vicepresidente, J.D Vance, estaba lista para viajar a Suiza para reunirse con los negociadores de Teherán pero que por problemas logísticos no partirá esta noche. La Casa Blanca informó a la prensa que la logística de este tipo de negociaciones "nunca ha sido sencilla ni predecible" y evitó confirmar una nueva fecha de salida, al tiempo que aseguró que informará cuando haya actualizaciones concretas sobre los próximos pasos del proceso.

Israel mantendrá sus tropas en el sur del Líbano A pesar de que el primer punto del preacuerdo firmado por Estados Unidos e Irán estipula claramente que la guerra en Oriente Medio "debe terminar en todos los frentes, incluido el Líbano", Israel prosigue con su ofensiva y ataques contra el pequeño país mediterráneo. Ayer por la mañana, apenas unas horas después de la firma del pacto, el país hebreo lanzó dos ataques con drones contra el sur libanés, en la región de Nabatiyeh. En el primero, reportado a primera hora de la madrugada, causó la muerte de una persona, y otra resultó herida, cuando un avión no tripulado israelí impactó contra un coche. El segundo ocurrió en la localidad de Beit Yahún, y de él resultaron heridas dos personas.

Irán y EEUU se preparan para negociar el programa nuclear tras firmar la paz Estados Unidos e Irán firmaron su preacuerdo de paz para poner fin a la guerra en Oriente Medio, empezada el pasado 28 de febrero con el asesinato sorpresa del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí. La firma tuvo lugar 48 horas antes de lo previsto y de manera telemática. El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo iraní, Mesud Pezeshkian, rubricaron el pasado miércoles por la noche el esperado documento de 14 puntos por separado: Trump desde Versalles; Pezeshkian desde Teherán.

El Gobierno prorrogará tres meses el escudo social mientras se consolida la paz con Irán El Gobierno está conversando ya con los sectores económicos y los grupos parlamentarios sobre la prórroga de las medidas del llamado 'escudo social' para hacer frente a la guerra de Irán que activó en marzo y que quiere alargar tres meses más, mediante un decreto ley que aprobará el próximo 29 de junio. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha explicado desde Bruselas que el decreto, que tendrá que convalidar después el Congreso, pretende mantener algunas de las medidas que se implantaron para proteger a hogares y empresas de los efectos nocivos del conflicto.

El brent sube 0,38 % pero sigue inferior a 80 dólares ante dudas sobre robustez de acuerdo El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto subió este jueves un 0,38 %, aunque por debajo de los 80 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres por las dudas sobre el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se situó en 79,85 dólares al término de la jornada de negociación, un retroceso de 0,30 dólares con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 79,55 dólares. El brent creció levemente este jueves, pese a haber acumulado una caída de más del 8,5 % desde la semana anterior, ante las dudas que persisten entre los inversores sobre la robustez del memorando de entendimiento suscrito entre Washington y Teherán, al tratarse de un documento provisional.

Irán ordena eliminar los peajes a los buques que soliciten atravesar el estrecho de Ormuz Las autoridades de Irán han ordenado este jueves la eliminación de peajes para los buques comerciales que quieran atravesar el estrecho de Ormuz por un período de 60 días, el plazo estipulado en el memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos para negociar un acuerdo final que incluya la cuestión nuclear. El Consejo de Seguridad Nacional iraní ha indicado en una nota difundida por la cadena de televisión estatal IRIB que "los buques comerciales que soliciten el paso por el estrecho de Ormuz no pagarán ninguna tasa durante 60 días".

La guerra en Irán deja intacta a la república islámica y a una oposición dividida La guerra contra Irán fue presentada por Estados Unidos como un catalizador para el colapso de la república islámica, pero meses de combates no lograron derrocar al liderazgo clerical y dejaron a sus opositores en la estacada. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó al lanzar la ofensiva que la campaña militar allanaría el camino para que los iraníes se alzaran. Además, prometió apoyo a las protestas contra el gobierno que alcanzaron su punto álgido en enero y que supusieron el mayor desafío en varios años a las autoridades de la república islámica. Los movimientos de oposición fuera de Irán, muy fragmentados, se apresuraron a intentar posicionarse como posibles sucesores del sistema gobernante al inicio de la guerra, que comenzó con el asesinato del líder supremo, Alí Jamenei, en ataques de Estados Unidos y de Israel.

La firma por Trump del acuerdo con Irán en Versalles fue "espontánea", dice Macron La firma por parte de Donald Trump del acuerdo con Irán en plena cena en el Palacio de Versalles, cerca de París, fue "bastante espontánea", aseguró este jueves el presidente francés, Emmanuel Macron. La firma de este acuerdo se anunció inicialmente para el viernes en Suiza, pero finalmente se realizó a distancia con Trump en Versalles a invitación de Macron, tras una cumbre del G7 en el este de Francia. Un funcionario de la Casa Blanca publicó un video en el que se ve al presidente estadounidense rubricar el acuerdo entre su par francés y su esposa Brigitte Macron, al tiempo que levanta el pulgar y sonríe.