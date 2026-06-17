Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZapateroPlus UltraGuerra IránAcuerdo de pazRonda LitoralBadalonaOla de calorMessiJavier BardemSónarJubiladosEclipse solarVeterinariosClaudia Rodríguez
instagramlinkedin

Conflicto en Oriente Medio

Trump defiende que el acuerdo con Irán evita la "catástrofe económica" y cumple los objetivos marcados

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante la rueda de prensa final de la cumbre del G7.

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante la rueda de prensa final de la cumbre del G7. / MANDEL NGAN / AFP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Leticia Fuentes

Leticia Fuentes

Évian-les-Bains (enviada especial)
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente de EEUU, Donald Trump, defendió este miércoles el acuerdo al que ha llegado con Irán y ha asegurado que evitará la "catástrofe económica" que se habría producido en caso de que el conflicto se hubiera alargado. Esquivando todas las críticas recibidas por las exigencias que Teherán ha conseguido arrancar en el memorando de entendimiento, Trump aseguró que cumple los objetivos marcados "y mucho más".

"No quería ver una catástrofe económica. Si esto hubiera continuado, esto es lo que habría pasado. (...) Hemos alcanzado un acuerdo que logra todo lo que nos propusimos, todo y mucho más: poner fin al conflicto actual, reabrir el estrecho de Ormuz y evitar que Irán obtenga nunca un arma nuclear", manifestó el republicano en su conferencia de prensa final de la cumbre del G7, que entre el lunes y el miércoles se ha celebrado en la ciudad balneario de Évian-les-Bains.

El líder estadounidense remarcó que el pacto alcanzado con la República Islámica es un memorándum de entendimiento que debe desembocar en un acuerdo final de paz en 60 días. Y si no se firma, añadió, "no hay problema, volveremos a bombardear". "No quiero hacerlo porque es muy bueno, pero quizás tengamos que hacerlo porque jamás les permitiremos tener un arma nuclear", subrayó.

Noticias relacionadas

El presidente "más duro"

Trump reiteró que el régimen ha aceptado renunciar a la bomba atómica y "se ve muy claramente en el acuerdo". "Si no lo cumplen, probablemente volveremos a bombardearlos hasta que lo cumplan", reiteró, tras elogiarse a sí mismo por ser el presidente "más duro" con el país persa de toda la historia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un informe denuncia la cooperación de China, Rusia e Irán con las redes criminales en Latinoamérica
  2. Trump funde el 250 aniversario de Estados Unidos con su 80 cumpleaños en una pelea en la Casa Blanca
  3. Irán y Estados Unidos sellan el acuerdo de paz y la reapertura del estrecho de Ormuz
  4. Cazas suecos interceptan dos incursiones de aviones de combate rusos sobre el mar Báltico
  5. Tres detenidos por la muerte de la joven de 21 años lanzada sin cuerda en un puenting en Brasil
  6. El Gobierno de Milei autoriza a los militares argentinos a tener un segundo empleo para mejorar sus bajos salarios
  7. El Reino Unido investiga el lanzamiento de disparos de advertencia de una fragata rusa contra un yate en el canal de la Mancha
  8. Prisión provisional para tres de los detenidos por la muerte de la joven lanzada sin cuerda de puenting en Brasil

Trump defiende que el acuerdo con Irán evita la "catástrofe económica" y cumple los objetivos marcados

Trump defiende que el acuerdo con Irán evita la "catástrofe económica" y cumple los objetivos marcados

Javier Colomina, representante de la OTAN para la Vecindad Sur: "No soy capaz de ver el fin de los problemas en el Sahel"

Javier Colomina, representante de la OTAN para la Vecindad Sur: "No soy capaz de ver el fin de los problemas en el Sahel"

"Esto no es un G7, es un G6+1": Trump convierte la cumbre en su propio escenario

"Esto no es un G7, es un G6+1": Trump convierte la cumbre en su propio escenario

Duch y Borrell reclaman recursos para el Pacto Mediterráneo de la UE

Duch y Borrell reclaman recursos para el Pacto Mediterráneo de la UE

Los líderes del G7 reclaman un "inmediato alto el fuego" en el Líbano para garantizar el acuerdo entre Irán y EEUU

Los líderes del G7 reclaman un "inmediato alto el fuego" en el Líbano para garantizar el acuerdo entre Irán y EEUU

Anne Applebaum: "Trump ha alineado la política exterior de EEUU con las autocracias del mundo"

Anne Applebaum: "Trump ha alineado la política exterior de EEUU con las autocracias del mundo"

Polémica en Italia por una feria de libros que obliga a sus expositores a suscribir los valores antifascistas

Polémica en Italia por una feria de libros que obliga a sus expositores a suscribir los valores antifascistas

DIRECTO IRÁN | Trump asegura que con el acuerdo con Irán ha logrado todo lo que se proponía

DIRECTO IRÁN | Trump asegura que con el acuerdo con Irán ha logrado todo lo que se proponía