III Foro Mediterráneo
Albares reivindica Barcelona como "base sólida" de la diplomacia para la prosperidad del Mediterráneo
Sigue en directo la última hora del III Foro Mediterráneo de Prensa Ibérica
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares, ha reivindicado este jueves el rol de Barcelona como "base sólida" de la diplomacia para la prosperidad del Mediterráneo, un "espacio de intercambio y diálogo entre las regiones" que se consolida como oasis en un mundo en el que "el lenguaje de la fuerza se ha impuesto al entendimiento".
Durante su participación en el III Foro Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica, el titular de la diplomacia española ha alineado el modelo diplomático abrazado por la capital catalana con la política exterior "humanista" de España y de "nuestro mar", llamado a jugar un "papel crucial en este momento geopolítico de ruptura".
Albares ha defendido que el Mediterráneo "debe ocupar un espacio central en la diplomacia de la Unión Europea", pues considera que "la estabilidad y el desarrollo de nuestra vecindad sur son inseparables" del progreso en el Viejo Continente. "España lleva la voz del Mediterráneo a cada reunión y foro europeo", donde pide "medidas urgentes" para "proteger el sistema multilateral" que une la región, ha explicado.
Barcelona es, desde 2008, sede de la Unión por el Mediterráneo, una organización intergubernamental que reúne a los 27 Estados miembros de la UE, así como a otros 15 países del norte de África, Oriente Medio y sudeste de Europa, todos ellos vecinos de la cuenca mediterránea. Para Albares, esta institución de alianza regional ilustra la "clara apuesta" de sus socios para "ofrecer espacios de desarrollo y prosperidad", de "resiliencia frente a los desafíos compartidos".
El ministro ha celebrado que la UpM sea "la única organización internacional en la que Israel y Palestina se sientan en la misma mesa en igualdad de condiciones", un hito diplomático con un valor político y simbólico "extraordinario" que ilustra los potenciales éxitos del multilateralismo en un "momento terrible de guerra que asola Oriente Medio".
Suscríbete para seguir leyendo
- Irán y Estados Unidos sellan el acuerdo de paz y la reapertura del estrecho de Ormuz
- Tres detenidos por la muerte de la joven de 21 años lanzada sin cuerda en un puenting en Brasil
- El Reino Unido investiga el lanzamiento de disparos de advertencia de una fragata rusa contra un yate en el canal de la Mancha
- Trump funde el 250 aniversario de Estados Unidos con su 80 cumpleaños en una pelea en la Casa Blanca
- Prisión provisional para tres de los detenidos por la muerte de la joven lanzada sin cuerda de puenting en Brasil
- Ni EEUU ni Israel consiguen sus objetivos en una guerra contra Irán que ha resultado 'catastrófica
- Rescate financiero, reapertura de Ormuz y el final de la guerra en el Líbano: los detalles del acuerdo de paz entre Irán y EEUU, en 5 claves
- Cazas suecos interceptan dos incursiones de aviones de combate rusos sobre el mar Báltico