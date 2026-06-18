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III Foro Mediterráneo

Albares reivindica Barcelona como "base sólida" de la diplomacia para la prosperidad del Mediterráneo

Sigue en directo la última hora del III Foro Mediterráneo de Prensa Ibérica

Albares: "Es la única organización internacional en la que Israel y Palestina se sientan en la misma mesa, en pie de igualdad"

Albares: "Es la única organización internacional en la que Israel y Palestina se sientan en la misma mesa, en pie de igualdad"

PI STUDIO/ Foto: Zowy Voeten

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Carles Planas Bou

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Barcelona
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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares, ha reivindicado este jueves el rol de Barcelona como "base sólida" de la diplomacia para la prosperidad del Mediterráneo, un "espacio de intercambio y diálogo entre las regiones" que se consolida como oasis en un mundo en el que "el lenguaje de la fuerza se ha impuesto al entendimiento".

Durante su participación en el III Foro Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica, el titular de la diplomacia española ha alineado el modelo diplomático abrazado por la capital catalana con la política exterior "humanista" de España y de "nuestro mar", llamado a jugar un "papel crucial en este momento geopolítico de ruptura".

Albares ha defendido que el Mediterráneo "debe ocupar un espacio central en la diplomacia de la Unión Europea", pues considera que "la estabilidad y el desarrollo de nuestra vecindad sur son inseparables" del progreso en el Viejo Continente. "España lleva la voz del Mediterráneo a cada reunión y foro europeo", donde pide "medidas urgentes" para "proteger el sistema multilateral" que une la región, ha explicado.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, rodeado por Javier Moll y Arantza Sarasola, presidente y vicepresidenta de Prensa Ibérica.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, rodeado por Javier Moll y Arantza Sarasola, presidente y vicepresidenta de Prensa Ibérica. / Zowy Voeten

Barcelona es, desde 2008, sede de la Unión por el Mediterráneo, una organización intergubernamental que reúne a los 27 Estados miembros de la UE, así como a otros 15 países del norte de África, Oriente Medio y sudeste de Europa, todos ellos vecinos de la cuenca mediterránea. Para Albares, esta institución de alianza regional ilustra la "clara apuesta" de sus socios para "ofrecer espacios de desarrollo y prosperidad", de "resiliencia frente a los desafíos compartidos".

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El ministro ha celebrado que la UpM sea "la única organización internacional en la que Israel y Palestina se sientan en la misma mesa en igualdad de condiciones", un hito diplomático con un valor político y simbólico "extraordinario" que ilustra los potenciales éxitos del multilateralismo en un "momento terrible de guerra que asola Oriente Medio".

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