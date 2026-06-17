Furor en Corea del Sur por plataformas de compras falsas para calmar la ansiedad

Corea del Sur ha creado un remedio para la insostenibilidad económica de la "terapia de compras". Recientemente, se han viralizado en redes sociales dos aplicaciones coreanas, llamadas "plataformas dopamina", que simulan aplicaciones de compras reales, llegando a permitir mirar productos que no existen con reseñas inventadas, añadirlos al carrito, hacer un pedido falso y ver cómo un repartidor inexistente va en camino hacia tu ubicación. Mientras que una es exclusiva de comida, la otra incluye todo tipo de productos, de los cuales ninguno es real. El nombre "plataformas dopamina" (dopamine sites en inglés) hace referencia a la dopamina que genera el acto de comprar, aunque en este caso, sin las consecuencias financieras que conlleva.

Según el medio The Korea Times, la aplicación de comida fue creada por un joven oficinista para controlar los pedidos de comida impulsivos que hacía por las noches. De esta forma podía saciar la necesidad de hacer un pedido y ahorrar dinero. Recientemente se ha creado una versión en inglés, para poder ser utilizada fuera del país asiático.

Simulación de fumar

La simulación de actos impulsivos no se limita a las compras, ya que también existe una app que recrea una pausa para fumar. Esta permite dar al botón de iniciar, como si se estuviera encendiendo un cigarro, y muestra cuántas personas más hay conectadas en tiempo real. Además, los usuarios pueden dejar comentarios, como si se tratase de una sala de descanso virtual, y sentirse acompañados sin hacer un consumo de tabaco real.

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¿Ayuda o refuerzo?

Las opiniones sobre estas plataformas son diversas, ya que, mientras se considera positiva la evitación de actos impulsivos, para algunas personas estas reflejan una desconexión con la realidad y la necesidad constante de, sobre todo, los más jóvenes, de recibir estímulos y calmar la ansiedad. Por lo tanto, a pesar de tener efectos positivos como evitar problemas económicos por compras realizadas únicamente por impulso y los problemas de salud generados por el consumo de tabaco, podría tener también efectos adversos. Un usuario comenta que, al ver que no llega ningún pedido, continuaría navegando y entraría en "un círculo vicioso". Dicho en otras palabras, realizar compras falsas no trataría el problema de raíz, que es el impulso de hacerlo, y además podría acentuarlo.