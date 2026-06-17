Rutte defiende que el acuerdo de Trump con Irán "mejora la seguridad para todos"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha celebrado este miércoles el acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto que Washington inició el pasado mes de febrero, alegando que ayuda a prevenir que Teherán pueda fabricar armas nucleares, lo que mejora la seguridad de los aliados.

"La acción de Estados Unidos para prevenir la amenaza de un Irán con armas nucleares y reducir su capacidad de misiles balísticos mejora la seguridad de todos", ha dicho Rutte durante una rueda de prensa, previa a una reunión de ministros de defensa de la alianza. Según el secretario general, el trato "ha creado una oportunidad para garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear".

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán servirá también para aliviar la tensión en el seno de la OTAN, a apenas unas semanas de la cumbre de líderes que se celebrará en julio en Ankara. La negativa de los Estados miembros a participar en las operaciones militares estadounidenses provocó duras críticas del presidente Donald Trump, que llegó a acusar a los aliados de "cobartes" y a la organización de "decepcionante".

Coalición de voluntarios

Rutte también ha celebrado la reapertura del estrecho de Ormuz, que Irán cerró en respuesta a los bombardeos estadounidenses, provocando una crisis energética sin precedentes. Pero ha reconocido que la operación para garantizar la seguridad en la zona está "legalmente fuera del territorio de la OTAN".

En este sentido, el secretario general ha destacado la importancia de la coalición de voluntarios liderada por Francia y Reino Unido. "Estamos viendo un despliegue masivo de recursos durante los últimos dos meses por parte de aliados europeos y otros cercanos al teatro de operaciones, particularmente en lo que se refiere, por ejemplo, a desminado, radares y otras tecnologías necesarias", ha explicado el holandés.

El secretario general ha aclarado que la OTAN se muestra en cualquier caso abierta a participar en estas misiones "si puede ser útil". El propio Rutte ha acudido de manera habitual a las reuniones celebradas en París y Londres en los últimos meses.

Una Europa más fuerte

Los ministros de defensa de los aliados se reúnen este jueves en Bruselas para preparar la cumbre de Ankara. El principal objetivo es revisar los avances para cumplir con los objetivos de capacidades que los líderes se marcaron hace un año en La Haya, incluido el aumento del gasto en defensa.

Por otra parte, los aliados buscan mandar dos mensajes. El primero, su apoyo inequívoco a Ucrania que se traducirá previsiblemente en un compromiso de mantener la ayuda económica y militar al país. El segundo, que los aliados están listos y dispuestos a asumir más responsabilidades en las capacidades de defensa convencionales, con Estados Unidos en un segundo plano, pero con la promesa de Washington de que mantendrá el paraguas nuclear.

"Los aliados europeos y Canadá están listos, dispuestos y capacitados para hacer más", ha dicho Rutte. El secretario general ha insistido en que esto no significa que Estados Unidos no esté comprometido con la alianza, sino que la OTAN "históricamente, esto dependía excesivamente de Estados Unidos".

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"No se trata principalmente de dónde se encuentran actualmente las fuerzas y los recursos, sino de quién haría qué si se activaran nuestros planes de defensa", ha explicado el holandés. Es decir, quién sería responsable de qué en caso de que haya un ataque contra un país miembro y se active el sistema de defensa colectiva. A ojos de Rute, "es justo" y supone "una Europa más fuerte dentro de una OTAN más fuerte".