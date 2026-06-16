Guerra en Oriente Medio, en directo: La retirada de Israel del Líbano no es una condición del acuerdo con Irán, dice EEUU

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

La comunidad iraní en Los Ángeles protesta contra su selección en el Mundial Cientos de opositores contra Teherán protestaron este lunes en Los Ángeles coincidiendo con el partido de Irán frente a Nueva Zelanda, que supuso el estreno del Team Melli en el Mundial y que acabó con empate a dos goles. "¡Nunca más ayatolás!", "¡Libertad para Irán!", gritaron los manifestantes mientras exhibían la antigua bandera de Irán, la del león con la espada que existía antes de la revolución islámica que en 1979 puso en el poder al actual régimen. También lanzaron consignas contra el Tean Melli, al que ven como un instrumento de propaganda de su gobierno.

El brent baja cerca de 5 %, hasta los 83 dólares, tras el acuerdo de paz entre EEUU e Irán El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto bajó este lunes algo menos de un 5 %, hasta situarse alrededor de 83 dólares, tras anunciarse un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que, presumiblemente, pondrá fin a la guerra y permitirá la reapertura del estrecho de Ormuz. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió exactamente un 4,76 % -o 4,16 dólares- en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 87,33 dólares. El brent inició la semana con una fuerte bajada, situándose en su nivel más bajo en tres meses, alentada por la esperada confirmación de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto armado en Oriente Medio tras cerca de cuatro meses de hostilidades cruzadas.

Netanyahu confirma que se presentará a las elecciones: "Tengo la intención de ganar" El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este lunes que se presentará a las próximas elecciones generales de otoño y que tiene "la intención de ganar". "Me voy a presentar y tengo la intención de ganar", dijo a preguntas de los periodistas de medios israelíes en su primera rueda de prensa tras el anuncio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. El pasado 10 de junio, en un breve comunicado, su partido Likud ya había anunciado que Netanyahu concurriría en próximas elecciones y que "con la ayuda de Dios" ganaría, a modo de respuesta a las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, que en entrevista con la cadena ABC puso en duda de quisiera continuar.

Netanyahu dice que el ejército israelí permanecerá en Líbano, Siria y Gaza "el tiempo que sea necesario" El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró el lunes que las fuerzas de Israel permanecerán en Gaza, Líbano y Siria "todo el tiempo que sea necesario", pocas horas después de que se anunciara un acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio. "Establecimos profundas zonas de seguridad alrededor del Estado de Israel. Lo hicimos en Gaza, en Líbano y en Siria", dijo Netanyahu en una rueda de prensa televisada. "Y quiero dejarlo claro: permaneceremos en estas zonas de seguridad todo el tiempo que sea necesario para proteger nuestro país".

Netanyahu reitera que Irán no tendrá armas nucleares "con o sin acuerdo" con EEUU El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes que Irán nunca tendrá armas nucleares firme o no un acuerdo de entendimiento con Estados Unidos, lo cual está previsto que ocurra este viernes en Ginebra. "Lo he defendido hasta el día de hoy y lo seguiré defendiendo en el futuro. Con o sin acuerdo, Irán no tendrá armas nucleares. Ni hoy ni mañana. Mientras yo sea primer ministro de Israel, eso no sucederá", dijo Netanyahu en una convocatoria ante la prensa israelí en la que quiso enumerar los "logros" conseguidos tras esta guerra.

Trump e Irán copan todo el protagonismo del arranque de la cumbre del G-7 Los líderes del G7 iniciaron este lunes una cumbre marcada completamente por el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán apenas unas horas antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, emprendiese ruta a Évian, donde al llegar confió en que el estrecho de Ormuz quede completamente abierto el viernes próximo. Así lo afirmó ante la prensa en la reunión bilateral que mantuvo con el mandatario francés, Emmanuel Macron, poco antes del inicio oficial de la cumbre del G7 en Évian (Francia), que concluirá el miércoles y donde la apertura de Ormuz es una de las cuestiones más candentes, incluido que esté ausente de peajes. El presidente estadounidense, además de felicitarse por activa y por pasiva de un acuerdo con Irán que, según su relato, está ya permitiendo "que el petróleo fluya", que el precio del barril experimente "el mayor descenso" y que "la bolsa se esté disparando como un cohete", mostró un cierto desdén hacia la reiteración de Macron de la propuesta para garantizar la libre circulación por el estrecho de Ormuz.

Netanyahu reconoce que a veces discrepa con Trump: "Pasa en las mejores familias" El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este lunes que conoce al presidente estadounidense, Donald Trump, desde hace muchos años y que, si bien a menudo coinciden, "otras veces no", algo que pasa "en las mejores familias". "La relación entre socios que se conocen bien implica estar de acuerdo en muchas cosas y a veces discrepar; eso pasa incluso en las mejores familias", dijo en su primera rueda de prensa tras el anuncio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. "En Estados Unidos dicen que el presidente Trump hace todo lo que le pido, y en Israel dicen lo contrario: que yo hago todo lo que él me pide", dijo Netanyahu para añadir que "eso no es cierto" y poner en valor que el presidente estadounidense involucró a su ejército para luchar juntos contra su "enemigo común".

Israel ha lanzado más de 130 proyectiles a Líbano tras el acuerdo EEUU-Irán, según la ONU La misión de la ONU en el Líbano ha registrado más de 130 lanzamientos de proyectiles desde Israel hacia el sur del país, y ninguno del grupo chíi Hizbulá, desde que se anunció el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, denunció este lunes el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric. Según Dujarric, la Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano (UNIFIL) ha observado "una disminución de la violencia y de los intercambios de disparos" entre la medianoche y las 16:00 horas de hoy, hora local, es decir, entre las 21:00 GMT del domingo y las 13:00 GMT del lunes. En ese intervalo de tiempo, la misión aún detectó "133 proyectiles y dos ataques aéreos atribuidos a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)", pero, sin embargo, "no se notificaron proyectiles de Hizbulá ni de actores no estatales durante ese tiempo". Durante ese periodo, Estados Unidos e Irán anunciaron un acuerdo de paz para frenar la guerra, tras más de 100 días de conflicto, y reabrir el estrecho de Ormuz. Aunque todavía no se conoce todo el contenido del memorando, Teherán planteó hace unas semanas el cese de la ofensiva israelí en el sur del Líbano como una de las condiciones para firmarlo. Sin embargo, EEUU negó este lunes que esta sea una condición incluida en el acuerdo.

Israel afirma haber matado a dos comandantes de Hamás en Gaza El ejército israelí ha declarado que sus ataques anteriores en Gaza causaron la muerte de dos comandantes de Hamás. Las víctimas fueron identificadas como Saleh Ramadan Muhammad Khalifa, asesinado en el centro de Gaza, y Muhammad Musa Diab al-Bil, asesinado en el norte de Gaza. Los militares afirmaron haber utilizado "armamento de precisión y observaciones aéreas" para reducir los daños. Yn ataque con drones israelíes en el norte de la ciudad de Gaza causó la muerte de dos personas, una de ellas un niño.