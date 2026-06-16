Prisión provisional para tres de los detenidos por la muerte de la joven lanzada sin cuerda de puenting en Brasil

El juez brasileño Henrique Stahlberg Natal ha decretado prisión provisional para tres instructores acusados de homicidio con dolo eventual por la muerte de una joven de 21 años durante un salto de 'rope jump' sin cuerdas de seguridad, en un puente de la ciudad de Limeira, en el interior del estado de Sao Paulo.

La decisión del magistardo contra Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra, detenidos el sábado por la muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, fue decretada ante indicios de que los acusados intentaron abandonar el lugar del accidente y podrían interferir en las investigaciones. De hecho, varios testigos señalan que se cambiaron de ropa tras el accidente mortal.

Accidente trágico

Una joven de 21 años murió este sábado en Brasil después de haber sido lanzada desde un puente para un salto al vacío, pero sin cuerda de seguridad, informó el domingo la policía.

En videos difundidos en redes sociales, se ve a dos hombres que sostienen a la joven por encima de sus cabezas antes de arrojarla desde el puente Squelette, en el estado de São Paulo, mientras varios testigos gritan: "¡Chicos, la cuerda!".

Homicidio con dolo eventual

"El equipo de seguridad no estaba bien sujeto en el momento del salto. La víctima no sobrevivió a la caída", explicó la policía en un comunicado enviado a la AFP. Y en los videos puede observarse que no ataron a la víctima antes de lanzarla.

Tres hombres fueron detenidos por "homicidio con dolo eventual", es decir, por posible falta consciente. Las autoridades precisaron que abrieron una investigación. Según los medios locales, la víctima, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, cayó desde unos 40 metros de altura.

Poco antes de su muerte, publicó en Instagram una imagen con la leyenda: "Quién es el loco que me dejó venir a saltar de un puente???". Videos más antiguos de saltos desde ese mismo puente, organizados por la empresa Entre Cordas, muestran a los participantes asegurados con una cuerda gruesa alrededor de la cintura, antes de ser lanzados al vacío.

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No se trata de la modalidad de puenting clásico, sino de "rope jumping", una variante que utiliza una cuerda más rígida. Los saltadores no rebotan después de alcanzar su punto más bajo, sino que se balancean de adelante hacia atrás como un metrónomo.