Guerra en Oriente Medio, en directo | Trump ve factible alcanzar un pacto definitivo con Irán en el plazo marcado de 60 días

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Petroleros iraníes cruzan zona de bloqueo estadounidense, según web de seguimiento Varios petroleros iraníes traspasaron la zona en la que Estados Unidos mantenía desde hace dos meses un bloqueo a los puertos de la república islámica, informó la página web de seguimiento TankerTrackers este miércoles, dos días antes de la firma de un acuerdo entre las partes. "Al menos dos supercisternas de la National Iranian Tanker Company (NITC), denominados DIONA (9569695) y HERO2 (9362073), han salido del perímetro del bloqueo de la Marina estadounidense con un total combinado de 3,8 millones de barriles de petróleo iraní", indicó en la red social X el sitio, que monitorea embarques de crudo. Más tarde informó del paso de un tercer petrolero iraní.

Trump recurre a ley de guerra para reponer arsenales agotados por guerra en Irán El presidente Donald Trump invocó la Ley de Producción de Defensa en un esfuerzo por reforzar la entrega de armamento cuyos inventarios, según los críticos, se han visto tensionados por la guerra con Irán y otros conflictos. El mandatario citó "restricciones sistémicas en la base industrial de municiones" en su orden al secretario de Defensa, Pete Hegseth, para que establezca "acuerdos voluntarios y planes de acción" destinados a abordar la debilitada capacidad de defensa de Estados Unidos, según un memorando fechado el 11 de junio y publicado en el Registro Federal.

León XIV saluda el memorándum entre EEUU e Irán y espera que sea una solución para la paz El papa León XIV saludó este martes el memorándum entre EEUU e Israel para alcanzar un acuerdo de paz y expresó su deseo de que sea una solución para terminar la guerra y se pueda avanzar "por el bien de todos". "Gracias a Dios, al menos existe este memorándum que, según dicen, firmarán oficialmente el viernes. Todavía habrá varios puntos por acordar, pero siempre es mejor hacerlo mediante el diálogo y la negociación, no volver a la guerra. Así que espero que sea realmente una solución, que la guerra haya terminado de verdad y que podamos avanzar por el bien de todos", dijo el pontífice a preguntas de los medios en Castelgandolfo.

El petróleo de Texas baja un 5,8 %, hasta 76 dólares, por acuerdo de paz entre EEUU e Irán El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este martes un 5,8 %, hasta 76,05 dólares el barril, a la espera de la firma oficial del acuerdo entre Estados Unidos e Irán en Suiza, prevista para este viernes. Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaron 4,7 dólares respecto al cierre anterior.

Ejército iraní amenaza con una "dura respuesta" a los ataques israelíes en Líbano El ejército iraní amenazó este martes con responder a Israel después de que bombardeara el sur de Líbano dejando cuatro personas muertas, pese al acuerdo entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra en Oriente Medio, que incluye a Líbano. "Si el ejército infanticida del régimen sionista no pone fin a sus actos de agresión en el sur de Líbano, debería esperar una dura respuesta de las poderosas fuerzas armadas de la República Islámica de Irán", dijo el mando central del ejército iraní, Jatam al Anbiya.

Trump afirma que Siria combatiría mejor a Hizbulá que Israel El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su frustración por la campaña militar de Israel en Líbano, llegando incluso a sugerir que Siria haría un mejor trabajo combatiendo allí a Hizbulá. Durante una reunión con el líder de Qatar en el marco de la cumbre del G7, Trump afirmó que la campaña israelí contra el grupo militante respaldado por Irán estuvo a punto de descarrilar las negociaciones de paz con Teherán. "Sugerí a Israel que dejara que Siria se encargara de Hizbulá", declaró Trump. "No estoy contento con la forma en que Israel ha gestionado la situación en Líbano y con Hizbulá. Deberían haber sido capaces de terminar el trabajo más rápido. Esto se prolonga indefinidamente y, cuando eso ocurre, proyecta una imagen negativa sobre el gran acuerdo, y ese acuerdo es el que tenemos con Irán".

El G7 quiere una fuerza multinacional para que el Ejército libanés controle su territorio Los líderes del G7 coinciden en que Israel debe poner fin a su ofensiva en Líbano y retirarse de la parte que ocupa, y en que será necesaria una nueva fuerza multinacional que respalde al Ejército libanés para recuperar el control de todo el territorio, en detrimento de Hizbulá. Fuentes diplomáticas presentes en la cumbre del G7 que se celebra en la localidad francesa de Évian insistieron en que el "objetivo común" de los líderes de Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá es que el Ejército libanés "haga su trabajo".

Merz a Trump sobre Irán: La fortaleza militar puede hacer posibles soluciones diplomáticas El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este martes tras la primera jornada de la cumbre del G7 en Évian (Francia) que ha usado el caso de Irán como ejemplo ante el presidente estadounidense, Donald Trump, para convencerle de que también en Ucrania la fortaleza militar puede contribuir a alcanzar la paz. "Le dije a Trump: ya ves que una clara fortaleza militar tiene la capacidad de acercar soluciones diplomáticas. Y si lo mismo vale para Ucrania, podemos acercarnos más a la paz incluso en dos puntos críticos del globo", dijo en declaraciones a los medios alemanes desde la localidad francesa, donde se reúne el club de países industrializados.

Pakistán y China destacan su plan de 5 puntos tras el acuerdo de paz entre Irán y EEUU Los ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, y de China, Wang Yi, mantuvieron este martes una conversación telefónica en la que celebraron el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, un hito diplomático que aprovecharon para reivindicar el éxito de su plan conjunto de cinco puntos para la paz y la estabilidad en Oriente Medio. Durante la llamada, Dar "reconoció las importantes contribuciones de China para la restauración de la paz y la estabilidad regionales, especialmente la Iniciativa de Cinco Puntos entre Pakistán y China", según un comunicado publicado en su cuenta de X.