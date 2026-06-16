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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Al menos 11 muertos y una catedral en llamas tras un ataque ruso en Ucrania
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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Zelenski plantea una posible reunión con Putin en EEUU durante una llamada con Trump
El presidente ucraniano Volodímir Zelenski ofreció reunirse con su homólogo ruso Vladímir Putin en Estados Unidos, durante una llamada telefónica con el presidente Donald Trump. "Ayer (domingo), hablamos con el presidente Trump de que podría organizarse una reunión de este tipo en Estados Unidos, en un formato en el que a Putin le resultaría mucho más difícil negarse", dijo Zelenski este lunes en un mensaje en vídeo publicado en X.
Ucrania y Moldavia inician formalmente las negociaciones de adhesión a la UE
La Unión Europea ha dado luz verde formalmente este lunes a la apertura de las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia tras la firma del acuerdo que certifica la apertura del primero de los seis grupos de capítulos, un proceso en el que tanto Kiev como Chisinau esperan avanzar lo suficiente como para abrir los otros cinco grupos restantes antes de que termine julio. Durante la segunda reunión de la Conferencia de Adhesión con Ucrania y Moldavia, celebradas este lunes Luxemburgo, ambos países ha abierto el primer grupo de capítulos, conocidos como 'fundamentales', y que versan sobre el Estado de derecho y derechos fundamentales, así como sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas, la reforma de la administración pública y los criterios económicos.
Polonia suspendde entrega de cazas a Ucrania hasta que Kiev comparta tecnología de drones
El viceministro de Defensa de Polonia, Cezary Tomczyk, confirmó este lunes que su país ha suspendido el envío de cazas de combate a Ucrania porque ese país no ha cumplido con el acuerdo pactado sobre el uso y transferencia de tecnología de drones. En declaraciones a la emisora Radio ZET, Tomczyk subrayó que "la transferencia de los aviones solo se reactivará una vez que se resuelvan estos compromisos pendientes" entre ambas naciones. Según explicó el viceministro, Kiev contrajo un compromiso con Varsovia para poder recibir aviones de combate MiG-29 a cambio de permitirles acceder a los conocimientos técnicos y las capacidades prácticas adquiridas en el campo de batalla durante la guerra con Rusia, algo que, según Tomczyk, Ucrania no ha cumplido.
Trump dice que Putin y Zelenski están "abiertos" a que haga "algo" para la paz en Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que "tal vez" sea posible "hacer algo" para avanzar hacia una solución de la guerra en Ucrania, y aseguró que tanto sus homólogos ruso como ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, están "abiertos a ello". En un breve diálogo ante los medios antes de iniciar su encuentro bilateral como prolegómeno a la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian, desveló que mantuvo el domingo conversaciones con Putin y Zelenski. "Hemos tenido una muy buena conversación ayer con el presidente Zelenski y el presidente Putin, y creo que quizá podamos hacer algo. Realmente lo creo. Ambos están abiertos a ello", aseguró Trump.
Kiev celebra inicio de negociaciones de adhesión y espera abrir todos los bloques en julio
La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, celebró este lunes tras hablar con la comisaria europea para la Ampliación, Marta Kos, la decisión de los Veintisiete de abrir el proceso de evaluación sobre el primero de los grupos de capítulos que la UE exige a los candidatos para admitirlos como miembros. En un mensaje publicado en X, Sviridenko calificó el día de hoy de "histórico" para su país, y dijo que Ucrania aspira a que los cinco grupos de capítulos que aún no se han abierto empiecen a evaluarse también "a mediados de julio".
La UE aumenta la presión sobre Rusia y estudia medidas comerciales contra Israel
La Unión Europea (UE) aprobó este lunes nuevas sanciones en respuesta a la agresión de Rusia contra Ucrania que afectan a 34 personas y 47 entidades, incluidos propagandistas y fabricantes de drones, y abordó la posibilidad de imponer un veto a los productos israelíes procedentes de asentamientos ilegales. Los ministros de Exteriores comunitarios, reunidos en Luxemburgo, continuaron debatiendo cómo mantener la presión sobre Rusia y el Consejo dio luz verde a sanciones para seguir minando su capacidad tecnológica y económica para la guerra, dirigidas en concreto contra su complejo militar e industrial pero también contra la propaganda y responsables de violaciones de los derechos humanos.
