Centenares de jóvenes protestan por segundo día contra el Gobierno de Indonesia

Centenares de jóvenes de Indonesia han salido este lunes a las calles de varias ciudades del país, entre ellas Yakarta, que ya vivió una protesta el viernes, para expresar su rechazo a la gestión económica y social del presidente, el exgeneral Prabowo Subianto. En Yakarta, la Policía metropolitana desplegó más de 3.500 agentes para hacer frente a los alrededor de 400 jóvenes, según estimaciones locales, que se manifestaban hoy en la capital, convocados por organizaciones estudiantiles. Yerno del fallecido exdictador Suharto y acusado en el pasado de violaciones de derechos humanos, Prabowo, de 74 años, ganó las elecciones de 2024 y desde entonces está siendo cuestionado por oenegés, que le acusan de un retroceso general en las libertades de la tercera mayor democracia del mundo.

Las ciudades de Malang, Medan, Palembang, Bandung y Lampung (región occidental y central del vasto archipiélago) han vivido jornadas similares con cientos de personas exigiendo una mejora de la situación económica y la suspensión del controvertido programa de comidas escolares, a la vez que denunciaron el elevado costo de los alimentos y la presencia cada vez mayor de las fuerzas armadas en las instituciones. "Cuando el país está más ocupado reteniendo a su gente que escuchándolos, cuando los gobernantes tienen más miedo de su gente que de la crisis que ellos mismos han creado, ahí es donde comienza la verdadera lucha", ha publicado en Instagram el Consejo Ejecutivo Estudiantil de la Universidad de Indonesia (BEMUI), convocante de las marchas.

Segundo día de protestas

Las protestas de este lunes siguen a la del pasado viernes, cuando un millar de indonesios se congregaron en la capital para reclamar medidas similares que pongan fin al deterioro que atraviesa la economía del país, la mayor del Sudeste Asiático, en un momento en el que el líder del país es criticado por su deriva autoritaria. La respuesta de las fuerzas armadas durante la marcha del 12 de junio generó preocupación entre los estudiantes, según el medio local The Jakarta Post, que informó sobre intentos de intimidación, represión y obstaculización de la protesta mediante el despliegue de barricadas policiales y militares. Por su parte, la Policía Metropolitana declaró que la manifestación carecía de una convocatoria oficial: "El jueves recibimos una primera notificación en forma de carta enviada en PDF por un estudiante de la UI (Universidad de Indonesia). Sin embargo, cuando intentamos contactar con ellos el viernes por la mañana, no obtuvimos respuesta".

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Esta protesta es una respuesta al momento que vive el país, con su moneda, la rupia indonesia, en mínimos históricos, y a un creciente malestar social por algunas medidas de Prabowo, al que acusan de limitar el espacio cívico y de erosionar las libertades democráticas logradas tras la caída del dictador Suharto en 1998. Estas marchas se producen menos de un año después de los disturbios que sacudieron Indonesia en agosto de 2025, cuando 10 personas murieron y unas 4.000 fueron detenidas durante las protestas contra la subida salarial de los diputados, anunciada después de que miles de trabajadores perdieran su empleo en el marco de un programa gubernamental de recortes.