Albares celebra que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán abre "una vía a la paz" en Oriente Medio que debe "garantizar la convivencia" entre Israel y Palestina

El acuerdo de paz anunciado la pasada noche entre Estados Unidos e Irán satisface a España. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha celebrado que Washington y Teherán hayan alcanzado un pacto para poner fin a la guerra que ha incendiado Oriente Medio, cuya firma se oficializará el viernes en Suiza.

"La firma del acuerdo es una buena noticia que debe permitir la apertura del estrecho de Ormuz de forma segura y sin ningún tipo de pago", ha afirmado el el titular de la diplomacia española durante su ponencia en el III Foro Mediterráneo de Prensa Ibérica, celebrado en el CosmoCaixa de Barcelona.

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Albares ha asegurado que el pacto debe "abrir una vía a la paz y a la estabilidad en todo Oriente Medio", reforzar la negociación entre países y "garantizar que Israel y Palestina puedan convivir garantizándose mutuamente paz y seguridad". El multilateralismo y el respeto al derecho internacional, ha remarcado el ministro, deben volver a ser la norma en un escenario geopolítico que se ha visto tambaleado con el segundo mandato presidencial de Donald Trump.