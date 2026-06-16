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Guerra en Oriente Medio

Así es el resort de lujo en Suiza que acogerá la firma del acuerdo entre EEUU e Irán

DIRECTO | Guerra en Oriente Medio, en directo: Última hora

Archivo - Lucerna, ciudad en Suiza conocida por su arquitectura medieval

Archivo - Lucerna, ciudad en Suiza conocida por su arquitectura medieval / Europa Press/Contacto/Leigh Taylor - Archivo

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Europa Press

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El Ministerio de Exteriores de Suiza ha confirmado que el memorando de entendimiento para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán se firmará en el resort de lujo Burgenstock, a los pies del lago Lucerna, ubicado en el cantón de Nidwalden.

La cartera de Exteriores suiza ha confirmado en declaraciones a Europa Press a través de una portavoz que la sede ha sido propuesta por los principales mediadores de las conversaciones de paz, Pakistán y Qatar, mientras que ha contado también con el visto bueno de las propias partes firmantes: Estados Unidos e Irán.

El lujoso hotel en Burgenstock, Suiza, donde se celebrará la firma del acuerdo de paz entre EEUU e Irán.

El lujoso hotel en Burgenstock, Suiza, donde se celebrará la firma del acuerdo de paz entre EEUU e Irán. / Bürgenstock Hotel & Alpine Spa

Esta elección se ha producido por motivos de seguridad tras las violentas protestas registradas durante el fin de semana en la ciudad de Ginebra contra la cumbre del G7 celebrada en la localidad francesa de Évian, que se han saldado con más de 500 detenidos.

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El resort de lujo se encuentra en una cresta montañosa a 500 metros sobre el lago de Lucerna y cuenta con 31 salas de reuniones y un gran salón de baile de 850 metros. El complejo de lujo, de propiedad qatarí, ya acogió los días 15 y 16 de junio de 2024 una cumbre sobre la paz en Ucrania en la que participaron hasta 57 jefes de Estado y 92 delegaciones.

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