Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Al menos 11 muertos y una catedral en llamas tras un ataque ruso en Ucrania

Francia recibirá un préstamo europeo de 15.000 millones para su industria de la defensa

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este lunes la firma de un préstamo de algo más de 15.000 millones de euros para Francia que servirá para el reforzamiento de su industria de defensa, y al mismo tiempo para ayudar a Ucrania en su esfuerzo militar frente a la invasión rusa. Este préstamo, que forma parte del programa SAFE (Acción de Seguridad para Europa, en sus siglas en inglés), se formalizará el miércoles, precisó Von der Leyen durante una comparecencia ante la prensa junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, poco antes del inicio de la cumbre del G7 en Évian, en Francia. El material obtenido servirá en parte para sostener el esfuerzo de guerra de Ucrania frente a Rusia. Ya se han comprometido más de 78.000 millones de euros del último paquete de ayuda europeo a Kiev, que es de 90.000 millones, con los que se cubrirán nueve áreas de actuación, entre las que están la lucha antidrones, los misiles y las municiones.