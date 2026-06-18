Guerra en Oriente Medio, en directo | Trump defiende el acuerdo pese a que consolida al régimen iraní

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos: texto íntegro de los 14 puntos para poner fin a la guerra Acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos: texto íntegro de los 14 puntos para poner fin a la guerra.

Aacuerdo de 14 puntos tras meses de negociaciones mediadas El acuerdo, de 14 puntos y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, pone fin a la guerra iniciada el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí contra la República Islámica. También ordena la "terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", incluido el Líbano. Ambas partes disponen ahora de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones. Durante ese período, Irán garantizará el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, y Estados Unidos levantará en 30 días el bloqueo naval contra puertos iraníes.

Firma remota La firma remota del acuerdo, que tiene como objetivo poner fin a la guerra, se encuentra vigente, según los funcionarios estadounidenses bajo anonimato citados por Axios. Por su parte, el Ministerio de Relaciones de Irán confirmó la firma del acuerdo de manera remota através de los medios estatales y el canciller Esmaeil Baghaei descartó una firma presencial el viernes en Zurich, como se adelantó por la mañana. Sin embargo, Estados Unidos no ha ratificado este extremo de manera oficial.

El brent baja el 2% hasta los 77 dólares, tras firmar Trump el acuerdo de paz con Irán El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto cae este jueves algo más del 2 %, hasta los 77,8 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya firmado el acuerdo de paz con Irán. Tras la ligera subida de la víspera, a las 07:00 horas de este jueves (05:00 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, cae el 2,11 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 77,87 dólares el barril.

EEUU e Irán firman por adelantado un acuerdo que ya está en vigor, según Axios Estados Unidos e Irán firmaron de forma remota y por adelantado este miércoles un acuerdo de entendimiento que ya está en vigor, según informaron hoy dos funcionarios estadounidenses al medio especializado Axios. El presidente estadounidense, Donald Trump, habría firmado una copia del acuerdo esta tarde en Francia y posteriormente se envió una fotografía de la firma a Teherán, de acuerdo con el medio digital. La firma remota del acuerdo, que tiene como objetivo poner fin a la guerra, se encuentra vigente, según los funcionarios estadounidenses bajo anonimato citados por Axios. Por su parte, el Ministerio de Relaciones de Irán confirmó la firma del acuerdo de manera remota através de los medios estatales y el canciller Esmaeil Baghaei descartó una firma presencial el viernes en Zurich, como se adelantó por la mañana.

Irán estudia que la firma del acuerdo preliminar sea a nivel de presidentes El Ministerio de Exteriores iraní ha apuntado que las autoridades barajan una propuesta para que la firma del acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán sea a nivel de presidentes, un pacto que está previsto que se rubrique entre las partes en Suiza este viernes. "En cuanto al método de firma del memorando de entendimiento, se han propuesto nuevas ideas, una de las cuales es que el texto sea firmado por los presidentes de ambos países, lo cual estamos sopesando y en cierto modo podría ser mejor", ha indicado en declaraciones a la prensa el portavoz de la cartera, Esmaeil Baqaei. No obstante, ha dejado claro que por el momento el plan no ha cambiado y el encuentro en Suiza "sigue en pie". "Esta idea se está sopesando; si se materializa, la firma se realizará a distancia", ha precisado, según ha recogido la agencia de noticias Mehr.

El brent se mantiene por debajo de 80 dólares pendiente de la firma del acuerdo EEUU-Irán El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto subió este miércoles un 0,75 %, pero se mantuvo por debajo de los 80 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, pendiente de que Estados Unidos e Irán ratifiquen formalmente su acuerdo de paz. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se situó en 79,55 dólares al término de la jornada de negociación, un retroceso de 0,59 dólares con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 78,96 dólares.

La Fed mantiene tasas de interés y apunta a una subida para fin de año La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo como se esperaba sus tasas de interés en la primera reunión de política monetaria presidida por Kevin Warsh, pero sugirió que una subida podría decidirse de aquí a fin de año. La Fed decidió mantener sin cambios las tasas de interés en un rango de entre el 3,50% y el 3,75% por cuarta reunión consecutiva, con un voto unánime por primera vez en un año. El banco central actualizó además sus previsiones económicas: ahora espera una inflación anual de 3,6% en lugar de 2,7% a fin de año, y un PIB en crecimiento de 2,2% frente al anterior 2,4% proyectado en marzo.

Un plan de reconstrucción millonario todavía por definir Según Reuters, el plan previsto para la reconstrucción de Irán es un fondo privado de 300.000 millones de dólares, bautizado como Fondo de Reconstrucción y Desarrollo, que incluye compromisos de empresas de EEUU, países del Golfo, Asia, Sudamérica y África, aunque no se pondrá en marcha hasta que Teherán cumpla las condiciones pactadas. Teherán había pedido inicialmente 400.000 millones de dólares como compensación por daños de guerra, pero Washington rechazó pagar reparaciones o aportar dinero público. La salida intermedia es abordar una reconstrucción de la mano de inversores privados en los sectores de energía, logística, manufacturas, transporte e infraestructuras. Desde refinerías hasta aeropuertos o complejos industriales serán reconstruidos con dinero privado y condiciones de devolución por definir.