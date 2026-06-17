Acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos: texto íntegro de los 14 puntos

Irán y Estados Unidos firmarán este viernes en Suiza un memorándum de entendimiento que tiene que servir para empezar a negociar un acuerdo de paz definitivo que ponga fin al conflicto en Oriente Medio. Este documento todavía no se ha publicado de manera oficial, pero medios como Bloomberg y Al-Arabiya han accedido al borrador del texto, que consta de 14 puntos. A continuación, reproducimos el contenido íntegro del preacuerdo.

Punto 1

La República Islámica de Irán y Estados Unidos, junto con sus aliados en la guerra actual, declaran, tras la firma de este Memorándum de Entendimiento, el fin inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y se comprometen a que, a partir de ahora, no emprenderán ninguna acción hostil entre sí, y se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza entre sí. El acuerdo definitivo confirmará las disposiciones del presente artículo y de los demás artículos.

Punto 2

La República Islámica de Irán y los Estados Unidos se comprometen a respetar la soberanía y la integridad territorial de la otra parte, y a abstenerse de interferir en los asuntos internos de la otra parte.

Punto 3

La República Islámica de Irán y los Estados Unidos se comprometen a negociar y alcanzar un acuerdo definitivo en un plazo máximo de 60 días, prorrogable por mutuo consentimiento.

Punto 4

Inmediatamente después de la firma del presente Memorándum de Entendimiento, Estados Unidos levantará el bloqueo naval y evitarán cualquier interferencia u obstrucción contra la República Islámica de Irán, y restablecerá el tráfico en un plazo máximo de 30 días a su plena capacidad; el tráfico de buques será proporcional al volumen de tráfico de la República Islámica de Irán anterior a la guerra. Estados Unidos se compromete, asimismo, a retirar sus fuerzas de las zonas circundantes en un plazo de 30 días tras la firma del acuerdo definitivo.

Punto 5

Tras la firma del presente Memorándum de Entendimiento, la República Islámica de Irán adoptará de inmediato las medidas necesarias para garantizar que el tráfico de buques mercantes desde el Golfo Pérsico hasta el mar de Omán, y viceversa, se reanude en un plazo de 30 días hasta que Irán elimine los obstáculos técnicos y neutralice las minas.

Punto 6

Estados Unidos se compromete, junto con sus socios regionales, a elaborar un plan integral acordado por ambas partes para la rehabilitación y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán, garantizando al mismo tiempo una financiación de al menos 300.000 millones de dólares. El mecanismo de aplicación de este plan, como parte del acuerdo definitivo, se formulará en un plazo de 60 días.

Punto 7

Estados Unidos se compromete a poner fin, según un calendario que se acordará como parte del acuerdo definitivo, a todo tipo de sanciones a las que se enfrenta actualmente la República Islámica de Irán, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), así como todas las sanciones unilaterales de Estados Unidos, tanto primarias como secundarias.

Punto 8

La República Islámica de Irán reitera que nunca fabricará armas nucleares. La República Islámica de Irán y Estados Unidos han acordado que el destino del material enriquecido y el de todas las demás cuestiones relacionadas con el ámbito nuclear acordadas mutuamente, incluidas las necesidades nucleares de Irán, se abordarán adecuadamente en un acuerdo definitivo; dicho acuerdo confirmará las disposiciones del presente artículo.

Punto 9

La República Islámica de Irán y Estados Unidos coinciden en que, a la espera de un acuerdo definitivo, mantendrán el statu quo: Irán mantendrá el statu quo en su programa nuclear y Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones a Irán ni reforzará sus fuerzas en la región.

Punto 10

Estados Unidos se compromete a que, inmediatamente después de la firma del presente Memorándum de Entendimiento y hasta la fecha del levantamiento de las sanciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos conceda exenciones para las exportaciones de petróleo iraní, productos petroquímicos y sus derivados, así como para todos los servicios relacionados, incluidos los bancarios, los de seguros, los de transporte y similares.

Punto 11

Estados Unidos se compromete a que, a la luz de los avances en las negociaciones encaminadas a un acuerdo definitivo, los fondos y activos congelados o restringidos de la República Islámica de Irán sean liberados y puestos a plena disposición. Dichos fondos, ya se mantengan en la cuenta principal o se transfieran, se utilizarán para cualquier pago a beneficiarios finales que determine el Banco Central de la República Islámica de Irán y estarán plenamente disponibles para su uso. Estados Unidos se compromete a expedir todos los permisos y licencias necesarios sobre esta base.

Punto 12

La República Islámica de Irán y los Estados Unidos acuerdan que se establecerá un mecanismo de aplicación para supervisar la correcta aplicación del Acuerdo Definitivo y el cumplimiento de los compromisos futuros derivados del mismo.

Punto 13

Tras la firma de este Memorando de Entendimiento, y una vez recibidas las garantías relativas al inicio de la aplicación de los artículos 4, 5, 10 y 11 de este Memorando de Entendimiento, y a la continuación de la aplicación de estas medidas, la República Islámica de Irán y los Estados Unidos entablarán negociaciones para un Acuerdo Final únicamente con respecto a los artículos restantes.

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Punto 14

El acuerdo definitivo se aprobará mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.