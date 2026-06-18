El líder supremo iraní dice que Trump buscó el acuerdo con "desesperación"

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, buscó la firma del memorando de entendimiento con "desesperación" y que él estaba en contra del acuerdo pero lo aceptó por la insistencia del presidente iraní, Masud Pezeshkian. "Para llegar a esta etapa (la firma del acuerdo), los políticos, movidos por una sincera preocupación y buena voluntad, realizaron grandes esfuerzos; y, por supuesto, fue el presidente estadounidense quien, movido por la desesperación, utilizó todo tipo de argucias para lograrlo", dijo Jameneí en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica indicó que en un principio no estaba de acuerdo con el memorando para poner fin a la guerra pero que el compromiso de Pezeshkian y de los demás miembros del Consejo Supremo de Seguridad Nacional "con la salvaguarda de los derechos de la nación iraní y del Eje de Resistencia", le llevaron a dar su "permiso" a la firma.

Jameneí apuntó que las próximas negociaciones para buscar un acuerdo definitivo serán "presenciales", lo que parece indicar que habrá encuentros directos entre las delegaciones iraníes y estadounidenses, y que ello "no supondrá la aceptación de la posición del enemigo".

El memorando de entendimiento firmado anoche por Trump y Pezeshkian, y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, establece el fin "inmediato y permanente" de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y la reapertura del estrecho de Ormuz. Además, Estados Unidos levantará las sanciones a la venta y transporte de petróleo iraní e Irán se compromete a no producir ni adquirir armas nucleares. Está previsto que Irán reciba inversiones extranjeras por 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de daños. No se han previsto ayudas para la reconstrucción en Israel o otros países dañados por los ataques iranís.

Ambas partes disponen ahora de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento total de sanciones, algo que según Estados Unidos podría comenzar este mismo fin de semana.

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Mojtaba Jameneí fue nombrado líder supremo el 8 de marzo tras el asesinato de su padre Alí Jameneí el 28 de febrero y aún nadie le ha visto ni escuchado y se ha limitado a emitir comunicados en sus redes sociales o que han sido leídos en la televisión estatal.