Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | El G7 anuncia el refuerzo de sus sanciones al petróleo y gas ruso

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

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Moscú sufrió un ataque ucraniano con drones a "gran escala", dice el alcalde Moscú enfrentó un ataque ucraniano a "gran escala" con drones, varios de los cuales alcanzaron una refinería petrolera, informó este jueves el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin. "Las fuerzas de defensa aérea continúan repeliendo un ataque a gran escala. Varios drones lograron alcanzar la MNPZ", una gran refinería en Moscú, publicó el funcionario en la plataforma de mensajería Telegram. Según el alcalde, "se están tomando medidas para lidiar con las consecuencias", sin precisar si la instalación industrial sufrió daños.

El G-7 celebra el "cambio" de Trump sobre Ucrania Los aliados de Estados Unidos en el grupo G-7 de economías avanzadas celebraron este miércoles el "cambio" de Donald Trump sobre Ucrania, al término de una cumbre de "unidad" en Francia donde acordaron elevar la presión a Rusia. Acuerdo entre Estados Unidos e Irán, guerra en Ucrania, IA, minerales críticos... Durante tres días, los líderes del G7 y de países invitados, como Brasil, buscaron converger sobre los principales desafíos internacionales en Evian, a los pies de los Alpes franceses. A diferencia de la cumbre del año pasado, cuando Trump se marchó antes de tiempo, los líderes del G-7 acordaron una declaración final que abordaba cuestiones geopolíticas clave, entre ellas Ucrania y Rusia. "Fue un trabajo duro, pero valió la pena", dijo el jefe del Gobierno alemán, Friedrich Merz.

Macron reivindica que la cumbre del G-7 confirma la vuelta de Trump al consenso sobre la guerra en Ucrania El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha reivindicado este miércoles que la cumbre del G-7 ha consolidado la vuelta de Estados Unidos a la posición común sobre la guerra en Ucrania, insistiendo en que ahora el presidente estadounidense, Donald Trump, ha constatado que no existe voluntad de Rusia de cesar la guerra y, en cambio, ha apoyado seguir respaldando militarmente a Kiev. "Lo que permitió encauzar el conjunto de las conversaciones fue, en el fondo, una resincronización, una reconvergencia y una cooperación de todos en nuestro enfoque respecto a Ucrania y en los principios que figuran en nuestro texto común. Y eso es algo muy positivo", ha afirmado el mandatario galo en rueda de prensa al término de la cumbre de líderes de las potencias mundiales en Évian, Francia.

Trump dice que considerará que Ucrania fabrique misiles estadounidenses en Europa Washington considerará la posibilidad de que Ucrania fabrique misiles estadounidenses en Europa, aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los márgenes de la cumbre del G7. "A ellos les gustaría poder hacerlo y vamos a considerarlo", aseguró en respuesta a preguntas de los periodistas durante su encuentro bilateral con el primer ministro indio, Narendra Modi, en la localidad francesa de Évian. Preguntado por la posibilidad de que tras el fin de la guerra con Irán se aproveche el momento de optimismo para acabar también con el conflicto entre Rusia y Ucrania, afirmó que en sus conversaciones con los presidentes ruso (Vladímir Putin) y ucraniano (Volodímir Zelenski) los tres comparten ese deseo.

Los drones ucranianos reducen la presión rusa en Donetsk Las fuerzas ucranianas destruyen la logística rusa con drones y contraatacan en algunas zonas del frente, pero el ejército invasor no ceja en sus planes de avanzar en la región oriental de Donetsk, donde la ciudad de Kostiantínivka (que antes de la guerra tenía 67.000 habitantes) se ha convertido en epicentro de los combates. Pese a la lentitud de sus progresos, las fuerzas rusas mantienen la presión con el objetivo de acercarse a Sloviansk y Kramatorsk, bastiones clave del 25% de la región actualmente bajo control ucraniano. Tras meses de intentos rusos de capturar Kostiantínivka, que está situada a veinte kilómetros de estos dos feudos urbanos clave, el Ejército ucraniano niega las informaciones rusas de unos avances decisivos en la ciudad, aunque admiten que unos 120 soldados rusos han logrado infiltrarse en el municipio.

Rusia denuncia ataque mortal ucraniano a autobús con equipo infantil de fútbol bielorruso Las autoridades rusas denunciaron este miércoles un ataque ucraniano con dron contra un autobús en el que viajaban miembros del equipo infantil de fútbol de Bielorrusia, que dejó al menos un muerto y varios heridos. El ataque tuvo lugar en la región rusa de Briansk, fronteriza con Ucrania. "Terroristas ucranianos atacaron un autobús que transportaba a un equipo de fútbol infantil bielorruso", escribió en su canal de Telegram el gobernador de Briansk, Yegor Kovalchuk. Agregó que los pasajeros del autobús provenían de la ciudad bielorrusa de Gomel y se dirigían al balneario ruso de Guelendzhik, en el mar Negro. "Una mujer que acompañaba al equipo murió en el ataque", dijo el gobernador. Según fuentes oficiales, el ataque causó al menos seis heridos, cuatro de ellos menores. Ucrania ha negado su implicación en el caso.

Ucrania ataca buque petrolero de la 'flota fantasma' rusa sancionado por Canadá y Europa Las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron durante esta madrugada en las aguas del mar Negro un buque petrolero de la llamada 'flota fantasma' de Rusia, con la que este país sigue exportando crudo pese a las sanciones, según informó el Estado Mayor de Ucrania en su cuenta de Facebook.

Sánchez traslada a la viuda de Navalni su apoyo a la defensa de los valores democráticos y derechos humanos en Rusia El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este miércoles en el Palacio de la Moncloa a Yulia Navalnaya, viuda del opositor ruso Alexéi Navalni, y le ha trasladado su apoyo a la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos en Rusia. Según ha informado el Gobierno, Sánchez ha aprovechado este encuentro para transmitir a la también presidenta de la Fundación de Derechos Humanos ('Human Rights Foundation') la firmeza de España en la condena del asesinato de su marido, quien murió en 2024 en una cárcel rusa donde cumplía una pena de cerca de 30 años.

El Consejo Europeo de Innovación permite a empresas ucranianas optar a financiación en defensa El Consejo Europeo de Innovación (CEI) invertirá por primera vez capital directo en empresas de defensa -un hito inédito para la financiación de la UE-, en un giro estratégico que abre la política de innovación del bloque a las tecnologías de defensa y de doble uso, anunció este miércoles la Comisión Europea (CE). Además, el organismo lanza una nueva convocatoria, el EIC STEP Defence Scale Up, dotada con 100 millones de euros, que financiará con hasta 30 millones por empresa -solo capital, sin subvenciones- la ampliación de capacidades industriales en defensa aérea y antimisiles, drones y contradrones, entre otras. Podrán optar empresas de los Veintisiete, así como de Ucrania y de países del Espacio Económico Europeo asociados a Horizonte Europa, con resultados previstos para comienzos de 2027.