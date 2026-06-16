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Guerra en Oriente Medio, en directo: La retirada de Israel del Líbano no es una condición del acuerdo con Irán, dice EEUU

Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes

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Vecinos desplazados regresan entre los escombros de un edificio destruido. Israel anunció que sus tropas permanecerán indefinidamente en Líbano, Siria y Gaza, pese al acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra regional. EFE/Mahmoud Zayyat/AFP

Vecinos desplazados regresan entre los escombros de un edificio destruido. Israel anunció que sus tropas permanecerán indefinidamente en Líbano, Siria y Gaza, pese al acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra regional. EFE/Mahmoud Zayyat/AFP / MAHMOUD ZAYYAT / AFP

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Eduardo López Alonso

Montse Martínez

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El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

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