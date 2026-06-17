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III Foro Mediterráneo

"EEUU busca debilitar a la UE para que los europeos sean más influenciables": la intervención íntegra de Applebaum en el Foro Mediterráneo

Anne Applebaum: "Trump ha alineado la política exterior de EEUU con las autocracias del mundo"

En directo: sigue el III Foro Económico y Social del Mediterráneo

Anne Applebaum: "Trump ha alineado la política exterior de EEUU con las autocracias del mundo"

Anne Applebaum: "Trump ha alineado la política exterior de EEUU con las autocracias del mundo"

Vídeo: PI STUDIO / Foto: Maite Cruz

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Prensa Ibérica

Barcelona
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"EEUU busca debilitar a la UE para que los europeos sean más influenciables". La historiadora y periodista Anne Applebaum ha advertido sobre los Estados Unidos de Trump en el III Foro del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica. Además, ha recordado que Trump ha presionado más a socios europeos que a Rusia, pese a que Moscú ayuda a Irán frente a los propios ataques de EEUU y su principal socio, Israel.

Applebaum describió el nuevo mapa global como "la hora del depredador", que sustituye al sistema nacido tras 1945, basado en cooperación, fronteras estables y comercio recíproco. Avanzan Estados que ven la política internacional como "un juego de suma cero" y redes que llamó "Autocracia Inc.": regímenes unidos no por ideología, sino por negocios, propaganda y dinero opaco.

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Prensa Ibérica ofrece, por su especial interés, el vídeo con la intervención íntegra de Applebaum en el Foro Mediterráneo.

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