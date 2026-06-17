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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Un ataque con drones de Ucrania contra Rusia causa un incendio en una refinería en Moscú
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Lucas Font
El Reino Unido investiga el lanzamiento de disparos de advertencia de una fragata rusa contra un yate en el canal de la Mancha
El Reino Unido está investigando el lanzamiento de disparos de advertencia de una fragata rusa contra un yate británico este martes en el Canal de la Mancha. El incidente ha tenido lugar sobre las 11:40 horas a unas 20 millas náuticas al sur de la isla de Wight, según ha adelantado la agencia de noticias Press Association. La fragata Almirante Grigorovich ha lanzado los disparos tras detectar que el yate británico se acercaba a su posición, a unos 450 metros de distancia. Toda la información, en este enlace.
Trump abre la puerta a restablecer "pronto" las sanciones de EEUU al petróleo de Rusia
El presidente estadounidense, Donald Trump, abrió este martes la puerta a un restablecimiento de las sanciones al petróleo ruso, ahora que los precios del crudo están bajando gracias al optimismo por el acuerdo de paz con Irán.
"Pronto podremos hacer eso, porque el petróleo ahora está fluyendo", aseguró durante la cumbre del G7 en Évian (Francia), en la que él y el resto de líderes se reunieron con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
Merz exhibe "cierto optimismo" de que Europa y EEUU puedan negociar ahora juntos con Rusia
El canciller alemán, Friedrich Merz, expresó este martes "cierto grado de optimismo" acerca de la posibilidad de que Europa y EE.UU. puedan trabajar ahora juntos para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, ya que ha visto al presidente estadounidense, Donald Trump, "cooperativo" y "abierto" a los planteamientos de los líderes europeos.
"Hoy, junto con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, hemos hecho saber al presidente estadounidense que estamos preparados para conversaciones de paz. Sin embargo, esas conversaciones deben partir de una base adecuada. Lo que sigue siendo inaceptable es la exigencia de Rusia de que Ucrania renuncie a la parte bajo su control en el Donbás", dijo Merz en declaraciones a los medios en Évian.
El G7 da espaldarazo a Ucrania y acuerda más sanciones a Rusia para empujarla a negociar
Los líderes del G7, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump, dieron este martes un espaldarazo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al que abrieron las puertas de su cumbre en la localidad francesa de Évian, y acordaron aumentar la presión a Rusia con más sanciones a su petróleo para empujarla a una negociación que ponga fin a la guerra.
Un consenso que se fraguó, según fuentes diplomáticas, en la reunión "muy productiva" de la cumbre del G7 dedicada a la guerra de Ucrania, en presencia de Zelenski.
Alemania ve una oportunidad "este verano" para negociaciones con Rusia
El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, dijo este martes que existe "este verano" una oportunidad para las negociaciones con Rusia que lleven a poner fin a la guerra en Ucrania si el presidente ruso, Vladímir Putin, acede por fin a ello. "La señal ya ha sido enviada a Moscú. Ahora le corresponde a Vladimir Putin decidir si quiere negociar o seguir disparando. Creo que existe una oportunidad este verano para iniciar conversaciones", señaló el jefe de la diplomacia germana en una entrevista a la cadena de televisión RTL. Recordó que Alemania, Francia y el Reino Unido se han organizado en el llamado formato E3 en estrecha coordinación con "todos" los demás socios de la Unión Europea (UE) y Ucrania, y han expresado su disposición a dialogar con Moscú.
Zelenski aborda con la directora del FMI las reformas económicas de Ucrania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió este lunes en los márgenes de la cumbre del G7 en Évian con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, con la que ha hablado del proceso de reformas que lleva a cabo Ucrania para poder recibir los 8.100 millones de dólares del último crédito concedido por la institución. "He hablado de la ejecución de las reformas para reforzar la economía y crear un entorno transparente y competitivo. Un resultado significativo es que se haya completado con éxito la reciente misión del Fondo. Este es un paso importante para reforzar la estabilidad financiera de Ucrania", escribió Zelenski en X sobre el encuentro.
Medios independientes rusos denuncian el asesinato del artista opositor ruso en Polonia
Varios medios independientes rusos denunciaron este martes en sus portadas digitales el asesinato de un dibujante y caricaturista ruso en Polonia, conocido por sus críticas a las autoridades rusas. El medio ruso Meduza subraya que el artista era autor de varias caricaturas sobre los mandatarios de Rusia y Bielorrusia, pero también criticaba a miembros de la oposición rusa y a las autoridades ucranianas, por lo que fue incluido en la lista de 'enemigos de Ucrania' Mirotvorets.
Rusia arranca la campaña electoral con el partido del Kremlin en su peor momento
El presidente ruso, Vladímir Putin, dio este martes el pistoletazo de salida a la campaña electoral al convocar los comicios legislativos para el 20 de septiembre, justo cuando el partido del Kremlin marca mínimos históricos en las encuestas de opinión.
Turquía, dispuesta a acoger más negociaciones sobre Ucrania si las partes las reanudan
Turquía se mostró este martes dispuesta a acoger más rondas de negociaciones sobre la paz en Ucrania si las partes del conflicto deciden reanudarlas, declaró el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, al término de unas negociaciones en Moscú con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov. El jefe de la diplomacia turca aseguró que Ankara desea que el conflicto ruso-ucraniano termine "lo antes posible y de forma pacífica".
Zelenski afirma que Trump apoyó la concesión de licencias a Ucrania para fabricar sus propios misiles Patriot
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este martes que su par estadounidense, Donald Trump, se ha mostrado a favor de conceder la licencia para que puedan fabricar sus propios misiles Patriot en territorio ucraniano, en un momento en el que la producción actual no alcanza para cubrir las necesidades. Ambos líderes se han reunido este martes en los márgenes de la cumbre del G7 que se celebra estos días en la localidad francesa de Évian.
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