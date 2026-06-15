Al menos cuatro muertos por un incendio en una casa contenedor en Grecia

Un incendio registrado este lunes en el noroeste de Grecia ha causado la muerte de al menos cuatro personas de edad avanzada, que vivían en una casa contenedor. Los primeros datos de la investigación indican que el posible origen del fuego podría ser una vela o una lámpara de aceite, aunque este extremo aún no se ha confirmado. Según la agencia de noticias griega ANA, los fallecidos tenían entre 69 y 88 años y eran hermanos, pero las autoridades todavía no han confirmado sus identidades.

Las víctimas residían en la casa contenedor, situada en la ciudad de Konitsa, desde el terremoto de magnitud 4,5 que provocó fuertes daños estructurales a numerosas viviendas del noroeste del país hace tres décadas, en 1996. Los vecinos han explicado que las víctimas tenían serias dificultades, como falta de electricidad, y que también presentaban problemas de salud, según ha informado Europa Press.