Francia recibirá un préstamo europeo de 15.000 millones para su industria de la defensa
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este lunes la firma de un préstamo de algo más de 15.000 millones de euros para Francia que servirá para el reforzamiento de su industria de defensa, y al mismo tiempo para ayudar a Ucrania en su esfuerzo militar frente a la invasión rusa. Este préstamo, que forma parte del programa SAFE (Acción de Seguridad para Europa, en sus siglas en inglés), se formalizará el miércoles, precisó Von der Leyen durante una comparecencia ante la prensa junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, poco antes del inicio de la cumbre del G7 en Évian, en Francia. El material obtenido servirá en parte para sostener el esfuerzo de guerra de Ucrania frente a Rusia. Ya se han comprometido más de 78.000 millones de euros del último paquete de ayuda europeo a Kiev, que es de 90.000 millones, con los que se cubrirán nueve áreas de actuación, entre las que están la lucha antidrones, los misiles y las municiones.
Merz considera que "por primera vez" se abre una posibilidad para la diplomacia en Ucrania
El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este lunes antes de partir de Berlín para asistir a la cumbre del G-7 en la ciudad francesa de Évian que la evolución que ha habido en la guerra rusa en Ucrania hace que por primera vez se abra una ventana de oportunidad para que haya negociaciones diplomáticas. "Ucrania está ahora en una posición de fuerza. Rusia no puede ganar militarmente esta guerra. Además su economía está golpeada. Por primera vez, lo digo con la debida reserva y prudencia, por primera vez veo abrirse una ventana de oportunidad para la democracia", aseguró el canciller en declaraciones en el aeropuerto berlinés. Merz recordó que el pasado día 7 él, el primer ministro británico, Keir Stamer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, (el denominado Grupo E3) hablaron de ello extensamente con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
Al menos 11 muertos y una catedral en llamas tras nuevo ataque ruso en Ucrania
Al menos 11 personas murieron en Ucrania en un nuevo ataque masivo ruso, especialmente intenso sobre Kiev, donde la emblemática catedral ortodoxa de la Dormición terminó en llamas. Otras tres personas murieron en la ciudad rusa de Tula, a unos 200 km al sur de Moscú, en un ataque ucraniano con drones, según el gobernador regional. En Kiev, los bombardeos rusos alcanzaron en esta ocasión numerosos barrios de la ciudad y causaron al menos cinco muertos y 34 heridos, según las autoridades locales. Otras cinco personas -cuatro rescatistas y un funcionario municipal- murieron en la gran ciudad de Járkov, en el noreste, según el ministro del Interior, Igor Klimenko. Otra persona más falleció en Jersón, en el sur. Los vecinos de la capital corrieron a los refugios, al tiempo que una luz cegadora iluminaba el cielo, enrojecido por los incendios, constataron periodistas de la AFP. Uno de los incendios afectó la cubierta de la catedral ortodoxa de la Dormición, ubicada en el complejo del Monasterio de las Cuevas de Kiev, inscrito en el Patrimonio Mundial de la Unesco, indicó el alcalde de la capital, Vitali Klitschko.
La UE sanciona a empresas militares rusas, miembros de la flota fantasma y responsables de la muerte de Navalni
La Unión Europea ha acordado este lunes ampliar sus sanciones contra Rusia con la inclusión de 34 personas físicas y 47 entidades en su lista de medidas restrictivas, en un nuevo paquete dirigido contra empresas vinculadas al complejo militar ruso, la flota fantasma utilizada para sortear las sanciones occidentales y responsables de la persecución, envenenamiento y muerte del opositor ruso Alexei Navalni.
En concreto, las nuevas sanciones afectan a 7 personas y 21 entidades que apoyan el complejo militar-industrial ruso y a sus facilitadores en terceros países, entre ellos fabricantes y proveedores de drones y otro equipamiento militar destinado a las Fuerzas Armadas de Rusia destinado a la invasión de Ucrania.
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